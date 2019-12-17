2019 год стал годом ночной темы. Несмотря на то что пользователи и iOS, и Android уже давно просили о добавлении в эти ОС специального режима, который бы затемнял цвета интерфейса, Apple и Google дружно решили пойти им на уступки только сейчас. Но если в Купертино сразу озаботились удобной реализацией ночной темы и добавили в операционную систему механизм, который бы включал и отключал её по расписанию так, чтобы активация приходилась именно на ночные часы, в Маунтин-Вью этого почему-то не сделали. К счастью, как сообщили в Google, в следующем обновлении ОС существующая недоработка будет исправлена.

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Разработчик Google Крис Бэйнс сообщил, что Google планирует добавить в Android инструмент планового включения и отключения ночной темы в зависимости от времени суток в следующем обновлении операционной системы. По его словам, эта функция не была реализована сразу из-за своей сложности, однако теперь, когда в компании увидели спрос на неё, было решено заняться её проектированием. В результате ночная тема будет активироваться при заходе солнца и отключаться при восходе, переводя цвета интерфейса в привычную для использования в условиях достаточного освещения светлую гамму.

Автоматическая активация ночной темы

В отличие от таймера, активирующего ночную тему в строго заданные часы, механизм, о котором идёт речь, учитывает местное солнечное время. В результате ночная тема включается именно в момент захода солнца, а включается именно в момент восхода. Это очень удобно, учитывая, что в течение года продолжительность светового дня то растёт, то идёт на убыль, и каждый раз корректировать время активации тёмного режима интерфейса, смещая его то в одну, то в другую сторону, — явно не то, чем хотелось бы заниматься большинству пользователей.

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Сложность интеграции механизма принудительной активации ночного режима состоит в сложности вычисления восхода и заката солнца в разных регионах. Если в средней полосе с этим нет никаких проблем, то на полюсах с этим дела обстоят куда сложнее. Для этого необходимо обучить Android определять движение Земли относительно Солнца, учитывая траекторию её движения. Не то чтобы это было совсем невозможно, отмечает разработчик, просто ради этого пришлось бы добавить в операционную систему множество дополнительных строк кода, которые усложнили бы её. А поскольку спроса на автоактивацию ночной темы не было, было решено не заниматься её реализацией до появления соответствующих просьб от пользователей.

Что нового в Android 11

Очевидно, под следующим обновлением, в котором появится функция автоматической активации ночной темы в зависимости от времени суток, подразумевался Android 11. Всё-таки в последние годы Google ограничивается запуском только одной новой версии ОС в год, предпочитая не тратить время на разработку промежуточных сборок. Да и зачем, если можно добавить все запланированные нововведения сразу, а не выкатывать их постепенно, как это делает Apple. Это не только удобнее для разработчиков, но и безопаснее для пользователей, которые могут не переживать о том, сломает свежее обновление их устройство или нет.