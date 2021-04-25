Google скопировала функцию iOS 14.5 для Android, но сделала её лучше

Несмотря на то что Google Ассистент вышел гораздо позже, чем Siri, именно голосовой помощник поискового гиганта сегодня может считаться настоящим эталоном. Обилие функциональных возможностей и режимов, глубокая интеграция с другими сервисами Google и широкое распространение сделали так, что Ассистент попросту не знает аналогов ни по удобству, ни по уровню интеллекта. Но невозможно бесконечно долго почивать на былых заслугах, и Google это понимает. Поэтому планомерно и регулярно расширяет возможности Google Ассистента всё больше и больше.

Google начала тестирование механизма быстрых команд для Google Ассистента. Он предполагает возможность обратиться к голосовому помощнику для выполнения каких-то быстрых поручений, не произнося команду-активатор — Окей, Google.

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Нововведение получило название Guacamole и называется одинаково и в англоязычной, и в русскоязычной локализациях, за тем лишь исключением, что для тех, у кого русский язык установлен в качестве системного, предусмотрена транслитерация – Гуакамоле. Почему это нельзя было назвать просто быстрыми командами — большой вопрос.

Быстрые команды Google Ассистента

Пока быстрых команд, позволяющих отдавать Google Ассистенту мелкие поручения без стандартного обращения «Окей, Google» или «Эй, Google», не так много. А, если говорить до конца точным, то четыре — для двух разных сценариев использования. Да, это немного, но они тут явно нужны, да ещё как:

«Стоп» или «Отложить» — для сигнала будильника;

«Принять» или «Отклонить» — для входящего звонка.

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То есть теперь, если у вас будет включён механизм «Гуакамоле», вы сможете просто отключить будильник, произнеся слово-триггер из списка выше. Для этого не придётся обращаться к Google Ассистенту по привычному сценарию, произнося сначала команду-активатор «Окей, Google», дожидаться, пока Ассистент откликнется, и уже потом ставить перед ним задачу, которую нужно выполнить. Достаточно будет просто сказать: «Стоп», и всё.

А при необходимости сдвинуть будильник на более позднее время, можно сказать: «Отложить». Возможности выбрать временной промежуток у вас не появится – система сделает всё автоматически. Но зато вам не придётся подниматься, брать смартфон в руки и переставлять будильник самостоятельно.

Чем Android лучше iOS

Функция «Гуакамоле» пока находится в тестовом режиме, поэтому нет ничего странного, что у вас скорее всего её не будет. Судя по отзывам пользователей, у которых она уже появилась, основным условием для работы нововведения является Android 11.

У меня, к сожалению, Honor View 20, которому актуальная версия операционной системы не светит. Поэтому и возможности протестировать «Гуакамоле» мне не представилось. Но вы обязательно проверьте – зайдите в настройки Ассистента и в поиске напишите «Гуакамоле» — включите параметр и тестируйте на здоровье.

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Иронично, что в iOS 14.5 должна появиться похожая функция. Правда, там её возможности, во-первых, ограничиваются только ответом на входящий звонок, а, во-вторых, работает она только при условии подключения к iPhone совместимых наушников. На эту роль годятся все AirPods, все новые Beats и ещё ряд моделей с умными функциями, как правило, работающие на базе процессоров Qualcomm.

А вот какие-нибудь старые JBL ответить на звонок голосом iOS вам не позволит. Видимо, тут у Siri есть какие-то ограничения, потому что и зачитывание входящих сообщений вслух работало тоже далеко не на всех наушниках. В этом смысле Google, конечно, шагнула далеко вперёд по сравнению с Apple, которая будто бы продолжает просто топтаться на одном месте.