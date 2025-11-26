Google создает новую ОС для компьютеров. Какой будет Aluminium OS?

Google готовится к выпуску новой операционной системы под названием Aluminium OS. Это платформа, которая объединяет Android, ChromeOS и современные ИИ-возможности. Если проект окажется успешным, Google сможет конкурировать с Windows и macOS на их территории. Уже сейчас анонс вызывает большой интерес, ведь речь идет о создании единой среды для смартфонов, планшетов и ПК. Но что это значит на практике?

Что такое Aluminium OS

Aluminium OS — это новая операционная система Google на базе Android, но созданная специально для компьютеров: ноутбуков, настольных ПК, планшетов и гибридных устройств. В отличие от простых адаптаций Android и различных оболочек, проект задуман как полноценная десктопная платформа с нативными ИИ-функциями, оптимизированным интерфейсом и упором на многозадачность.

Что такое Aluminium OS. Так выглядит Chrome OS, которая является прототипом для новой ОС. Изображение: inuxadictos.com. Фото.

Так выглядит Chrome OS, которая является прототипом для новой ОС. Изображение: inuxadictos.com

При этом, разрабатывая новую ОС, компания формирует целую линейку устройств: от бюджетных до премиальных, чтобы платформа была актуальной и для учебных хромбуков, и для мощных рабочих станций. Основная цель производителя: сделать Aluminium OS настоящей альтернативой Windows и macOS, а не нишевой системой для школ и браузерных задач, какой сейчас является малопопулярная ChromeOS.

Зачем Google создает Aluminium OS

Сейчас Google поддерживает две платформы: Android для смартфонов, планшетов, ТВ, носимых устройств, а также ChromeOS для ноутбуков и легких ПК. Поддерживать два независимых направления дорого и сложно. Поэтому Aluminium OS призвана объединить ChromeOS и Android в одну универсальную систему. И современные ARM-чипы (особенно с ИИ-ускорителями) наконец позволят ядру Android работать на уровне полноценных настольных систем.

Стратегически для Google это:

  • упрощение разработки приложений (единая среда вместо двух разных);
  • исключение фрагментации устройств;
  • продвижение ИИ на всех форм-факторах;
  • укрепление экосистемы Google в сегменте ПК, где пока доминируют Microsoft и Apple.

Преимущества ощутят и сами пользователи. Основные плюсы новой системы:

  • Больше приложений на компьютере. Все Android-приложения будут нативно работать на ПК без костылей и эмуляторов. Это огромное преимущество для пользователей мобильных сервисов и игр.
  • Универсальные функции. Если у вас смартфон Pixel или другое Android-устройство, то ПК на Aluminium OS будет для вас «родным». Тут единые уведомления, те же приложения и кроссплатформенный буфер обмена.
  • Увеличенное время работы от батареи. Современные ARM-чипы, на которых будет раюотать система, обеспечат ноутбукам автономность уровня планшетов, так что они будут работать по 15–20 часов и более.
  • Более дешевые и легкие ноутбуки. Как и ChromeOS-устройства, ноутбуки с Aluminium OS могут быть доступнее Windows-аналогов, но при этом будут гораздо функциональнее, чем хромбуки.

Когда выйдут первые устройства на Aluminium OS

По данным утечек и вакансий внутри Google, первые устройства на Aluminium OS планируются в 2026 году. Вероятно, полноценная презентация операционной системы состоится на конференции Google I/O, которая проходит весной. Не исключено, что на ней покажут и первые совместимые устройства.

Когда выйдут первые устройства на Aluminium OS. Кому нужен алюминиевый робот? Фото.

Кому нужен алюминиевый робот?

Конечно, Google готовит плавный переход: некоторое время Aluminium OS и ChromeOS будут существовать параллельно. Это позволит компаниям подготовиться, а пользователям — безболезненно перейти на новую платформу, не теряя поддержку приложений и сервисов.

