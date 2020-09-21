Google рассказала, как переосмыслила обновления на Android

Проблемы с безопасностью, недостаток качественного софта и перебои с обновлениями. Именно эти претензии в основном предъявляют Google за Android. Ведь, несмотря на все преимущества продукта, лучше всего в память врезаются именно недостатки. Они не дают нам покоя и чуть что заставляют нас припоминать их Google. Само собой, поисковый гигант, который не терпит компромиссов, понял, что нужно что-то менять. Но если проблемы с безопасностью во многом зависят от самих пользователей, которые скачивают всё подряд, а качественный софт — понятие очень условное, то вот против наличия перебоев с обновлениями не попрёшь.

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Проблемы с обновлениями на Android были всегда. Ещё во времена, когда ежемесячных патчей безопасности в принципе не существовало, производители не спешили адаптировать для своих смартфонов даже новые версии ОС, которые выходили в лучшем случае два раза в год. Ещё бы, ведь им за это никто не платил. Поэтому на то, чтобы оптимизировать и выпустить хотя бы один апдейт, не говоря уже о двух, хватало минимальное количество разработчиков. С тех пор ничего принципиально не изменилось, поэтому Google решила взять часть обязанностей на себя. Так появился Project Mainline.

Что такое Project Mainline

Project Mainline – это новая инициатива Google по разделению Android на 12 независимых модулей. Это было нужно для того, чтобы компания смогла самостоятельно обеспечивать пользователей Android-смартфонов независимо от производителя необходимыми обновлениями, рассылая их через Google Play. Важно понимать, что в данном случае речь идёт вовсе не об обновлениях безопасности и не ежегодных итерациях, которые содержат новые функции. Всё-таки делать вообще всю работу за производителей поисковому гиганту, очевидно, не очень хотелось. Речь идёт о так называемых системных обновлениях Google Play, появившихся в прошлом году и получивших развитие в этом.

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Цель разделения Android на модули состояла в том, чтобы иметь возможность выпускать обновления с наиболее важными изменениями системы. Например, исправить критические баги, которые производители уже отказываются исправлять, ссылаясь на большой возраст смартфона, или добавлять необходимые функции, работающие на системном уровне – допустим, для оптимизации приложений. Несмотря на перспективность задумки, проект Project Mainline ещё находится в начале своего пути, объяснил Дэйв Бёрк, руководитель разработки Android.

Системные обновления Google Play

«На самом деле модулей, из которых состоит Android, больше, чем 12. У нас есть несколько модулей Wi-Fi, несколько модулей API и телеметрии, посредством которой мы собираем необходимую информацию. Просто для удобства их было решено разделить по группам. Сейчас Android фактически состоит из 21 модуля, но, я думаю, что более важной, чем сами модули, была работа по их выделению. Это была очень сложная работа, с которой мы, тем не менее, справились. Просто мы хотели, чтобы каждую из этих групп модулей можно было обновлять независимо. Но я согласен с тем, что наша цель ещё не достигнута и нам предстоит сделать ещё очень многое», — объяснил Бёрк.

Без проблем действительно не обошлось, подтвердил Ильян Малчев, член команды разработки Android. Несмотря на то что сами модули обновляются вполне исправно, это не значит, что обновляется и всё, что находится вокруг этих модулей. Поэтому нужно быть очень осторожным, выпуская апдейт. Если что-то пойдёт не так, весь набор ПО, который зависит от этой группы модулей, просто слетит, перестав функционировать должным образом. Но, с другой стороны, это гораздо-гораздо лучше, чем не иметь возможности поддерживать нужные компоненты операционной системы, подчеркнул он.

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Очевидно, что системные обновления Google Play, посредством которых Google распространяет изменения для Android, — это не предел. Сейчас они выходят нерегулярно и только по мере надобности. Однако если разработчикам поискового гиганта удалось создать такую систему, при которой они могут выпускать апдейты независимо от производителей, используя в качестве платформы дистрибуции свой магазин приложений, высока вероятность, что в будущем Project Mainline позволит выпускать таким же образом полноценные версии Android.