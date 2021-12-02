Google представила 10 новых функций для Android

Несмотря на то что Google уже давно бросила выпускать промежуточные версии Android, ограничиваясь только основным системным обновлением раз в год, время от времени компания позволяет себе делать исключения. В таких случаях Google выпускает пакетные апдейты, которые затрагивают сразу несколько приложений и сервисов компании, а также, нередко, саму систему. В результате операционка обзаводится новыми функциями, несмотря на то что её порядковый номер не меняется даже после запятой. Так произошло и в этот раз.

Новые функции, ради которых стоит обновиться на Android 12

Сегодня Google объявила о запуске очередной партии обновлений для Android. В отличие от инициативы Pixel Feature Drop, которая предполагает новые функции только для смартфонов Pixel, этот пакет предназначается практически для всех. Да, кое-какие ограничения по версии операционной системы всё-таки будут, но в целом апдейт затрагивает абсолютное большинство актуальных устройств на базе Android.

Новые функции Android

Новые виджеты YouTube Music, Google Play Books, Google Photos «Люди и питомцы». Особенно примечателен последний виджет. Google планирует показывать через него только фотографии людей, которых вы фотографировали, либо животных.

Смартфоны на Android 12 смогут работать в качестве ключей для автомобилей. Первое время совместимы с новой функцией будут только новые модели авто от BMW, однако в будущем обещают подключиться и другие производители.

Family Bell — это функция, которая позволит членам одной семьи отслеживать распорядок дня друг друга, формировать какие-то события, в которых должны поучаствовать все, а также отслеживать, получили они ваши уведомления или нет.

Воспоминания о праздниках в Google Фото. Специальные алгоритмы Google будут отбирать снимки с праздников и других радостных мероприятий, которые вы фотографировали, а потом предлагать вам их в виде подборки сторис.

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Сгрузка неиспользуемых приложений. Начиная с Android 6.0, все смартфоны получат возможность сгружать приложения, которые не используются в течение определённого времени, чтобы освобождать встроенную память.

Новые комбинации для Emoji Kitchen. Благодаря им вы сможете по своему вкусу настраивать эмодзи, внося в них множество изменений так, как вам нравится.

Автозапуск Android Auto при подключении смартфона к бортовому компьютеру автомобиля.

Новое оформление и быстрый доступ к клавише поиска музыки.

Умные ответы для Android Auto, которые позволят быстро отвечать заготовленными фразами на сообщения ваших собеседников, не отвлекаясь от управления автомобилем.

Обновления приложений Google

Поскольку почти каждое из этих нововведений относится к какому-то приложению, то и выйдут они в составе обновлений для этих самых приложений. Несмотря на пакетный анонс, высоко вероятно, что выходить апдейты будут по очереди. То есть такого, чтобы все заявленные функции стали доступны всем разом, не будет. Более того, для разных регионов обновления скорее всего будут выходить постепенно. Google не любит выпускать их для массового пользователя, чтобы не пришлось отзывать в случае обнаружения каких-либо проблем.

Очевидно, что 9 из 10 заявленных нововведений, выйдут для пользователей всех смартфонов под управлением Android версии 6.0 или выше. А вот функция открытия замков автомобиля при помощи смартфона будет доступна только на смартфонах, которые обновятся до Android 12, да и то не на всех. На данный момент известно о совместимости автомобилей BMW с аппаратами Samsung и Google Pixel. О поддержке устройств других производителей пока ничего не сообщается, но возможно их поддержку добавят несколько позднее.

Google разогнала Chrome для Android в последнем обновлении

Как бы там ни было, очень правильно, что Google меняет позиционирование обновлений, которые она выпускает для Android. Да, новых версий ОС не выходит, но, объявляя о таких пакетных апдейтах во всеуслышанье, она повышает их ценность в глазах пользователей. Ведь, когда мы скачиваем обновления приложений, мы почти не уделяем внимания тому, что нового там появилось, замечая разве что масштабный редизайн. А так Google не просто поддерживает Android молча как Робин Гуд, но и даёт нам понять, что о нас не забыли и продолжают снабжать нас новыми фишками.