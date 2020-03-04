Google представила «Быстрые команды» и 3D Touch для Android. Жаль, не для всех 1

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Иван Кузнецов

Копировать чужие наработки, особенно, если их владельцем является Apple, очень опасно. Samsung в этом уже убедилась на собственном опыте, хотя изначально её планы были поистине наполеоновскими. Поэтому сейчас если кто-то и заимствует идеи компании из Купертино, то старается обыграть их так, чтобы с первого взгляда нельзя было однозначно сказать, кто является автором первоначальной задумки. Тем не менее, иногда идея оказывается настолько удачной, что оставить её без внимания и не реализовать у себя для многих производителей оказывается задачей совершенно непосильной. Например, как в случае с компанией Google.

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Google представила мартовское обновление для смартфонов линейки Pixel, включающее в себя ряд новых функций, которые прежде в прошивке аппаратов не встречались. Об одной из них мы уже рассказали, но осталась ещё парочка интересных нововведений, заслуживающих вашего внимания. Конечно же, это аналог 3D Touch и «Быстрых команд», которые до недавнего времени были настоящим эксклюзивом смартфонов от Apple.

3D Touch на Android

Google смогла реализовать распознавание усиленных нажатий при помощи программных алгоритмов

Сама Google предпочла особенно не распространяться о собственном аналоге 3D Touch, а потому даже не придумала ему специального названия. Во всяком случае, пока. Потому что на странице с описанием обновления есть следующая строчка: «В дополнение в удерживанию вы можете также надавить на экран сильнее, чтобы получить больше от своих приложений».

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Из описания обновления следует, что Google не придаёт особенного значения этой функции и уж тем более не стремится к тому, чтобы как-то сравнивать её с 3D Touch. Да и это было бы весьма странно, учитывая, что для восприятия усиленных нажатий требуется специальное оснащение. Например, Apple для этого пришлось снабдить свои смартфоны, совместимые с 3D Touch, особым резистивным слоем, который бы распознавал давящие нажатия. У смартфонов Pixel – даже у самых новых – ничего такого нет. Впрочем, Google нашла выход из этой ситуации в своём стиле.

Как работает 3D Touch на Android

В описательной документации Google говорится о том, что за распознавание усиленных нажатий отвечает интерфейс Deep Press API, который задействует нейронные сети, чтобы определить, что пользователь давит на экран с силой. Однако усиленные нажатия не призваны каким-либо образом расширить функциональность Android, как в своё время было с 3D Touch, а являются своего рода альтернативой удерживанию. То есть вместо того чтобы удерживать палец на иконке приложения, пользователь сможет надавить на экран сильнее обычного, нейронные сети это распознают, и выдадут результат на долю секунды раньше. Таким образом можно вызывать контекстное меню и просматривать сообщения, не открывая их.

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Правила — аналог Быстрых команд от Google

Другим нововведением мартовского обновления стала функция Rules, или в русском переводе «Правила». Она является аналогом «Быстрых команд» на iOS и предназначается для автоматизации процессов. Правда, в отличие от «Быстрых команд», решение Google не будет требовать вашего участия вообще, задействуя в качестве триггеров только местоположение или беспроводные сети. Говоря простым языком, пользователь сможет прописать такой сценарий, чтобы смартфон, к примеру, включал режим «Не беспокоить» при подключении к домашней сети Wi-Fi и, наоборот, отключал его, как только он выходит из дома.

Быстрые команды для Android

На мой взгляд, «Быстрые команды» — это одно из лучших нововведений, которые появлялись на iOS за последние несколько лет. Благодаря им я реально смог расширить функциональные возможности своего iPad, превратив его в по-настоящему пригодный для работы инструмент, не говоря уже о том, что в разы сократил временные затраты на выполнение тех или иных процессов. Поэтому мне кажется совершенно логичным, чтобы Google обратила внимание на опыт Apple и применила его у себя. Правда, памятуя о том, как много времени поисковому гиганту понадобилось для того, чтобы сделать Google Pay нормальным, я бы не надеялся на быстрое прозрение.

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1 комментарий Оставить свой

  1. bono_denis

    И, собственно, на каких аппаратах это работает? Ничего не получается на Poxel 3XL 🙁

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