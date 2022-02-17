Google хочет превратить Android в iOS, но не знает как

iOS и Android всегда было принято разделять как две непримиримых противоположности. Как плюс и минус, как альфа и бета, как тепло и холод. Но по факту они всегда отличались не так уж и сильно. И Apple, и Google не стеснялись подворовывать друг у друга какие-то функции и системные механизмы, из-за чего со временем разница между двумя платформами стала ещё менее заметной. Однако после того, как Apple встроила в iOS защиту от слежки, Google было банально нечем крыть, потому что Android буквально построена вокруг отслеживания в рекламных целях. Но, судя по всему, поисковый гигант решил, что нужно соответствовать духу времени.

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Google планирует запретить отслеживание пользователей Android по аналогии с iOS. Специально для этого она разрабатывает новую систему передачи данных Privacy Sandbox. Она позволит отключать всевозможные трекеры, ограничить объёмы информации, которую собирают приложения, и защитить приватность пользователей.

Безопасность Android и iOS

Несмотря на то что Google очевидно следует за Apple, стараясь не отставать от трендов, по факту решение поискового гиганта выглядит более мягким по трём критериям.

Во-первых, сроки. Apple объявила о введении запрета на слежку примерно за полгода, а Google, по словам её представителей, планирует ввести новую практику только через два года.

Во-вторых, строгость принимаемых мер. Google планирует обеспечить конфиденциальность пользователей, запретив разработчикам бесконтрольно собирать их данные, но при этом отмечает, что запрет на отслеживание не будет сплошным.

В-третьих, ориентация на рекламу. Google не собирается отказываться от экосистемы, которая базируется на сборе данных для формирования релевантной рекламы. Её цель — предотвратить передачу данных третьим лицам.

По сути, Google хочет усидеть на двух стульях. Компания утверждает, что откажется от использования рекламных идентификаторов в Android. Это шаг, аналогичный тому, который в своё время сделала Apple. В Купертино разработали собственную систему передачи данных под названием SKAdNetwork.

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Её предназначение заключалось в том, чтобы регистрировать трафик, фиксировать количество загрузок и активаций, рассчитывать время и глубину пребывания пользователя в приложении, а также учитывать количество подписок, если таковые имеются. Но при этом SKAdNetwork не позволяла разработчикам собирать данные о самих пользователях, об их поведении в сети и использовать эту информацию для перекрёстного отслеживания.

Но в случае с Google это просто невозможно. Весь бизнес поискового гиганта построен на релевантной рекламе, которая соответствует предпочтениям пользователей. Поэтому очень сомнительно, что в компании вот так запросто возьмут и откажутся от всего этого. Впрочем, там и не собираются.

Android — безопасность приложений

В манифесте, опубликованном Google ясно говорится, что она хочет сохранить эффективность рекламы на Android. Следовательно, не идёт и речи о полном запрете отслеживания. Google лишь хочет, чтобы данные пользователей не утекали на сторону, как это нередко происходит сейчас. Значит, нужно сделать какую-то защитную преграду, которая бы позволила разработчикам получать информацию о тех, кто использует их приложения, но при этом не позволяла им сливать её третьим лицам.

Другое дело, что сама Google не очень представляет, как этого добиться. Я хорошо помню, как некоторое время назад компания представила систему FLoC, которой предстояло заменить собой куки в Chrome. Её суть заключалась в том, чтобы сделать сбор данных о пользователях более общим. То есть сайты смогли бы собирать информацию о посетителях, но не индивидуально, а группами, чтобы никого нельзя было выделить отдельно.

Правда, через какое-то время Google объявила об отмене проекта FLoC. Его заменили на Topics API. Это инструмент, который даёт рекламодателю 5 тем, которые интересуют конкретного пользователя, не уточняя, какой из них он в действительности интересуется. Короче, получилось замена шила на мыло. Главное — чтобы получилось что-то похожее на Apple, но при этом позволяло и дальше шпионить за людьми и зарабатывать на этом.

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Но метод Apple хоть и выглядит довольно грубым по отношению к разработчикам и рекламодателям, потому что не даёт им шпионить, по отношению к пользователям самый благоприятный и при этом простой с точки зрения реализации. Google же хочет сделать что-то среднее, но, судя по всему, совершенно не знает, как. Ведь основная статья дохода поискового гиганта — это реклама, а у Apple — устройства и сервисы.

Google объявила, что будет советоваться с разработчиками приложений, чтобы выработать максимально сбалансированную систему безопасной передачи данных пользователей. Фактически компания расписалась в том, что ей нужна помощь и идеи со стороны. Но что-то мне подсказывает, что разработчики и рекламные сети вряд ли будут стремиться ограничить себя в слежке. Это то же самое, как быть судьёй в своём собственном деле.