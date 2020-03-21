В ночь с 20 на 21 марта Google официально отменила проведение конференции Google I/O 2020, которая должна была стартовать 12 мая. Причиной для принятия этого решения стала пандемия коронавируса, зверствующего в Европе и Северной Америке. Несмотря на то что пару недель назад компания сообщила об изменении формата мероприятия, которое обещала провести в виде онлайн-трансляции, в какой-то момент руководство поискового гиганта осознало, что для обеспечения безопасности организаторов следует отказаться от конференции в принципе.

Смотрим новый Android 11

Из опасений за жизнь и здоровье наших разработчиков, сотрудников и членов сообщества, а также, следуя требованиям местных властей, с сожалением сообщаем, что мы не будет проводить Google I/O в этом году. Самое важное для нас сейчас – это сосредоточиться на помощи людям и позволить им оставаться в безопасности. Пожалуйста, имейте в виду, что мы по-прежнему готовы делиться с вами подробностями о будущих обновлениях Android посредством наших блогов и форумов технической поддержки, — сообщили в Google.

Когда выйдет Android 11

Послание довольно чётко говорит нам, что, вопреки отказу от проведения Google I/O, поисковый гигант не намерен отменять или откладывать запуск новой версии Android за номером 11, чей анонс был запланирован на предстоящее мероприятие, а релиз — на сентябрь. Просто вместо того, чтобы рассказать о возможностях обновлённой операционки и показать её изображения, Google сделает это в формате пресс-релиза, который наполнит выдержками из сценария и слайдами презентации. То есть, по сути, для нас с вами ничего принципиально не изменится.

Google придумала новый жест управления в Android 11

Очевидно, что таким же образом будет представлен Google Pixel 4a. Это представитель среднеценового сегмента фирменных смартфонов Google, который получит возможности, аналогичные Pixel 4, но при этом обзаведётся менее производительной начинкой. В результате стоить такая поделка будет долларов около 400 и определённо будет пользоваться большей популярностью, чем оригинальная модель. Всё-таки, как показывает практика, для большинства потребителей флагманы перестали представлять хоть как-то интерес, не говоря уже о формате презентации, в рамках которой был представлен новый аппарат.

Почему не будет Google I/O

Впрочем, довольно странно, что Google решила не проводить даже онлайн-трансляцию своего мероприятия. В конце концов, все производители сейчас оказались в равных ситуациях, но больше никто из них, кажется, не поступил таким образом. Даже Apple пообещала, что проведёт WWDC полностью в формате стрима, не отказавшись ни от презентации новых версий ОС и продуктов, ни от конференций с участием разработчиков. В конце концов, для того чтобы провести Google I/O онлайн, даже не потребуется строить декораций, как обычно. Достаточно просто организовать прямую трансляцию из студии.

Почему я обновлюсь на Android 11 и вам советую

Единственное объяснение происходящему, которое у меня есть, — это намерение Google отложить запуск Android 11, а, возможно, и Pixel 4a, на неопределённый срок. В конце концов, и операционка, и смартфон пока находятся в стадии тестирования и отладки, однако из-за распространения коронавирусной инфекции и массового перевода сотрудников на надомную работу выполнить поставленные задачи в срок у компании явно не получается. Ведь если раздать тестировщикам прототипы смартфонов ещё можно, то удалённо координировать разработку, дизайн и другие аспекты создания новой версии Android куда сложнее.

Сама Google, тем не менее, ничего такого не говорит, возможно, потому что пока сама ещё не знает, как поступит. Ведь до предполагаемой даты выпуска Android 11 остаётся ещё почти целых полгода, за которые может произойти всё что угодно. Поэтому окончательное решение о сроках релиза обновления, очевидно, в Google будут принимать по факту. Если успеют подготовить операционку к запуску – выпустят, а если не успеют – отложат, и никто их обвинить в этом не сможет. В конце концов, с коронавирусом шутки плохи.