С большой натяжкой можно сказать, что первые жесты управления устройствами появились еще на КПК, когда надо было тянуть ползунок, чтобы пролистать меню, или даже во времена появления первой компьютерной мыши. Но все эти жесты не позволяли работать с системой в целом, а лишь управляли некоторыми ее функциями. С выходом iPhone X жесты стали настоящим трендом в смартфоностроении. Все производители начали массово уходить от экранных и физических кнопок, заменяя их свайпами. А недорогие бренды даже отдельно подчеркивают наличие жестов в управлении их смартфонами. Получается, они действительно удобны и полезны? Получается, так! Тем более, Google нашла новый жест для управление смартфонами в Android 11. Этот жест прост, но эффективен.

Каким будет Android 11

Во время изучения кода ранней версии Android 11 XDA заметили новую функцию управления смартфонами. Судя по всему, Google ее пока только тестирует, но гарантий того, что жест появится в финальной версии, которую мы увидим почти через полгода, нет.

Суть жеста заключается в двойном касании задней стенки смартфона. Такое касание запускает заранее назначенное приложение или одну из выбранных функций. При этом функция должна работать не только на касание корпуса смартфона. Она будет работать даже с чехлами.

Функция получила кодовое название “Колумб”. Как она связана со знаменитым мореплавателем, остается загадкой. Хотя, если имеется ввиду именно он, то функция должна стать революционной, учитывая, что Колумб сделал для Америки, родом откуда сама Google.

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Пока можно предположить, что этот жест управления будет доступен исключительно для смартфонов Google Pixel будущих поколений. О некоторых других эксклюзивных функциях мы уже рассказывали ранее.

Учитывая особенности работы нового жеста управления, можно предположить, что он работает за счет связи нескольких датчиков, включая гироскоп и акселерометр. В этом случае компании придется сильно потрудиться, чтобы заставить связку работать правильно, исключив случаи, когда она не сработает или, что еще важнее, не сработает случайно.

Пока таким жестом можно вызывать только несколько функций, но опять же, нет гарантий того, что этот список останется неизменным, как в большую, так и в меньшую сторону. Список функций выглядит следующим образом:

Таймер

Запуск камеры

Вызов Google Assistant

Воспроизведение/пауза

Бесшумный режим

Отложить будильник

Сбросить уведомления

Как пользоваться жестами управления

Чтобы попробовать на себе новый жест управления, вам нужно иметь смартфон Google Pixel с установленной бета-версией Android 11 для разработчиков. Пока нет точной информации, на каких моделях будет работать обновление. Точно известно про Pixel 2 XL и Pixel 4. Возможно, к ним добавятся и другие смартфоны линейки.

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Сложно сказать, насколько такое управление будет удобным. С одной стороны, новые жесты — это новые возможности, которыми можно пользоваться или нет. Каждый выбирает для себя сам. С другой стороны, функция ради функции тоже является сомнительным нововведением.

В свое время так было с Active Edge, которые сначала всех заинтересовали еще в HTC U11, но как-то не получили широкого распространения, хотя до сих пор выполняют некоторые функции как раз в Google Pixel.

В любом случае, посмотреть на это интересно, а дальше уже решим, насколько нам это понравится и насколько мы будем требовать такую возможность от других производителей. Поскольку это все делается программно, в отличии от тех же активных граней (все датчики уже есть в смартфоне), появление такого жеста у других производителей выглядит вполне возможным.