Google объявила, что снова откладывает выпуск Android 11

Крупные корпорации редко действуют спонтанно, обычно расписывая все свои действия на долгие месяцы и даже годы вперёд. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в привычный уклад жизни почти всех мировых компаний, приведя к тому, что в итоге многие из них были вынуждены сильно скорректировать свои планы и даже отказаться от части из них. В результате были отменены почти все мероприятия, разработка прототипов – заморожена, а релизы – перенесены. Не стал исключением и запуск бета-теста Android 11, который отложили на целый месяц, а теперь вот сдвинули снова. Но уже не по причине коронавируса.

Google добавила новые функции кнопке включения в Android 11

Сегодня утром Google объявила через свой официальный канал в Твиттере, что переносит запуск программы бета-тестирования Android 11, который должен был стартовать 3 июня, на более поздний срок. Как сообщили в компании, причиной стало введение в американском Миннеаполисе чрезвычайного положения. Оно было вызвано массовыми демонстрациями, перетекающими в беспорядки, против полицейского произвола. Таким образом местные жители отреагировали на жёсткое задержание полицейским темнокожего охранника, впоследствии приведшего к его смерти.

Бета Android 11

Мы были бы рады рассказать вам больше подробностей об Android 11, однако сейчас не время праздновать. Мы приняли решение перенести релиз бета-версии Android 11 и посвящённое этому событию мероприятие, с 3 июня на более поздний срок. Уже совсем скоро мы вернёмся и расскажем вам много интересного об Android 11, — сообщили в Google.

Google позволит использовать распознавание лиц для входа в приложения и оплаты в Android 11

Как отмечают американские СМИ, с 26 мая в Миннеаполисе проходят масштабные митинги, перетекающие в массовые беспорядки, погромы, стрельбу и поджоги. По той же причине многие предприятия перенесли даже онлайн-трансляции своих мероприятий, а Apple, которая только-только открыла Apple Store, предпочла обшить стеклянные стены магазинов фанерными листами, дабы защитить торговые павильоны от погромов и уберечь жизни и здоровье граждан. В конце концов, разбитое стекло может принести даже больше вреда тем, кто его бьёт.

Когда выйдет Android 11

Google не стала давать каких-либо прогнозов и обещаний относительно сроков запуска программы бета-тестирования Android 11. Очевидно, это связано с тем, что в компании пока не знают, когда прекратятся массовые протесты в Миннеаполисе, не запустят ли они волну новых беспорядков по всей стране, и не приведёт ли это к гибелям людей, из-за чего придётся вводить общенациональный траур. Всё-таки народный бунт действительно может быть беспощадным, и остановить его в кратчайшие сроки будет довольно непросто.

Что нового будет в Android 11

Механизм Scoped Storage , который разделит память на множество независимых сегментов, чтобы приложения не могли претендовать на данные друг друга;

, который разделит память на множество независимых сегментов, чтобы приложения не могли претендовать на данные друг друга; Горячий доступ к платёжным картам в Google Pay с возможностью вызова сервиса прямо на экран блокировки двойным нажатием на клавишу питания – по аналогии с Apple Pay;

с возможностью вызова сервиса прямо на экран блокировки двойным нажатием на клавишу питания – по аналогии с Apple Pay; Встроенная функция создания пролистываемых скриншотов , которая позволяет фиксировать всю веб-страницу, всё содержимое чата и многие-многие другие аспекты;

, которая позволяет фиксировать всю веб-страницу, всё содержимое чата и многие-многие другие аспекты; Продвинутая ночная тема , которая сможет автоматически включаться и выключаться, основываясь на информации о световом дне и движении солнца по горизонту;

, которая сможет автоматически включаться и выключаться, основываясь на информации о световом дне и движении солнца по горизонту; Поддержка модульной архитектуры Project Mainline , которая сделает возможным распространение ежемесячных обновлений безопасности через Google Play без необходимости адаптации;

, которая сделает возможным распространение ежемесячных без необходимости адаптации; В системном меню появится история входящих уведомлений, где будут сохраняться данные всех оповещений с возможностью просмотреть их даже после закрытия.

Почему я обновлюсь на Android 11 и вам советую

Впрочем, расстраиваться из-за срыва запуска бета-теста Android 11 всё же не стоит. Дело в том, что присоединиться к участию в предварительных испытаниях обновления всё равно сможет только очень ограниченный круг пользователей. Из-за обширной фрагментации производителям, которые решат подключить своих клиентов к тестированию, придётся адаптировать каждую бета-сборку под собственные аппараты, круглосоточно держа руку на пульсе, чтобы успевать выпускать свежие билды, которые бы работали с их фирменными оболочками, не вступая в конфликт.