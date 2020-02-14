Несмотря на то что подавляющее большинство пользователей Android преспокойно живут себе без обновлений, выходу новых версий многие из них радуются даже больше, чем собственному дню рождения. Почему так происходит, лично я сказать затрудняюсь, но те, кому обновление гарантированно не светит, всё равно собирают утечки и изучают все подробности новой версии ОС с такой тщательностью, будто от этого зависит их дальнейшая жизнь. Возможно, отчасти всё так и есть, потому что случайный запуск компанией Google сайта, посвящённого Android 11, вызвал невероятную бурю эмоций.

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Google ещё не выпустила Android 11, но уже успела засветить его, случайно запустив сайт, посвящённый обновлению. Помимо собственно названия и самого факта существования этой версии ОС, который обычно держится втайне до момента официальной презентации, сайт раскрыл и ключевые нововведения. Правда, к настоящему моменту Google уже заметила собственную ошибку и запретила доступ к сайту, посвящённому Android 11, установив редирект на раздел для Android 10.

Что нового в Android 11

Поведенческие изменения: будет переработана методика обработки приложений, запущенных под Android 11;

Изменения безопасности: будут добавлены новые средства обеспечения конфиденциальности пользователей и их данных;

Системные изменения: будет добавлена поддержка новых API, инструментов обмена данными, а также новые механизмы обработки биометрической информации.

Интерфейсные изменения: будет добавлена углубленная поддержка смартфонов со складными дисплеями и доработана методика обработки их интерфейса.

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По сути, Google не раскрыла ни одного конкретного нововведения, ограничившись только общими формулировками. Тем не менее, по ним можно понять, в каком направлении будет развиваться операционная система весь следующий год. Очевидно, что разработчики решили сделать платформу, во-первых, более безопасной, интегрировав дополнительные защитные механизмы, а, во-вторых, более приватной, очевидно, за счёт новых инструментов биометрической идентификации.

Безопасность Android 11

Одним из нововведений, направленных на повышение безопасности пользователей, очевидно, станет механизм Scoped Storage. Он позволит разделить встроенное хранилище смартфона на несколько независимых ячеек по количеству установленных приложений. Они будут изолированы друг от друга и не позволят одной программе претендовать на получение информации из другой. Это очень важно, потому что сейчас такой возможности нет и вредоносный софт может посягать на конфиденциальную информацию, к которой имеют доступ доброкачественные приложения.

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Что касается новых биометрических механизмов, то не исключено, что в данном случае речь идёт о планах Google по превращению смартфонов под управлением Android 11 в хранилища для удостоверений личности и прочей документации. Ведь для этого недостаточно просто обучить систему производить их оцифровку, нужно ещё и научить её подтверждать подлинность, не говоря о том, чтобы защитить их от несанкционированного доступа. Правда, как именно это будет реализовано – и будет ли вообще, — пока непонятно.

Когда выйдет Android 11

Ожидается, что Google запустит бета-тестирование Android 11 уже в этом месяце. Первоначально установить тестовую сбоку обновления смогут только владельцы флагманских смартфонов Google Pixel, однако ближе к весне она станет доступна более широкому кругу устройств. Правда, скорее всего, это будут аппараты тех производителей, которые наиболее приближены к Google, например, Nokia, OnePlus, Samsung и так далее. За это время обновление протестируют во всех плоскостях, что позволит своевременно выявить все баги и исправить их до выхода релизной версии.