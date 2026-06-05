Нейросеть Gemini начала появляться на Android ещё в 2024 году, постепенно приходя на смену стандартному Google Ассистенту. Несмотря на ограничения американской компании, мы уже рассказали, как пользоваться Gemini в России, а теперь «корпорация добра» приготовила кое-что новое. Пока почти все крупные игроки прячут свой искусственный интеллект за дорогим железом, Google делает обратное движение. Gemini Go вышел на смартфоны с Android Go и работает даже на устройствах всего с 2 ГБ оперативной памяти. Это та категория телефонов, про которую при разговоре об ИИ обычно вообще забывают.
Отличия Gemini Go от Gemini
Если коротко: Android Go — это облегчённая версия Android для смартфонов вроде дешёвого REDMI A5, о котором мы рассказывали совсем недавно. Google выпустила Gemini Go именно для таких устройств с оперативной памятью от 2 ГБ.
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Главное удобство в том, что отдельно ничего скачивать не нужно. Gemini Go заменяет Ассистента и встроен прямо в приложение Google, а запускается долгим нажатием кнопки «Домой» или кнопки питания. То есть новая возможность приезжает обычным обновлением, а не установкой нового приложения.
Что умеет нейросеть Gemini Go на Android
Набор функций здесь шире, чем у старого голосового помощника. Искусственный интеллект Gemini Go выполняет стандартные задачи ассистента: звонки, сообщения, будильники и события календаря. Но на этом дело не заканчивается.
Он поддерживает более разговорные запросы, загрузку файлов и фото, а также подбор музыки под настроение. Для смартфона за пару тысяч рублей это заметный шаг вперёд: раньше такие возможности были привилегией дорогих моделей. Если хотите понять, как вообще менялся ассистент в этом году, мы разбирали, как изменилась нейросеть в 2026 году.
Как включить Gemini Go на телефоне
Раскатка идёт постепенно, поэтому функция приедет не ко всем сразу. Google прямо отмечает, что обновление приложения Google в Play Store — лучший способ проверить доступность:
- Откройте Google Play и найдите приложение Google Go
- Обновите его до последней версии, если есть кнопка обновления
- Долгим нажатием кнопки «Домой» или кнопки питания попробуйте вызвать ассистента
- Если вместо старого помощника открылся Gemini Go, функция уже у вас
Если ничего не изменилось — это нормально. Постепенная раскатка означает, что иногда нужно просто подождать несколько дней или недель.
Почему Google делает ИИ на бюджетном телефоне
Почти все конкуренты двигают свой ИИ в сторону дорогих устройств. Apple Intelligence требует 8 ГБ оперативной памяти, Galaxy AI от Samsung стартует с серии S24, а ChatGPT на Android нужен стабильный интернет и не имеет облегчённого режима. Парадокс в том, что сама Google тоже поднимает планку для топового ИИ.
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Тариф Gemini Intelligence теперь требует 12 ГБ оперативной памяти и чип Nano v3, из-за чего из списка выпадают даже Pixel 9 и Galaxy S25. То есть Google одновременно двигается и вверх, и вниз по рынку. Смысл в том, что устройства на Android Go — это огромная часть мирового рынка, особенно в развивающихся странах, где бюджетное железо является нормой. Это логичное продолжение курса: ранее Google уже привела Gemini в Android Auto и постепенно сворачивает старый Assistant.
Кому нужен Gemini Go на бюджетном телефоне, а кому нет
Gemini Go в первую очередь пригодится владельцам недорогих смартфонов на Android Go — тем, у кого 2–3 ГБ оперативной памяти, как у дешёвого REDMI A5, и кто раньше довольствовался урезанным Assistant Go. Для них это заметное обновление без доплат и без покупки нового телефона.
А вот если у вас флагман с Gemini последнего поколения, новость скорее справочная: Gemini Go — это упрощённая версия, а не полноценный мощный ассистент. Главный вывод простой: Google наконец перестала забывать про бюджетный сегмент, и для миллионов недорогих телефонов это реальный, а не маркетинговый плюс.