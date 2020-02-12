Многие люди очень любят всё обобщать и упрощать сверх меры, приводя, так сказать, дроби к одному знаменателю. Таким образом они просто пытаются подогнать какое-то явление под собственное мировосприятие, чтобы лучше его понять. Другое дело, что зачастую это не только не способствует правильному пониманию ситуации, но даже мешает этому. Отличный тому пример – Android. Из-за обширного ассортимента смартфонов из разных ценовых категорий, работающих на базе этой операционки, их владельцы редко сходятся во мнении друг с другом относительно удобства использования и функциональных возможностей своих устройств. Ведь они не только имеют разные характеристики, но и оболочки. Поэтому Google решила немного уравнять их, начав с продвинутого режима энергосбережения.

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Google работает над новым режимом экономии энергии для Android 11 с приставкой «ультра». Соответствующие отсылки были обнаружены в программном коде Android Open Source Project, который разработчики постоянно анализируют в поисках примечательных нововведений. Судя по названию – Ultra Low Power Mode – новый режим будет не в пример более эффективным с точки зрения экономии ресурса аккумулятора, чем тот, который доступен пользователям уже сейчас. Чтобы по максимуму замедлить разрядку, он будет отключать вообще все интерфейсы и блокировать доступ к приложениям, оставляя доступными лишь звонки и сообщения.

Как повысить автономность на Android

Режим супер-энергосбережения уже давно не является редкостью для смартфонов под управлением Android. Несмотря на то что он отсутствует в стоковой версии операционки, производители давно освоили его и внедрили в свои оболочки, дав пользователям дополнительную возможность сберечь ресурс аккумулятора в экстренной ситуации. К примеру, на смартфонах Huawei такой режим не только выгружает из памяти все приложения, блокирует к ним доступ и отключает беспроводные интерфейсы, но и понижает яркость до минимума, а установленную вами заставку рабочего стола заменяет на чёрный фон.

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Аналогичным образом подобные режимы устроены и у других производителей, использующих в фирменных смартфонах оболочки собственной разработки. Поэтому, откровенно говоря, по-настоящему пригодится он только владельцам смартфонов линейки Google Pixel и тех аппаратов, которые из коробки работают на базе стокового Android.

Что нового будет в Android 11

Google не раскрывает, когда новый режим энергосбережения появится в Android, да и вообще не комментирует его существование. Однако, учитывая, что он уже появился в AOSP, вероятнее всего, мы увидим его с выходом Android 11. Во всяком случае, это было бы логично, поскольку ограничиваться только пятью нововведениями в грядущем обновлении Google явно не решится, а владельцы Google Pixel 4 и Pixel 4 XL уже свели службу техподдержки компании с ума жалобами на низкое время автономной работы, а, стало быть, тянуть с внедрением режима дальше смысла попросту нет.

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Не знаю, как вы, а мне не приходилось пользоваться режимом супер-энергосбережения ни на одном из своих смартфонов. Нет, конечно, обычный режим, который слегка корректирует яркость дисплея, выгружает из памяти работающие в фоне приложения и в целом старается не допускать перерасхода энергии, я люблю. Он действительно может немного продлить автономность именно моего аппарата. Другое дело, что всё это очень индивидуально и зависит от того, насколько активно вы пользуетесь устройством. Если вы непрерывно играете в игры или смотрите видео в высоком разрешении, готовьтесь к тому, что никакой режим энергосбережения вас не спасёт. А вот режим супер-энергосбережения работает слишком уж категорично, по сути, лишая вас доступа к своему смартфону и оставляя наедине с подобием кнопочной звонилки. Возможно, кого-то это и выручало, но точно не меня с моим сценарием использования, состоящем в переписке в мессенджерах и пролистывании лент Твиттера и Инстаграма.