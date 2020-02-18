Несмотря на то что пользователи Android традиционно высоко ценят любые обновления, которые время от времени добираются до их смартфонов, сам процесс установки не терпит практически никто. Все знают, как это нудно, когда аппарат распаковывает файлы обновления, вживляет их в операционную систему, попутно перезагружаясь несколько раз подряд. В этом смысле обновления приложений особенно не отличаются от системных. Ведь даже если апдейт встанет ровно, в эти минуты пользоваться обновляемым приложением или игрой нельзя от слова совсем. Но Google хочет частично исправить этот недостаток в одной из следующих версий Android.

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Google работает над новой – инкрементной – файловой системой для Android, которая дебютирует в будущих обновлениях Android. Это продвинутый аналог виртуальной файловой системы Linux. Она позволит не только пользоваться приложениями во время установки обновлений, но и активировать их ещё в процессе первоначальной загрузки. То есть для того, чтобы запустить игру, будет достаточно просто нажать на кнопку скачивания в Google Play, а игровой мир начнёт прогружаться постепенно по мере прохождения.

Файловая система Android

Из-за особенностей реализации новой файловой системы разработчикам, вероятно, даже не придётся вносить каких-либо значимых изменений в свои приложения. Операционная система автоматически определит важные информационные блоки, формирующие игру или программу, и загрузит их в первую очередь. В результате пользователь практически не будет чувствовать никакой разницы между загруженным софтом и тем, который пока скачивается. Только в некоторых областях приложения или игры выполнение каких-либо манипуляций может временно ограничиваться для дозагрузки необходимых компонентов.

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На самом деле это очень распространённая практика. Sony и Microsoft уже давно позволяют пользователям фирменных игровых консолей запускать игры ещё до окончания загрузки. По большому счёту в этом нет ничего странного, ведь для того, чтобы открыть первый уровень в той или иной игре, достаточно не более 100-200 МБ загруженного контента. А поскольку необходимые разделы игр проявляются по мере загрузки, то и продолжать игру можно практически бесшовно.

Что нового будет в Android 12

Судя по информации, которая содержится в исходном коде операционной системы Android, Google прямо сейчас проводит тестирование инкрементной файловой системы на Pixel 4 и Pixel 4 XL. Тем не менее, скорее всего, в Android 11 она не дебютирует из-за своей сложности. Чтобы реализовать задумку в полной мере, разработчикам Google предстоит провести множество всевозможных испытаний и работ по отладке новой системы, в результате чего может выясниться, что без помощи создателей стороннего софта компании не справиться. Ведь ещё не факт, что Android самостоятельно сможет разбить софт или игры из Google Play на фрагменты, которые будет загружать по очереди.

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У Google уже был подобный опыт. Не далее как в прошлом году компания собиралась представить функцию Scoped Storage в составе Android 10. Предполагалось, что она разделит встроенное хранилище совместимых устройств на множество независимых друг от друга ячеек, ограничив таким образом возможности сторонних приложений запрашивать данные у других. Однако разработчики заявили, что для этого необходимо особым образом изменить компоновку программ и потребовали от Google отложить внедрение нововведения до 2020 года.