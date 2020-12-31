Google добавила в Android супер-удобный системный конвертер

Поддержка Android – явление очень специфическое. С одной стороны, Google не устанавливает для производителей конкретных сроков по обновлению своих смартфонов, а, с другой, она то и дело сама выпускает разного рода апдейты для всех Android-устройств, распространяя их посредством собственных сервисов. В результате получается, во-первых, оперативно, а, во-вторых, обширно с точки зрения охвата, поскольку собственные обновления Google одинаково добираются как до новых, так и до старых устройств без поддержки. За примерами далеко ходить не надо.

Дизайн приложений: вот в чём Android явно превосходит iOS

Google выпустила обновление для сервисов Google Play, добавив в Android расширенный конвертер, который хоть и является системным, но доступен только через приложения Google и Chrome. Он способен конвертировать любые величины, независимо от того, к чему они относятся. Это может быть скорость, вес, расстояние, валюты и много чего ещё.

Как конвертировать величины на Android

Для превращения величин используются штатные алгоритмы поисковика Google. Но если раньше для того, чтобы перевести одно в другое, нужно было открыть Google и забить в поиск название самой величины и число, нуждающееся в переводе, то теперь будет достаточно конвертировать их на месте. Допустим вы при чтении какого-нибудь материала в интернете увидели скорость в милях и хотите перевести его в километры в час.

Выделите величину, которую нужно конвертировать;

Дождитесь, пока откроется контекстное меню;

В контекстном меню выберите пункт «Конвертировать»;

Подтвердите конвертирование в приложении Google.

Какой удар Apple нанесла по Android в 2020 году

Несмотря на то что функция конвертирования перебасывает вас в приложение Google, она работает по всей системе, независимо от выполняемой задачи. То есть вы сможете конвертировать величины из сторонних приложений. Достаточно будет просто выделить их и нажать на кнопку «Конвертировать». Возможно, переход в Google кому-то покажется неудобным, но это всяко лучше, чем забивать нужную величину вручную или хотя бы копировать её и вставлять в стороннюю утилиту.

Перевести одну величину в другую

Единственное, что мне не очень понятно, — это отказ функции конвертации переводить «местные» величины. Видя их, он делает вид, что не понимает, что их можно перевести во что-то другое. Допустим, вы хотите конвертировать километры в час в мили в час и т.д. Выделив исходную величину, мне ещё ни разу не удалось получить в контекстном меню предложения конвертировать её. Видимо, алгоритмы считают, что мне ни к чему переводить знакомые данные в незнакомые. А это, на мой взгляд, немного странно.

Как снимать в RAW на Android и зачем это нужно

В целом же других претензий к функции конвертации величин, которую Google добавила в Android, у меня нет. Получилось и правда очень удобно. Ведь благодаря общесистемности нововведения его можно использовать при выполнении любых задач. Неважно, что вы делаете: читаете статью на английском языке или знакомитесь с инструкцией к сборке мебели, заказанной из-за границы – Google в любом случае поможет вам перевести незнакомые величины в знакомые. Это очень удобно и всяко лучше, чем было раньше.