Google научит Android самостоятельно удалять ненужные данные

Несмотря на то что Google зачастую вдохновляется идеями Apple, она всё-таки не копирует их бездумно, а адаптирует под потребности своих пользователей. В результате нередко получается даже лучше, чем было в оригинале. То ли у разработчиков Google всё нормально с логикой, то ли социологи компании собирают отзывы пользователей, но, так или иначе, те же самые функции в исполнении поискового гиганта зачастую получаются лучше. Взять хотя бы функцию сгрузки неиспользуемых приложений, которая появится в Android 12.

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Если у вас когда-нибудь был iPhone или iPad, вы должны знать, как работает функция сгрузки неиспользуемых приложений в iOS. Алгоритмы отсчитывают, сколько времени прошло с момента последнего запуска, и, если понимают, что прошло достаточно много, то сгружают приложение. Под сгрузкой подразумевается отправка самого приложения в облако при сохранении на устройстве всех накопленных им данных. В общем, штука полезная. Вот только данные приложений зачастую занимают больше места, чем оно само. И эту проблему Google вознамерилась исправить.

Сгрузка приложений на Android

Функция сгрузки приложений, которая появится в Android 12, позволит сгружать не только неиспользуемые приложения, но и данные, которые они накопили. Скорее всего, Google не будет хранить их до востребования, а будет просто удалять. Ведь, как ни крути, у большинства отсутствует подписка на Google One, а хранить петабайты данных всех пользователей сама компания тоже явно не сможет. Во всяком случае, в открытом исходном коде Android идёт речь о «гибернации временных данных». Видимо, это оно и есть.

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Понятное дело, что удалять файлы кэша и другие важные сведения Android вряд ли будет. Тогда пользователям самим будет проще удалить приложение со всем ворохом накопившейся информации. Но иногда даже временные данные занимают довольно много места, и способность алгоритмов Android эффективность удалять их из памяти устройства дорогого стоит. Тем более что на iOS такой функции, к сожалению, нет. ОС Apple хранит все данные на устройстве, независимо от их характера, сгружая только само приложение.

Разрешения приложений на Android

Впрочем, помимо поддержания хранилища в оптимальном состоянии, функция сгрузки из Android 12 будет делать ещё кое-что. Например, она сможет отзывать у сгруженных приложений те привилегии, которые им ранее предоставил пользователь. Это делается из соображений безопасности, поскольку за время простоя политика конфиденциальности приложения могла измениться, а пользователь, который с ним не взаимодействовал, мог об этом и не узнать. Поэтому куда лучше просто запросить все разрешения повторно, чем ставить человека в заведомо невыгодное положение.

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Кроме того, в отличие от методики сгрузки Apple, на Android сгруженные приложения будут удаляться с рабочего стола. Вместо этого они будут появляться в специальном разделе настроек, очевидно, чтобы не мозолить пользователю глаза. При необходимости он сможет перейти в этот раздел и восстановить сгруженные приложения, чтобы начать пользоваться им вновь. А, если не перейдёт и не восстановит, то память останется свободной, если не считать данных приложения, которые смартфоны всё-таки будет хранить.