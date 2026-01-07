Google изменила выпуск обновлений Android. Вот, когда теперь будут выходить апдейты

Хотя все известные производители смартфонов делают собственные оболочки, они базируются на операционной системе Android. И все, что касается прошивок, неразрывным образом связано с ОС. В частности, с обновлениями Android, которые ждет серьезная трансформация. Компания Google объявила о своем решении изменить цикл выпуска апдейтов в 2026 году. Теперь обновления будут выходить по другому графику. Какому именно — рассказываем в материале.

Цикл обновлений Android в 2026 году

Ранее Google выпускала новый код AOSP (Android Open Source Project) 4 раза в год. Теперь компания объявила о сокращении цикла. С 2026-го обновления будут выходить лишь 2 раза в год: во II и в IV квартале.

Цель подобного решения — оптимизировать ресурсы разработчиков и упростить интеграцию патчей безопасности создателями оболочек. Кроме того, переход на новую схему должен повысить качество апдейтов и минимизировать вероятность возникновения ошибок, так как сторонним разработчикам будет легче адаптировать свой софт.

Количество патчей безопасности

Измененный цикл обновлений Android может сократить выпуск минорных апдейтов оболочек от One UI до HyperOS. Однако он никак не повлияет на патчи безопасности, которые, как и раньше, будут выходить ежемесячно.

Таким образом, для рядовых пользователей ничего не изменится: проверять раздел настроек «Обновление настроек» придется каждый месяц. Но теперь, по словам Google, владельцы смартфонов будут реже сталкиваться с ошибками после установки апдейта, во что хотелось бы верить каждому.