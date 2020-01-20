Почти каждая коммерческая компания не хочет, чтобы о её новом продукте узнали раньше времени. Ведь если те, кому предстоит его покупать, начнут узнавать те или иные подробности о новинке за несколько месяцев до анонса, к моменту релиза у них сложится стойкое впечатление, что им всё знакомо, а раз так, то и тратить деньги на покупку нет никакого смысла. Тем не менее, Google взяла за правило выпускать бета-версии новых версий Android задолго до официальной презентации. Видимо, поэтому она не слишком-то печётся об обеспечении безопасности их разработки и сама раскрывает львиную долю нововведений чуть ли не за год до запуска обновления.

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Google готовится к запуску первой бета-сборки Android 11, а потому уже начала проводить закрытые испытания обновления. Это подтверждает бенчмарк Geekbench, в базе данных которого засветился Google Pixel 4. Несмотря на то что официально поисковый гигант отказался от использования буквенных обозначений в названии своей операционной системы, в Geekbench фигурирует именно Android R. По большому счёту это ничего не значит, в конце концов, Google может использовать буквы просто в качестве кодового обозначения апдейтов.

Что нового в Android 11

До даты вероятного запуска первой беты Android 11 остаётся никак не меньше месяца, а нам уже известны некоторые подробности об обновлении. Что примечательно, почти всё, что будет изложено ниже, имеет официальное происхождение и подтверждено – явно или косвенно – самой Google.

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Одной из функций Android 11 станет Scoped Storage. Это механизм, делящий память смартфонов на множество отдельных ячеек, в которых приложения могут хранить свои данные. Эти ячейки являются независимыми друг от друга и не позволяют одной программе проникать в ячейку другой, препятствуя таким образом перекрёстный сбор данных. Появление Scoped Storage обусловлено соображениями безопасности, поскольку многие современные приложения грешат тем, что начинают собирать данные других. На самом деле релиз Scoped Storage должен был состояться ещё год назад, но разработчики запросили у Google дополнительное время на адаптацию своего ПО.

Автовключение ночной темы на Android

Вторым нововведением Android 11, которое подтверждено официально, является функция автоматического включения ночной темы при наступлении сумерек. Если сейчас пользователи могут задать только конкретное время, то запланированный режим будет опираться в работе исключительно на заходы и восходы солнца. Это очень удобно, поскольку в течение года продолжительность светового дня постоянно меняется, то увеличиваясь, то уменьшаясь, и корректировать время автовключения ночной темы каждый раз – явно не то, чем хотели бы заниматься пользователи. В Android 11 режим будет более самостоятельным.

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Да, это правда. В чистой версии Android до сих пор нельзя создавать пролистываемые скриншоты. В результате для того, чтобы запечатлить весь диалог в мессенджере или всю веб-страницу целиком, пользователям приходилось обращаться к стороннему софту. Тем не менее, Google пообещала, что с одним из будущих обновлений такая функция станет для операционной системы штатной. Будем надеяться, что под одним из будущих обновлений подразумевалась именно Android 11.

Обновления Android

Да, список нововведений, которые наверняка появятся в Android 11, не так велик, как нам хотелось бы. Однако после запуска программы бета-тестирования, я уверен, мы узнаем много такого, о чём даже не подозревали. А даже если нет, то ничего страшного. В конце концов, Google, в отличие от Apple, не привязывает нововведения Android к системным обновлениям, позволяя себе выпускать апдейты для любого из своих приложений и сервисов по отдельности в любое время года и независимо от каких-либо факторов.