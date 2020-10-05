Google расскажет о проблемах популярных Android-смартфонов

  2. Темы
  3. OS
Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что в последнее время среди производителей смартфонов стало даже модно поддерживать свои аппараты в актуальном состоянии, регулярно их обновляя, от ежемесячных патчей безопасности для них всегда было меньше толку, чем для устройств линейки Google Pixel. Ведь если «пиксели» работают на базе чистого Android, то и проблемы безопасности у них одни, а в прошивках сторонних производителей, которые в процессе их проектирования наверняка допускают ошибки, проблемы эти совершенно другие. Но Google решила исследовать и их.

Android

Android Partner Vulnerability Initiative — новая инициатива Google по выявлению уязвимостей в сторонних смартфонах

Как на Android узнать, зачем вам звонят, не поднимая трубку

Google будет изучать проблемы безопасности смартфонов сторонних производителей в рамках программы Android Partner Vulnerability Initiative. Таким образом в компании хотят ускорить исправление недостатков в прошивках всех аппаратов под управлением Android, а не только Google Pixel, делая это максимально прозрачно для пользователей. Если раньше Google исследовала только недостатки чистой версии Android и не смотрела дальше, то теперь в планы поискового гиганта входит обнаружение уязвимостей и за пределами стоковой операционки.

Откуда берутся уязвимости в Android

Уязвимости в Android

В Android-смартфонах немало уязвимостей, но провоцирует их не Google, а сами производители

Несмотря на то что Google не несёт ответственности за уязвимости в прошивках смартфонов, которые были вызваны использованием кастомных оболочек и лаунчеров, они «потенциально способны оказывать негативное влияние на состояние безопасности устройств на Android и их пользователей». Именно так в компании объяснили необходимость запуска новой инициативы по выявлению проблем безопасности в сторонних аппаратах. Проще говоря, Google не устраивает, что из-за халатности производителей, неспособных самостоятельно обнаружить и исправить существующие баги и бреши, страдает авторитет Android.

Как превратить Android в iPhone за пару минут

Безусловно, сама по себе программа Android Partner Vulnerability Initiative – это дело благое, учитывая, что производители довольно часто допускают ошибки при проектировании своих прошивок, а потом не исправляют их. Но пока вопросов к инициативе всё-таки больше чем ответов:

  • Является ли участие в программе обязательным для производителей
  • Как Google выбирает, смартфоны какого производителя проверять
  • Смогут ли производители отказаться от того, чтобы их смартфоны проверяли
  • Являются ли уязвимости, которые нашла Google, обязательными к исправлению
  • Будут ли какие-то строго очерченные сроки исправления уязвимостей, найденных Google
  • Будут ли исправления включаться в ежемесячные патчи безопасности или их нужно будет выпускать отдельно
  • Кто будет должен разрабатывать обновления с исправлениями уязвимостей
  • Как поступать, если производители сочтут «уязвимость», найденную Google, особенностью своей прошивки

Обновления безопасности Android

Обновление безопасности

Ежемесячных обновлений безопасности будет недостаточно для защиты всех Android-смартфонов

На данный момент известно, что Google проверила только некоторые смартфоны Meizu и выпустила по ним так называемый бюллетень безопасности. Это список всех уязвимостей, которые были найдены в прошивке проверенного аппарата. Точно такой же бюллетень Google ежемесячно публикует по своим собственным аппаратам. Другое дело, что она предварительно исправляет все бреши в прошивках своих аппаратов, чтобы злоумышленники не смогли ими воспользоваться в личных целях. А в случае с Meizu я бы не был уверен в том, что найденные уязвимости кто-то исправил.

Google рассказала, почему запретила бьюти-фильтры в камерах на Android

Поэтому сейчас перед Google стоит задача по формированию эффективного инструмента воздействия на производителей, которых явно следует обязать исправлять критические уязвимости, найденные экспертами поискового гиганта. Ведь в противном случае высока вероятность, что бюллетень безопасности, который будет публиковать Google, сможет просто стать отличным руководством к действию для хакеров, которые начнут направо-налево взламывать уязвимые устройства. Но поскольку поисковому гиганту до сих пор не удалось убедить вендоров хотя бы просто адаптировать уже готовые патчи безопасности, я думаю, что из новой инициативы ничего путного не выйдет.

Теги
Новости по теме
Google научила Chrome блокировать разделы некоторых сайтов. Зачем?
Google обяжет производителей выпускать смартфоны только на Android 10
С Новым годом, друзья!
Лонгриды для вас
Как распознать рукописный текст на Android и отправить его на компьютер

Экосистема Google, несмотря на то что её практически целиком формируют именно программные продукты, а не аппаратные, очень богата и обширна. Она настолько функциональна и самодостаточна, что может не только работать на любых устройствах, но и просто взаимодействовать с сервисами внутри себя. Поэтому прямо из Google Maps можно управлять воспроизведением в Google Play Music, Google Assistant может зачитывать текст в Google Chrome, а совершать звонки в Meet можно прямо из Gmail. Сегодня к числу интеграций прибавилась ещё одна.

Читать далее
Zoom, подвинься! Сможет ли Google сталь лидером в видеоконференциях

Последние несколько месяцев, омраченные пандемией нового коронавируса, привели к тому, что люди стали действительно массово пользоваться видеосвязью. Кто-то делал это по работе, кто-то для того, чтобы ”встретиться” с друзьями и близкими, а кому-то просто было скучно на карантине и они решили разобраться в этом вопросе и попробовать понять, что такое видеоконференция и как это работает. В итоге мы наблюдали просто небывалый рост числа пользователей тематических сервисов, например, того же Zoom. Возможно, Google немного упустила момент, но сейчас она тоже решила догнать и активно продвигать свой сервис видеозвонков. Давайте разбираться, как он называется, где скачать приложение и есть ли у него будущее.

Читать далее
5 лучших альтернатив Google Music

Давно уже пора отказываться от загрузки в смартфон музыки, скаченной с сомнительных сайтов. Во-перых, это неудобно, во-вторых, это долго, в-третьих, надо заранее знать, что скачать и ограничиваться определенным плейлистом. В то же время за пару сотен рублей в месяц, что сейчас уже для многих не так дорого, можно получить огромную медиатеку и всегда носить ее с собой. А заодно, поощрять копеечкой любимого исполнителя. В век скоростного почти безлимитного Интернета нет смысла пользоваться старыми методами. Так и к аудиокассетам можно вернуться. Если вы еще не пробовали подобные сервисы, я подготовил для вас подборку того, с чего можно начать.

Читать далее

Новый комментарий