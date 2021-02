Google рассказала, как защищает Android от взломов

Безопасность – штука очень условная, особенно, если попытаться примерить её на операционную систему. Вот взять хотя бы Windows. Несмотря на то что Microsoft явно заинтересована в том, чтобы платформа была безопасной, высокая популярность делает её востребованной среди вирусописателей и хакеров разных мастей. Похожая ситуация наблюдается и с Android, которая стала жертвой собственной известности, чем спровоцировала множественные вредоносные атаки на своих пользователей. Но Google считает, что достаточно эффективно справляется с обеспечением безопасности своей ОС.

Google непрерывно совершенствует Android, делая операционку более безопасной, а чтобы лучше понимать, в каком направлении развиваться, ведёт строгий учёт уязвимостей, которые эксплуатируют хакеры и злоумышленники. Это позволяет выстроить долгосрочную стратегию развития защитных механизмов.

Большая часть уязвимостей, которые обнаруживаются в Android, связана с проблемами памяти. В прошедшем году их удалось насчитать около 59% от общей массы. Несмотря на то что это довольно много, память – слабое место почти всех программных платформ, в том числе десктопных.

Однако недостаточно просто исправлять уязвимости по мере их обнаружения, а потом отчитываться о проведённой работе по улучшению ОС. Поэтому в Google борются с проблемой сразу на нескольких фронтах. Основной – это стимулирование разработчиков переходить на безопасные для памяти языки программирования, такие как Java, Kotlin и Rust.

C и C++ не обеспечивают защиту памяти так же эффективно, как это делают языки вроде Java, Kotlin и Rust. Учитывая, что большинство уязвимостей, которые обнаруживаются в Android, связаны именно с защитой памяти, мы применяем двусторонний подход к обеспечению безопасности: совершенствование C и C++, а также поощрение использования языков программирования, безопасных для памяти, — говорит Google.