Google добавит в Android новый режим энергосбережения

Я постоянно пользуюсь режимом энергосбережения. С самого первого дня он включен на моём Android-смартфоне всё время, потому что мало-мальски ощутимого падения производительности или снижения яркости экрана я не замечаю, а автономность благодаря ему возрастает довольно ощутимо. Мне даже неинтересно, какие именно изменения происходят в работе моего смартфона и за счёт чего он выкраивает дополнительные 2-3 часа работы. Но Google считает, что этого недостаточно, а потому решила внедрить в Android ещё один способ сэкономить ресурс аккумулятора.

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Google начала испытания нового механизма энергосбережения, который работает совершенно по иному принципу, нежели раньше. В отличие от старого, новый не будет занижать производительность, урезая тактовую частоту процессора, снижать яркость и вообще как-то ограничивая работу аппаратных компонентов устройства — по крайней мере, напрямую. Вместо этого, он будет контролировать работу приложений в фоновом режиме, замораживая их и косвенно ограничивая потребление ресурса процессора и аккумулятора.

Заморозка фоновых приложений на Android

Несмотря на то что новый механизм будет замораживать приложения, они не будут отключаться насовсем. Время от времени система будет отправлять им сигнал активации для кратковременного включения и обновления данных. Таким образом удастся поддерживать работу свёрнутых приложения, но при этом препятствовать перерасходу ресурсов. Ведь многие типы софта либо совсем не засыпают в фоновом режиме, продолжая обновляться, либо просыпаются очень часто, расходуя не только ресурс процессора и аккумулятора, но и оперативную память.

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Казалось бы, внедрение чего-то подобного – это логичный шаг для разработчиков Android. Однако Google почему-то предпочитала полагаться исключительно на системный механизм Doze, который хоть и не замораживал приложения, всё-таки переводил их в режим пониженного энергопотребления. А вот многие производители, в том числе Huawei, пошли дальше поискового гиганта и уже давно реализовали у себя специальный инструментарий, ограничивающих работу фоновых приложений при условии большой ресурсоёмкости.

Вылетают приложения. В чём дело

Правда, в случае со смартфонами Huawei и Honor такой механизм работает как-то уж слишком ненадёжно. Несмотря на то что он действительно препятствует перерасходу ресурсов, это удаётся ему исключительно благодаря выгрузке тяжёлых приложений из памяти. В результате, если вы запустите 20 программ сразу и оставите смартфон на час-другой, то, вернувшись, рискуете обнаружить запущенными только 5-7, в лучшем случае 10 программ. Все остальные приложения алгоритмы EMUI просто выгрузят из-за оказываемой ими нагрузки.

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Пока новый механизм энергосбережения от Google распространяется очень выборочно и только среди владельцев смартфонов Pixel. Можно было предположить, что он и останется их эксклюзивом, но поскольку это нововведение не было заявлено для инициативы Pixel Feature Drop, скорее всего, его выпустят в составе обновления сервисов Google Play. Другое дело, что штатный механизм Android практически наверняка вступит в конфликт с механизмами оболочек и всё равно не заработает на большинстве марафонов так, как этого бы хотелось Google.