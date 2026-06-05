Нейросеть Gemini начала появляться на Android ещё в 2024 году, постепенно приходя на смену стандартному Google Ассистенту. Несмотря на ограничения американской компании, мы уже рассказали, как пользоваться Gemini в России, а теперь «корпорация добра» приготовила кое-что новое. Пока почти все крупные игроки прячут свой искусственный интеллект за дорогим железом, Google делает обратное движение. Gemini Go вышел на смартфоны с Android Go и работает даже на устройствах всего с 2 ГБ оперативной памяти. Это та категория телефонов, про которую при разговоре об ИИ обычно вообще забывают.

Отличия Gemini Go от Gemini

Если коротко: Android Go — это облегчённая версия Android для смартфонов вроде дешёвого REDMI A5, о котором мы рассказывали совсем недавно. Google выпустила Gemini Go именно для таких устройств с оперативной памятью от 2 ГБ.

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Главное удобство в том, что отдельно ничего скачивать не нужно. Gemini Go заменяет Ассистента и встроен прямо в приложение Google, а запускается долгим нажатием кнопки «Домой» или кнопки питания. То есть новая возможность приезжает обычным обновлением, а не установкой нового приложения.

Что умеет нейросеть Gemini Go на Android

Набор функций здесь шире, чем у старого голосового помощника. Искусственный интеллект Gemini Go выполняет стандартные задачи ассистента: звонки, сообщения, будильники и события календаря. Но на этом дело не заканчивается.

Он поддерживает более разговорные запросы, загрузку файлов и фото, а также подбор музыки под настроение. Для смартфона за пару тысяч рублей это заметный шаг вперёд: раньше такие возможности были привилегией дорогих моделей. Если хотите понять, как вообще менялся ассистент в этом году, мы разбирали, как изменилась нейросеть в 2026 году.

Как включить Gemini Go на телефоне

Раскатка идёт постепенно, поэтому функция приедет не ко всем сразу. Google прямо отмечает, что обновление приложения Google в Play Store — лучший способ проверить доступность:

Откройте Google Play и найдите приложение Google Go Обновите его до последней версии, если есть кнопка обновления Долгим нажатием кнопки «Домой» или кнопки питания попробуйте вызвать ассистента Если вместо старого помощника открылся Gemini Go, функция уже у вас

Если ничего не изменилось — это нормально. Постепенная раскатка означает, что иногда нужно просто подождать несколько дней или недель.

Почему Google делает ИИ на бюджетном телефоне

Почти все конкуренты двигают свой ИИ в сторону дорогих устройств. Apple Intelligence требует 8 ГБ оперативной памяти, Galaxy AI от Samsung стартует с серии S24, а ChatGPT на Android нужен стабильный интернет и не имеет облегчённого режима. Парадокс в том, что сама Google тоже поднимает планку для топового ИИ.

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Тариф Gemini Intelligence теперь требует 12 ГБ оперативной памяти и чип Nano v3, из-за чего из списка выпадают даже Pixel 9 и Galaxy S25. То есть Google одновременно двигается и вверх, и вниз по рынку. Смысл в том, что устройства на Android Go — это огромная часть мирового рынка, особенно в развивающихся странах, где бюджетное железо является нормой. Это логичное продолжение курса: ранее Google уже привела Gemini в Android Auto и постепенно сворачивает старый Assistant.

Кому нужен Gemini Go на бюджетном телефоне, а кому нет

Gemini Go в первую очередь пригодится владельцам недорогих смартфонов на Android Go — тем, у кого 2–3 ГБ оперативной памяти, как у дешёвого REDMI A5, и кто раньше довольствовался урезанным Assistant Go. Для них это заметное обновление без доплат и без покупки нового телефона.

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А вот если у вас флагман с Gemini последнего поколения, новость скорее справочная: Gemini Go — это упрощённая версия, а не полноценный мощный ассистент. Главный вывод простой: Google наконец перестала забывать про бюджетный сегмент, и для миллионов недорогих телефонов это реальный, а не маркетинговый плюс.