Google передумала запрещать установку APK на Android, но процесс усложнят

Google объявила о запуске раннего доступа к новой системе верификации разработчиков Android. Эта инициатива призвана усложнить жизнь мошенникам, которые распространяют вредоносные приложения за пределами Google Play. Но одновременно это усложнило бы и жизнь простых пользователей. Кажется, пока волноваться рано.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Для опытных пользователей возможность устанавливать APK-файлы, как и раньше, останется. Просто появятся дополнительные “палки” в колеса. На данный момент в рамках программы компания вводит дополнительный уровень проверки разработчиков, распространяющих приложения как через Google Play, так и за пределами магазина. При этом Google подчеркивает, что запрет на установку APK пока не планируется. Но процесс установки приложений от непроверенных или неизвестных разработчиков станет более строгим.

Запрет на установку сторонних приложений для Android отменяется

Перед установкой пользователю будет показана серия понятных и настойчивых предупреждений, чтобы он точно осознавал, что запускает приложение из источника, который не прошел проверку на безопасность. Это сделано для того, чтобы исключить ситуации, когда люди по незнанию или под давлением мошенников устанавливают на свое устройство вредоносные программы.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Например, жертве звонят, убеждают, что ее банковский аккаунт был якобы взломан, и предлагают установить специальное приложение для верификации личности, которое на самом деле является вредоносным. Благодаря новой системе злоумышленникам будет сложнее выдавать себя за легитимных разработчиков, так что распространяться такие атаки будут менее эффективно.

Разработчики, которые выпускают приложения вне Google Play, теперь могут зарегистрироваться в программе по верификации. При этом Google предусмотрела упрощенный режим для студентов и хобби-разработчиков. Если приложение распространяется только среди друзей, семьи или в учебных целях, то полная верификация даже не потребуется.

Вот только пока остается неясным, когда система станет обязательной для всех, а также какие именно предупреждения будут показываться пользователю. Сомнительно и то, как именно Google будет определять, кого можно считать опытным пользователем, а кого — безопасным разработчиком. Ожидается, что компания раскроет подробности по мере расширения программы.