Копировать чужие наработки, особенно, если их владельцем является Apple, очень опасно. Samsung в этом уже убедилась на собственном опыте, хотя изначально её планы были поистине наполеоновскими. Поэтому сейчас если кто-то и заимствует идеи компании из Купертино, то старается обыграть их так, чтобы с первого взгляда нельзя было однозначно сказать, кто является автором первоначальной задумки. Тем не менее, иногда идея оказывается настолько удачной, что оставить её без внимания и не реализовать у себя для многих производителей оказывается задачей совершенно непосильной. Например, как в случае с компанией Google.

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Google представила мартовское обновление для смартфонов линейки Pixel, включающее в себя ряд новых функций, которые прежде в прошивке аппаратов не встречались. Об одной из них мы уже рассказали, но осталась ещё парочка интересных нововведений, заслуживающих вашего внимания. Конечно же, это аналог 3D Touch и «Быстрых команд», которые до недавнего времени были настоящим эксклюзивом смартфонов от Apple.

3D Touch на Android

Сама Google предпочла особенно не распространяться о собственном аналоге 3D Touch, а потому даже не придумала ему специального названия. Во всяком случае, пока. Потому что на странице с описанием обновления есть следующая строчка: «В дополнение в удерживанию вы можете также надавить на экран сильнее, чтобы получить больше от своих приложений».

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Из описания обновления следует, что Google не придаёт особенного значения этой функции и уж тем более не стремится к тому, чтобы как-то сравнивать её с 3D Touch. Да и это было бы весьма странно, учитывая, что для восприятия усиленных нажатий требуется специальное оснащение. Например, Apple для этого пришлось снабдить свои смартфоны, совместимые с 3D Touch, особым резистивным слоем, который бы распознавал давящие нажатия. У смартфонов Pixel – даже у самых новых – ничего такого нет. Впрочем, Google нашла выход из этой ситуации в своём стиле.

Как работает 3D Touch на Android

В описательной документации Google говорится о том, что за распознавание усиленных нажатий отвечает интерфейс Deep Press API, который задействует нейронные сети, чтобы определить, что пользователь давит на экран с силой. Однако усиленные нажатия не призваны каким-либо образом расширить функциональность Android, как в своё время было с 3D Touch, а являются своего рода альтернативой удерживанию. То есть вместо того чтобы удерживать палец на иконке приложения, пользователь сможет надавить на экран сильнее обычного, нейронные сети это распознают, и выдадут результат на долю секунды раньше. Таким образом можно вызывать контекстное меню и просматривать сообщения, не открывая их.

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Другим нововведением мартовского обновления стала функция Rules, или в русском переводе «Правила». Она является аналогом «Быстрых команд» на iOS и предназначается для автоматизации процессов. Правда, в отличие от «Быстрых команд», решение Google не будет требовать вашего участия вообще, задействуя в качестве триггеров только местоположение или беспроводные сети. Говоря простым языком, пользователь сможет прописать такой сценарий, чтобы смартфон, к примеру, включал режим «Не беспокоить» при подключении к домашней сети Wi-Fi и, наоборот, отключал его, как только он выходит из дома.

Быстрые команды для Android

На мой взгляд, «Быстрые команды» — это одно из лучших нововведений, которые появлялись на iOS за последние несколько лет. Благодаря им я реально смог расширить функциональные возможности своего iPad, превратив его в по-настоящему пригодный для работы инструмент, не говоря уже о том, что в разы сократил временные затраты на выполнение тех или иных процессов. Поэтому мне кажется совершенно логичным, чтобы Google обратила внимание на опыт Apple и применила его у себя. Правда, памятуя о том, как много времени поисковому гиганту понадобилось для того, чтобы сделать Google Pay нормальным, я бы не надеялся на быстрое прозрение.