Google показала Android 12 для дешёвых смартфонов. Что нового

Традиционно флагманские смартфоны на Android обновляются куда стабильнее, нежели аппараты среднего и уж тем более начального ценового сегмента. Так производители не только подчёркивают их высокий статус, но и просто облегчают себе работу. Ведь куда проще выпустить обновление со всеми нововведениями для мощного устройства, которое гарантированно их потянет, чем тратить время на оптимизацию. Но некоторые смартфоны оказываются настолько слабыми с аппаратной точки зрения, что хоть адаптируй для них апдейт, хоть не адаптируй, ничего путного из этого не выйдет. Но ведь обновлять-то их всё равно нужно, не так ли?

Специально для устройств начального уровня Google выпускает урезанную версию Android под названием Android Go. Она ориентирована на смартфоны с оперативной памятью не более 2 ГБ. Несмотря на то что логичнее было бы опираться на мощность процессора, но практика показывает, что аппараты с таким объёмом ОЗУ являются самыми что ни на есть маломощными. Другое дело, что обновления для них, как правило, выходят заметно реже, чем для смартфонов на базе полноценного Android.

Что нового в Android 12 Go

Google не называет точных сроков запуска Android 12 Go, но, во-первых, у нас всё равно нет выхода, потому что мы не можем повлиять на ситуацию, а, во-вторых, там действительно есть чего подождать:

SplashScreen API . Благодаря ему приложения на маломощных устройствах будут запускаться намного быстрее. Google обещает прирост быстродействия на 30%.

. Благодаря ему приложения на маломощных устройствах будут запускаться намного быстрее. Google обещает прирост быстродействия на 30%. Сгрузка неиспользуемых приложений . Этот механизм будет определять приложения, которыми вы не пользуетесь в течение длительного времени и сможет сгружать их, чтобы они не занимали места на устройстве.

. Этот механизм будет определять приложения, которыми вы не пользуетесь в течение длительного времени и сможет сгружать их, чтобы они не занимали места на устройстве. Автоперевод. В Android 12 Go появится системная кнопка, которая будет появляться в приложениях на иностранном языке. Нажатие на неё позволит перевести контент на ваш родной язык.

Переключение профилей . Для удобства в Android 12 Go будет реализован механизм переключения между разными пользователями, которые будут менять настройки в зависимости от выбранного профиля.

. Для удобства в Android 12 Go будет реализован механизм переключения между разными пользователями, которые будут менять настройки в зависимости от выбранного профиля. Privacy Dashboard . Это специальный системный раздел с параметрами конфиденциальности, который позволит отслеживать приложения, собирающие данные о вас.

. Это специальный системный раздел с параметрами конфиденциальности, который позволит отслеживать приложения, собирающие данные о вас. Индикаторы камеры , микрофона и геолокации. Они будут появляться в правом верхнем углу, если в данный момент смартфон использует эти системные функции.

, микрофона и геолокации. Они будут появляться в правом верхнем углу, если в данный момент смартфон использует эти системные функции. Material You. Android 12 Go ждёт редизайн в стиле классической версии Android 12, благодаря чему оформление интерфейса будет автоматически адаптироваться под установленные на рабочем столе обои.

Когда выйдет Android 12 Go

В этом году Android 12 Go выйдет с ощутимой задержкой относительно обычного Android 12. По официальной информации, это произойдёт в 2022 году. Так что в теории релиз можно ждать как в январе, то и в декабре. Однако практика показывает, что ни в начале, ни даже в середине года на апдейт можно не рассчитывать. Все предыдущие обновления Android Go выходили либо в конце августа, либо в середине сентября. Поэтому высоко вероятно, что и в этом году всё будет примерно так же.

Скорее всего, незадолго до официального релиза Google запустит бета-тестирование Android 12 Go. Это может произойти ближе к весне. Полагаю, можно ориентироваться на май, когда поисковый гигант традиционно проводит мероприятие Google I/O. Другой вопрос — какие устройства получат обновление. Ведь обычно производители не горят желанием особенно долго обновлять свои смартфоны начального ценового сегмента. Поэтому я даже не возьмусь предсказывать аппараты, которые могут рассчитывать на обновление до Android 12 Go.

Как правило, абсолютное большинство устройств на Android Go не получают новых версий вообще. Вместо того, чтобы обновлять старые, производители предпочитают выпускать новые сразу на обновлённой версии операционной системы. Не исключено, что на этот раз будет точно так же. Нет, наверняка какие-то смартфоны всё-таки обновятся на Android 12 Go, но они будут в меньшинстве. Поэтому вряд ли вам, если вы владелец устройства на Android Go, светит предстоящее обновление.