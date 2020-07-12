Google сделает бесшовное обновление обязательным в Android 11

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Иван Кузнецов 0

Обновления Android – разумеется, когда они доходят до пользователей – устанавливаются очень быстро и непринуждённо. В большинстве случаев установка может произойти в ночное время, когда пользователь ещё спит. Достаточно будет заранее, как на iOS, включить соответствующую функцию, подтвердить предстоящее обновление вводом пароля, и подключить аппарат к зарядке. В итоге утром вам придётся ещё раз ввести пароль доступа, чтобы завершить применение изменений, и получить обновившееся устройство. Впрочем, даже если этого не сделать, процесс обновления всё равно будет быстрым и непринуждённым и не успеет вам надоесть. Жаль только, так происходит далеко не всегда.

Android 11 ускорит обновление смартфонов

Как установить Android 11 уже сейчас. Подробная инструкция

Описанная выше методика установки новых версий Android носит название бесшовного обновления. Она предполагает использование A/B-разметки. Это значит, что устройство имеет два системных раздела. Первый содержит в себе уже установленную прошивку, которая обеспечивает работоспособность устройства, а второй используется как временное хранилище для системных обновлений, которые устанавливается, не мешая основной платформе. А когда аппарат перезагружается, происходит рокировка и обновление занимает основной раздел. При этом та программная основа, которая была основной, затем удаляется и не занимает места на устройстве.

Бесшовное обновление Android

A/B-разметка позволяет Android обновляться быстрее, но не все смартфоны её поддерживают

Это и создаёт ощущение бесшовности обновления. То есть пользователь не видит экрана “Android is upgrading…” и не вынужден ждать по 10-15 минут, пока все системные компоненты распакуются, а изменения вступят в силу. Благодаря A\B-разметке обновление длится максимум 2-3 минуты, что, во-первых, заметно экономит время и не раздражает пользователя, а, во-вторых, позволяет использовать устройство в процессе обновления вплоть до момента перезагрузки. Более того, если сейчас вы не можете позволить смартфону перезагрузить, можно просто отложить эту процедуру и продолжить выполнение важных дел.

Google объяснила, почему Android до сих пор не умеет делать скриншот всей страницы

Казалось бы, раз всё так удобно и логично, то неужели есть те, кто по-прежнему не пользуется A/B-разметкой? Оказывается, есть. Одним из таких консерваторов, которые предпочитают обновлять свои смартфоны по старинке, является Samsung. Все аппараты бренда, работающие под управлением Android, до сих пор обновляются по методике полного цикла. Из-за этого очень многие пользователи смартфонов и планшетов Samsung даже предпочитают не обновлять их либо оттягивать процесс до последнего. Всё-таки мало кому захочется просто так куковать над аппаратом, находящимся в коматозном состоянии, 10-15 минут.

Почему стоит установить Android 11

После обновления до Android 11 установка всех последующих апдейтов будет происходить быстрее

К счастью, Google объявила, что в Android 11 единственной возможностью обновить устройство будет бесшовное обновление. То есть все производители, независимо от того, хотят они этого или нет, будут вынуждены реализовать у себя A/B-разметку и тем самым сократить время, которое требуется аппарату на установку обновления. Безусловно, это потребует определённых усилий со стороны разработчиков, тем более что Samsung, например, работают на базе собственной оболочки, а значит, её придётся адаптировать специальным образом. Но, так или иначе, все от этого только выигрывают: пользователи будут охотнее устанавливать свежие обновления, а Samsung сможет удержать репутацию производителя безопасной техники.

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Зачем это нужно Google? Как ни странно, по той же самой причине, зачем это нужно Samsung, хоть последняя упорно делает вид, что этого не понимает. Ведь если пользователи не хотят устанавливать свежие версии Android, увеличивается фрагментация, и доля самой актуальной сборки ОС растёт не так стремительно. В результате в отчётах получаются не очень красивые цифры, авторитет платформы падает, да и сами пользователи страдают от багов, недоработок и уязвимостей предыдущей версии гораздо чаще просто потому, что ленятся потратить 10-15 минут на обновление.

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