Google официально выпустила Fuchsia OS. Android — всё?

Fuchsia OS. В последнее время её стало даже слишком много в нашей жизни. Многие даже не обратили внимание, как Google не только начала активнее развивать свою новую операционку, но и привлекла к её совершенствованию сторонних разработчиков и даже таких крупных производителей, как Samsung. В общем, компания делала всё, чтобы доказать, что экспериментальная ОС, которую она сама так называла долгое время, постепенно движется к тому, чтобы стать вполне себе коммерческой. Так и вышло.

Что-то будет: Samsung готовит первое устройство на Fuchsia OS от Google?

Сегодня Google официально выпустила Fuchsia OS в народ. Это произошло как-то спонтанно и вне рамок официальных мероприятий. Компания просто начала её распространение в виде обновления для умного дисплея Nest Hub. Это аналог умных колонок, который, однако, предлагает аудиовизуальный принцип взаимодействия, отображая всю информацию о текущих процессах на экране.

Первое устройство на Fuchsia OS

До настоящего момента Nest Hub работали под управлением Cast OS, которая, как и Android, построена на базе Linux. Поэтому принципиально переход между платформами можно назвать по-настоящему знаковым событием для отрасли. Другое дело, что функционально умный дисплей Google от этой рокировки никак не изменился, сохранив прежний набор возможностей и не получив новых.

Очевидно, что смена платформ пока является строго технической и имеет значение скорее только для Google и разработчиков, которые будут создавать софт под Nest Hub. Для пользователей же ничего принципиально не поменяется, по крайней мере, пока. Но сомнений нет, что этот переход будет иметь далеко идущие последствия, о которых мы можем даже не подозревать.

Google добавила Fuchsia OS поддержку приложений для Android

Google разрабатывала Fuchsia OS больше 5 лет и, хоть и выдавала её за тестовый полигон, фактически держала в уме, что она может лечь в основу будущих устройств компании и её партнёров. Ведь Fuchsia OS – это универсальная платформа, которая способна обеспечивать работу любых устройств от умных лампочек и гаджетов интернета вещей до смартфонов, планшетов и компьютеров.

Правда ли, что Fuchsia OS будет вместо Android

Означает ли это, что Google гарантированно будет развивать Fuchsia OS как приоритетный проект и забросит Android? Ну, на данном этапе об этом говорить ещё очень рано. Несмотря на универсальность Fuchsia OS, вполне возможно, что Google планирует использовать её только в устройствах умного дома и интернета вещей. Всё-таки у Android нет проблем с популярностью и узнаваемостью, а у Fuchsia OS – есть.

Кроме того, сегодня для пользователей совершенно не имеет значения, какая платформа лежит в основе устройств, которыми они пользуются. Это, как ни странно, доказала Apple, когда перевела HomePod с прошивки AudioOS на tvOS. Поначалу в это никто не поверил, но в Купертино действительно так сделали. Просто так им было проще поддерживать колонку, и ничего другого за этим не стояло.

Google пообещала, что Fuchsia не заменит Android

Поэтому, даже если Google решит переиначить Android и перенесёт его с ядра Linux на ядро Zircon, которое составляет основу Fuchsia OS, мы с вами этого даже не заметим. Нет, с точки зрения быстродействия, возможно, что-то и изменится, но функционально и интерфейсно разницы никакой не будет. Ведь производители давно научились переносить интерфейс как одежду с одной ОС на другую. Вспомните хотя бы Huawei с её Harmony OS.