Google Play будет заранее предупреждать, если приложение для Android жрет батарейку

Юрий Кудлович

Google собирается всерьез заняться самыми прожорливыми приложениями на Android. Компания объявила, что теперь будет отслеживать программы, которые чрезмерно расходуют заряд батареи, даже когда телефон бездействует. Это должно заметно улучшить автономность смартфонов, особенно в режиме ожидания.

Google Play будет заранее предупреждать, если приложение для Android жрет батарейку. Android научится разбираться в качестве оптимизации приложений. Фото.

Android научится разбираться в качестве оптимизации приложений

Android научится разбираться в качестве оптимизации приложений

Главная причина повышенного расхода энергии смартфонов: частые фоновые запросы к процессору. Это когда приложение удерживает чип телефона в активном состоянии и не дает ему перейти в режим сна и энергосбережения. Иногда это необходимо, например, при загрузке файлов или воспроизведении музыки. Но часто разработчики просто ленятся при написании кода, так что их программы получаются неоптимизированными и обращаются к процессору и другим компонентам телефона даже без нужды. Тогда батарея тает на глазах, причем и ночью, когда экран выключен, а телефоном никто не пользуется.

Как увеличить автономность Android-смартфона

Google готовит новый инструмент, который сможет выявлять такие «вредные» приложения. Если программа будит телефон в течение двух часов или более в сутки и это происходит хотя бы у 5% пользователей, она автоматически распознается как неэффективное и попадает в черный список по расходу батареи. На странице такого приложения в Google Play появится предупреждение, что оно может быстро разряжать устройство.

Такое предупреждение будет висеть на странице всех неоптимизированных программ. Изображение: 9to5google.com

Такое предупреждение будет висеть на странице всех неоптимизированных программ. Изображение: 9to5google.com

Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Разработчики, которые не оптимизируют свои программы вовремя, рискуют потерять позиции в рейтинге, из-за чего их приложения будут реже показываться пользователям в поиске и подборках. Таким образом Google хочет заставить авторов следить за энергопотреблением и качеством своего софта.

А пока новая функция еще не запущена, пользователи могут самостоятельно ограничить фоновую активность подозрительных приложений в настройках телефона. Это действительно помогает сократить расход заряда. А еще это повышает безопасность — если запретить программе фоновую работу, то она будет не только «спать», но и перестанет постоянно отсылать данные на серверы. Кстати, у нас есть еще несколько советов по улучшению автономности смартфонов — об этом рассказали здесь.

Лонгриды для вас
Почему не приходят уведомления на Андроид, и как это исправить

Одна из главных проблем любого смартфона - внезапно перестают приходить уведомления на Android. Это чревато пропуском важных сообщений и иногда даже звонков, если речь о соцсетях и мессенджерах. Самое интересное, что вернуть пропавшие уведомления не получится. Зато можно постараться предотвратить исчезновение пушей на телефоне. Вот несколько рабочих способов.

Читать далее
Правда ли, что в России запретят перепрошивку смартфонов

Многие продвинутые пользователи Android прибегают к перепрошивке смартфона. Делают это обычно по нескольким причинам. Например, чтобы русифицировать оболочку на китайском смартфона или просто попробовать новое программное обеспечение. Долгое время ни у кого эта процедура не вызывала вопросов, однако вечером 22 июня «Известия» сообщили тревожную новость, которую следом подхватили другие СМИ: в России запретят перепрошивку смартфонов. Что, правда?

Читать далее
Как пользоваться приложением Мой налог на смартфоне

Вы решили наконец-то работать на себя: делать то, что любите, брать заказы напрямую, самостоятельно планировать день. Все звучит прекрасно до тех пор, пока не появляется страшное слово: налоги. Что теперь, идти в налоговую, заполнять отчеты, ставить кассу? Нет, вам нужно установить одно полезное приложение на смартфон.

Читать далее
