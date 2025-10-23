Google придумала как сделать Карты в Android Auto лучше

Пользователи Android Auto заметили новое, но неофициально объявленное изменение в приложении Google Maps. Теперь при запуске карты больше не открывается автоматически вкладка с предложенными направлениями. Это небольшое нововведение оказалось неожиданно приятным для многих автомобилистов, давно раздражённых автоматическим раскрытием ненужного списка маршрутов.

Что нового в Android Auto

Ранее при каждом включении Google Maps на Android Auto водителям приходилось принудительно закрывать выпадающее меню с предложенными пунктами назначения. Для тех, кто предпочитает вручную вводить адрес или выбирать последние маршруты, постоянное появление этого окна стало источником раздражения. Новое поведение приложения делает интерфейс чище и удобнее. Теперь список направлений открывается только по нажатию на соответствующую строку.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Главное преимущество этого изменения — снижение визуальной загруженности интерфейса. Поскольку список предлагавшихся направлений часто не соответствовал реальным нуждам пользователей, большинство просто игнорировало его. Автоматическое раскрытие списка усложняло быстрый старт навигации, что особенно неудобно во время движения или при частых коротких поездках.

Теперь же при нажатии на поле поиска пользователь получает полноэкранный список предложений и историю маршрутов, где можно спокойно выбрать нужный пункт, не отвлекаясь на ненужные подсказки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Разные мнения об Android Auto

Несмотря на положительную реакцию большинства, есть и те, кто испытывает неудобства от нововведения. Пользователи, которые ежедневно ездят между одними и теми же точками — например, домом и работой, — ценили автоматическое появление списка, ведь он экономил дополнительное нажатие. Теперь им приходится вручную открывать меню, чтобы выбрать нужное место.

Оптимальным решением в будущем могла бы стать возможность включать или выключать автоматическое отображение списка через настройки. Такое управление дало бы пользователям выбор и удовлетворило бы обе группы пользователей.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Тайные обновления Google

Google известен своей практикой выпускать мелкие обновления без официальных объявлений. Иногда такие изменения приводят к поломкам функций, но в данном случае новшество явно повысило комфорт использования. Android Auto и Google Maps постоянно совершенствуются, и подобные точечные улучшения демонстрируют, что компания учитывает накопленные жалобы пользователей и стремится сделать интерфейс более логичным.

Таким образом, простое скрытие выпадающего списка предложенных направлений сделало навигацию на Android Auto чище и быстрее. Даже если изменение кажется мелким, оно иллюстрирует важный принцип — в интерфейсе ценится не количество функций, а удобство их использования.