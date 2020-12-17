Google подтвердила, что продлевает сроки обновления Android до 4 лет

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Иван Кузнецов 0

Обновления всегда были бичом Android. Несмотря на то что Google выпускает их с регулярностью маятника, окончательное решение об адаптации апдейтов для своих устройств принимают сами производители. Но поскольку длительная поддержка не приносит им денег, то патчи безопасности они, как правило, игнорируют вообще, а крупные обновления выпускают не дольше двух лет. В результате даже топовые флагманы на Android спустя два года впадают в забытье, невзирая на высокую стоимость, сопоставимую с ценой новых iPhone, которые обновляются по 5-6 лет. Хорошо, что вскоре ситуация немного выправится.

Обновление Android

Android-смартфоны 2021 года будут обновляться на год дольше

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Все смартфоны на базе процессора Snapdragon 888, которые начнут выходить со следующего года, смогут получать ежегодные обновления Android на протяжении трёх лет, а ежемесячные обновления безопасности – на протяжении четырёх. Эту информацию вечером 16 декабря официально подтвердили Google и Qualcomm. Получается, что пользователи флагманских смартфонов 2021 года выпуска – а может быть, и не только флагманских – смогут рассчитывать на ещё один год обновлений в дополнение к тому, что им уже и так причитается по умолчанию.

Сколько обновляются Android-смартфоны

Qualcomm

Продление поддержки Android-смартфонов зависит от Qualcomm

Продление сроков программной поддержки стало возможно благодаря совместным усилиям Google и Qualcomm. В течение последнего года компании вместе работали над усовершенствованием модульной архитектуры Project Treble, которая позволяла быстрее обновлять смартфоны на Android за счёт разделения на высокоуровневое и низкоуровневое ПО. Им предстояло упростить процесс обновления прошивки процессоров, что позволило бы Qualcomm дольше поддерживать фирменные процессоры, от которых во многом зависит поддержка самих смартфонов.

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Несмотря на то что Google и Qualcomm переработали методику обновления процессоров Snapdragon, чтобы продлить сроки их поддержки, окончательное решение о том, продлевать ли поддержку смартфонов, будут принимать производители. Google уточнила, что не может устанавливать для своих партнёров рамки по срокам обновления устройств, которые они выпускают. Поэтому четырёхлетнюю поддержку нельзя считать обязанностью производителей и, если они откажутся её продлевать, никаких претензий ни к ним, ни к Google, ни к Qualcomm быть не может.

Обновление Android-смартфонов

Поддержка Android

Qualcomm и Google переработали методику обновления процессоров, чтобы продлить поддержку смартфонов

Если же производители согласятся – а большинство, скорее всего, всё-таки согласится, — вот какие версии Android светят смартфонам с процессором Snapdragon 888:

  • Android 11 (из коробки)
  • Android 12 (в 2021 году)
  • Android 13 (в 2022 году)
  • Android 14 (в 2023 году)

Обновления безопасности же традиционно продолжают выходить для смартфонов на год дольше ежегодных итераций. Получается, что флагманы с процессором Snapdragon 888 будут получать апдейты ещё и в 2024 году. Правда, по общему правилу в последний год патчи выходят не раз в месяц, а раз в квартал. С чем именно связано такое ограничение, непонятно, но, скорее всего причиной является нежелание производителей процессоров выпускать обновления прошивки для устаревающих чипов слишком часто.

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Поскольку, как утверждалось выше, продление сроков программной поддержки не является обязанностью производителей, для тех, кто ранее объявил о своём намерении обновлять фирменные смартфоны на год дольше остальных, ничего принципиально не изменится. Например, Samsung, которая приняла такое решение в середине этого года, так и будет обновлять свои аппараты в течение трёх/четырёх лет. То есть никакого дополнительного апгрейда до четырёх/пяти лет им не полагается.

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