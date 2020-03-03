Несмотря на то что распознавание лиц и другие методы биометрической идентификации доступны пользователям Android уже давно, они до сих годятся только для того, чтобы снимать со смартфонов блокировку. А вот пройти авторизацию в банковских приложениях, подтвердить покупку или войти в защищённый раздел операционной системы – уже нет. Для этого годится только отпечаток пальца, за что многие пользователи неоднократно упрекали Google, требуя от неё снять ограничение. Но компания была непреклонна, утверждая, что все остальные методы верификаци недостаточно безопасны. Видимо, в этом году в компании изменили своё представление о безопасности.

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Google внесла изменения в систему биометрической верификации в Android 11, позволив разработчикам задействовать любые способы подтверждения личности в зависимости от их предпочтений. Если они считают, что наряду с распознаванием отпечатков будет нелишним задействовать ещё и другие сканеры, это их право. Это значит, что разработчики смогут записать в своё приложение совершенно любой метод верификации независимо от уровня его надёжности и того, как к нему относится Google – главное, чтобы пользователю было удобно.

Чем распознавание лиц хуже сканирования отпечатков

Возможно, кому-то покажется, что это небезопасно. Всё-таки большинство современных смартфонов оснащаются исключительно программными сканерами лиц, а потому задействовать их для авторизации в банковских приложениях может быть рискованно. Ведь всё, что делают алгоритмы, отвечающие за распознавание, — это сопоставляют лицо человека, которого видят перед собой в момент верификации, с изображением того, кто был внесён в память смартфона ранее. Если совпадения есть, происходит разблокировка, а если нет – не происходит.

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Проблема в том, что таким образом снять блокировку могут и посторонние, если они имеют схожие черты лица либо пользуются теми же аксессуарами, что и владелец. Это могут быть очки, пирсинг, монокль и много чего ещё. По крайней мере в теории. Но на практике всё обстоит несколько иначе.

Безопасные сканеры лиц на Android

Действительно, системы распознавания лиц некоторых смартфонов работают довольно посредственно, снимая блокировку даже перед незнакомыми людьми. Однако есть и такие, к которым такую претензию предъявить нельзя. При этом ценовая категория, к которой относится аппарат, в таких случаях значения обычно не имеет. Я самолично много раз тестировал систему распознавания лиц на разных смартфонах и пришёл к выводу, что у Huawei она одна из лучших. Во всяком случае, мой Honor View 20 не только не снимает блокировку перед посторонними, но и меня узнаёт и в очках, и в шарфе, и даже в темноте. А вот у Samsung с этим на самом деле есть некоторые проблемы, ведь даже флагманские смартфоны Galaxy с ценой в тысячу долларов допускают ошибки или ложные срабатывания.

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Как бы там ни было, на мой взгляд, пользователи должны сами решать, какой способ биометрической верификации они выберут. Если они считают, что распознавание лиц им удобнее, чем дактилоскопия, пусть выбирают её. Ведь в таких ситуациях, на мой взгляд, лучше всего работает не запретительная методика, а предупредительная. Достаточно просто предупредить о том, что сканирование лица может оказаться менее безопасным способом, чем распознавание отпечатков, переложив таким образом ответственность на пользователя. Правда, что выбрал бы я, пока не знаю. Мало ли что.