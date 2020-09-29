Google рассказала, что изменит в Android 12

Что мы знаем об Android 12? Да практически ничего. Помимо логичной информации о том, что обновление выйдет осенью 2021-го года, нам известно, что получат его в том числе смартфоны модельного ряда Galaxy S10. Ведь, если помните, ранее в этом году Samsung расщедрилась и продлила поддержку всех своих аппаратов на базе Android с двух до трёх лет. А, что касается функционального ряда Android 12, то тут, как говорится, выжженное поле, которое Google только предстоит засеять нововведениями. Но, кажется, как минимум об этом мы уже знаем.

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Несмотря на то что сейчас на Android нет никаких ограничений на использование сторонних каталогов приложений, в Android 12 разработчики Google планируют ещё больше упростить к ним доступ. Для этого компания планирует внести изменения в политику взаимодействия с софтом, дабы при общей либерализации не допустить снижения уровня безопасности операционной системы. Всё-таки альтернативные источники софта – это всегда риск, признали в Google, поскольку у компании отсутствует возможность проверять ПО, которое туда попадает.

Сторонние магазины приложений на Android

Очевидно, что упрощение доступа пользователей к альтернативным площадкам является следствием ужесточения требований к разработчикам в сфере приёма платежей. На прошлой неделе стало известно, что поисковый гигант планирует запретить использование сторонних инструментов оплаты в Google Play, чтобы транзакции за подписки и встроенные покупки проходили через Google. Таким образом планируется повысить собираемость комиссионного сбора, который хоть и существовал на бумаге, но на практике взимался далеко не со всех.

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Упрощение доступа к альтернативным каталогам приложений, помимо сугубо практической цели, призванной не оттолкнуть разработчиков от Android, преследует и другую – идеологическую. Она состоит в том, чтобы продемонстрировать явное преимущество над iOS. Ведь когда Apple запрещает разработчикам использовать собственные инструменты оплаты, она не оставляет им выбора, потому что в этом случае их приложение ждёт блокировка. Наглядный пример – Fortnite, которую не только изгнали из App Store, но и запретили доступ к iPhone пользователей в принципе.

Чем Android лучше iOS

А поскольку на iOS нет других каталогов, кроме App Store, у приложений и игр, несоответствующих правилам Apple, не остаётся шанса быть загруженными на iPhone или iPad в принципе. У Google всё менее категорично. Если разработчик не хочет платить комиссию в Google Play, которая с 2021-го года будет обязательной, он просто сможет найти стороннюю площадку для размещения и продвижения своей программы и воспользоваться ей, сравнив, что лучше: отдавать Google комиссию или жертвовать аудиторией, которая у Google Play явно шире.

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Google, в отличие от Apple, которая загнала себя в рамки, действует очень хитро. С одной стороны, она вроде бы открывает более лёгкий доступ к сторонним магазинам приложений, бравируя либеральными ценностями. Но, с другой, все прекрасно понимают, что подавляющее большинство пользователей никуда и никогда не уйдут из Google Play. Ведь к чему заморачиваться с установкой стороннего каталога, если смартфон уже из коробки предлагает доступ к официальному, где и приложений больше, и защита, как ни крути, лучше?