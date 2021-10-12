Google рассказала, какие у неё планы на Fuchsia OS

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Иван Кузнецов 0

Пожалуй, у Google нет другого настолько же загадочного и противоречивого проекта, как Fuchsia OS. Изначально заявленная как тестовая платформа, предназначенная для испытания новых функций для уже существующих операционных систем, в конечном итоге она вышла в релиз, став вполне себе коммерческой. Google установила её на свои умные дисплеи Nest Hub, заменив созданную специально под них операционку Cast OS. В компании никак не объяснили своего решения, а, напротив, постарались сделать всё максимально тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но, судя по всему, внимание ей-таки потребовалось, потому что сама Google прочит Fuchsia OS большое будущее.

Fuchsia OS

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Google планирует расширить сферу применения Fuchsia OS. Об этом свидетельствует описание вакансий, которые открыты в компании. Поисковому гиганту требуются люди разных специальностей, в чьи обязанности будет входить разработка, продвижение и совершенствование Fuchsia OS, а также — цитирую — «исследование новых устройств и форм-факторов» с последующим расширением охвата операционной системы.

Новая операционная система Гугл

Google Nest Hub

Nest Hub — первое устройство на Fuchsia OS

Хотя первыми устройствами, которые получили Fuchsia OS, стали умные дисплеи, мы работаем над поиском новых форм-факторов и сценариев использования ОС. Команда Fuchsia Devices отвечает за адаптацию Fuchsia OS для работы на различных типах устройств, которые имеют значение для Google и для наших пользователей, — гласит описание вакансий, разменных на сайте поискового гиганта.

Как и следовало ожидать, Google не называет конкретные устройства, которые будут работать на Fuchsia OS. Я допускаю, что в компании ещё только строят планы по распространению платформы, но не сомневаюсь, что у неё уже есть по крайней мере базовая стратегия по установке новой ОС на уже существующие гаджеты. Это может быть что угодно, начиная от умных часов и заканчивая хромбуками, поскольку Fuchsia OS — это универсальная платформа, которая может лечь в основу почти любого устройства.

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Несмотря на отсутствие достоверных фактов, свидетельствующих об этом, я бы предположил, что Google будет распространять Fuchsia OS постепенно, сначала адаптируя её для умных устройств, которые она уже выпускает. Поэтому в первую очередь операционку стоит ждать на смарт-колонках Google, термостатах, которые выходят под брендом Nest, а потом и на носимых гаджетах вроде умных часов.

Если не понимать, как устроены программные платформы, может создаться впечатление, что это нереализуемо. Ну, как одна и та же операционка сможет обеспечивать работу настолько разных с технической и функциональной точки зрения устройств? Однако ценность Fuchsia OS в её ядре, которое называется Zircon, и, по сути, является альтернативой ядру Linux, используемом в Android и других операционных системах поискового гиганта.

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Фуксия

Если Google переведёт Android на ядро Fuchsia OS, вы этого даже не заметите

При желании Google может перевести Android, Chrome OS, Wear OS и другие ОС на Zircon так, чтобы пользователи этого даже не заметили. В результате изменится программная структура платформы, усилится её защищённость от внешних воздействий и возрастёт стабильность, но сами пользователи не заметят никаких изменений. Благо об этом можно говорить с полной уверенностью, поскольку подобные прецеденты уже были в прошлом.

Возьмите хотя бы сам умный дисплей Google Nest. Раньше он работал на базе операционки Cast OS, однако этим летом разработчики компании взяли и перевели его на Fuchsia OS. Изменилось ли что-то с интерфейсной или функциональной точки зрения? Нет, ничего. Другой пример — HomePod, которые раньше работали на модифицированной версии iOS, а год назад Apple взяла и перевела колонки на tvOS. Заметил ли это кто-то? Нет, не заметил.

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То же самое сегодня может произойти с любой другой операционкой. Я верю, что топ-менеджеры Google говорили правду, когда уверяли, что никто не собирается менять Android на Fuchsia OS. Им это и не нужно. Разработчики просто заложат ядро Fuchsia OS в основу Android и выпустят соответствующее обновление, которое пользователи установят как обычно и даже бровью не поведут, потому что не поймут, что что-то изменилось.

На мой взгляд, не может быть никаких сомнений в том, что Fuchsia OS — это будущее операционных систем Google. Другое дело, что переход на неё будет настолько незаметным, что и переходом его называть будет совершенно неуместно. В конце концов, какая нам, пользователям, разница, какое ядро лежит в основе ОС, на которой работает наш смартфон? Совершенно никакой, потому что большинство даже не представляет себе, что такое ядро, не говоря уже о понимании отличий одного от другого.

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