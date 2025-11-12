Google Play будет заранее предупреждать, если приложение для Android жрет батарейку

Google собирается всерьез заняться самыми прожорливыми приложениями на Android. Компания объявила, что теперь будет отслеживать программы, которые чрезмерно расходуют заряд батареи, даже когда телефон бездействует. Это должно заметно улучшить автономность смартфонов, особенно в режиме ожидания.

Главная причина повышенного расхода энергии смартфонов: частые фоновые запросы к процессору. Это когда приложение удерживает чип телефона в активном состоянии и не дает ему перейти в режим сна и энергосбережения. Иногда это необходимо, например, при загрузке файлов или воспроизведении музыки. Но часто разработчики просто ленятся при написании кода, так что их программы получаются неоптимизированными и обращаются к процессору и другим компонентам телефона даже без нужды. Тогда батарея тает на глазах, причем и ночью, когда экран выключен, а телефоном никто не пользуется.

Как увеличить автономность Android-смартфона

Google готовит новый инструмент, который сможет выявлять такие «вредные» приложения. Если программа будит телефон в течение двух часов или более в сутки и это происходит хотя бы у 5% пользователей, она автоматически распознается как неэффективное и попадает в черный список по расходу батареи. На странице такого приложения в Google Play появится предупреждение, что оно может быстро разряжать устройство.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Разработчики, которые не оптимизируют свои программы вовремя, рискуют потерять позиции в рейтинге, из-за чего их приложения будут реже показываться пользователям в поиске и подборках. Таким образом Google хочет заставить авторов следить за энергопотреблением и качеством своего софта.

А пока новая функция еще не запущена, пользователи могут самостоятельно ограничить фоновую активность подозрительных приложений в настройках телефона. Это действительно помогает сократить расход заряда. А еще это повышает безопасность — если запретить программе фоновую работу, то она будет не только «спать», но и перестанет постоянно отсылать данные на серверы. Кстати, у нас есть еще несколько советов по улучшению автономности смартфонов — об этом рассказали здесь.