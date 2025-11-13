Google передумала запрещать установку APK на Android, но процесс усложнят

Google объявила о запуске раннего доступа к новой системе верификации разработчиков Android. Эта инициатива призвана усложнить жизнь мошенникам, которые распространяют вредоносные приложения за пределами Google Play. Но одновременно это усложнило бы и жизнь простых пользователей. Кажется, пока волноваться рано.

Google передумала запрещать установку APK на Android, но процесс усложнят. Android все больше становится похожим на iOS? Изображение: android-developers.googleblog.com. Фото.

Android все больше становится похожим на iOS? Изображение: android-developers.googleblog.com

Для опытных пользователей возможность устанавливать APK-файлы, как и раньше, останется. Просто появятся дополнительные “палки” в колеса. На данный момент в рамках программы компания вводит дополнительный уровень проверки разработчиков, распространяющих приложения как через Google Play, так и за пределами магазина. При этом Google подчеркивает, что запрет на установку APK пока не планируется. Но процесс установки приложений от непроверенных или неизвестных разработчиков станет более строгим.

Запрет на установку сторонних приложений для Android отменяется

Перед установкой пользователю будет показана серия понятных и настойчивых предупреждений, чтобы он точно осознавал, что запускает приложение из источника, который не прошел проверку на безопасность. Это сделано для того, чтобы исключить ситуации, когда люди по незнанию или под давлением мошенников устанавливают на свое устройство вредоносные программы.

Например, жертве звонят, убеждают, что ее банковский аккаунт был якобы взломан, и предлагают установить специальное приложение для верификации личности, которое на самом деле является вредоносным. Благодаря новой системе злоумышленникам будет сложнее выдавать себя за легитимных разработчиков, так что распространяться такие атаки будут менее эффективно.

Запрет на установку сторонних приложений для Android отменяется. Легендарный зеленый робот скоро перестанет быть собой. Изображение: techradar.com. Фото.

Легендарный зеленый робот скоро перестанет быть собой. Изображение: techradar.com

Разработчики, которые выпускают приложения вне Google Play, теперь могут зарегистрироваться в программе по верификации. При этом Google предусмотрела упрощенный режим для студентов и хобби-разработчиков. Если приложение распространяется только среди друзей, семьи или в учебных целях, то полная верификация даже не потребуется.

Вот только пока остается неясным, когда система станет обязательной для всех, а также какие именно предупреждения будут показываться пользователю. Сомнительно и то, как именно Google будет определять, кого можно считать опытным пользователем, а кого — безопасным разработчиком. Ожидается, что компания раскроет подробности по мере расширения программы.

Лонгриды для вас
Почему я не пользуюсь мессенджером MAX и никому его не советую

Приложение MAX появилось в нашей жизни всего несколько месяцев назад, но уже стало одним из самых быстрорастущих на Android и iOS. По последним данным разработчиков, национальным мессенджером пользуется уже 40 миллионов человек. Причем, в отличие от аккаунтов в Telegram, их нельзя назвать ботами. Подавляющее большинство — реальные люди, которые, как им кажется, сознательно переходят в НАШ мессенджер, покидая платформы, не соблюдающие законы Российской Федерации. Но я никому не рекомендую MAX и не собираюсь пользоваться им в качестве основного средства коммуникации.

Читать далее
Android 17 получила неожиданное кодовое название в честь популярного десерта

На протяжении большей части истории Android Google публично обозначала каждый релиз номером версии и кодовым именем. Традиционно кодовым именем был десерт, такой как Marshmallow, Jelly Bean или Froyo. Эьто было частью культуры, а многие пользователи называли версии операционной системы не цифрой а именно десертом. Однако с выходом Android 10 в 2019 году Google прекратила эту публичную практику, чтобы сделать брендинг более глобально доступным. Правда внутри компании разработчики продолжили «сладкую» традицию. И вот разработчики определились с десертным кодовым именем для Android 17 — и это не то, что можно было предугадать.

Читать далее
Google изменила родительский контроль на Android. Что нового появилось в приложении Family Link

Компания Google предоставляет всем владельцам сертифицированных Android-устройств бесплатный доступ к функциям родительского контроля на телефоне. Они представлены в фирменном приложении Family Link, где можно отследить местоположение ребенка или, например, ограничить его взаимодействие с устройством, запретив устанавливать лишние игры. Долгое время программа не менялась и оставалась где-то в 2020-м году, но теперь Google обновила приложение родительского контроля, сделав его более свежим и функциональным.

Читать далее
