Google специально усложнила настройки Android, чтобы вы в них не разобрались

Несмотря на то что за последние годы Android стал ощутимо быстрее и удобнее, с точки зрения логики интерфейса iOS всегда его превосходил. Не даром утверждалось, что iPhone хорош для людей разных возрастов, потому что разобраться в нём, в отличие от аппаратов на Android, может и старый, и малый. Другое дело – почему Google не могла сделать свою операционку такой же удобной? Ведь уже много лет она явно подсматривает за тем, как развивается iOS и перенимает многие её аспекты для Android. Долгое время все думали, что Google просто считает свою компоновку интерфейсных элементов ОС лучше. Но реальность оказалась куда прозаичнее.

Google намеренно скомпоновала настройки Android так путано, чтобы не дать пользователям нормально в них разобраться. По крайней мере, это точно касается настроек служб геолокации. Это выяснилось в ходе судебного разбирательства в отношении Google о незаконном сборе данных пользователей Android.

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По словам представителей компании, перед разработчиками операционной системы изначально стояла цель сделать так, чтобы люди не поняли, как что работает, и они не смогли отключить работу сервисов, фиксирующих их перемещения. Результат не заставил себя ждать, потому что понять, как правильно отключать слежку, сегодня могут лишь немногие.

Почему Android не такой удобный, как iOS

Усложнив доступ к настройкам геолокации, Google получила возможность беспрепятственно следить за пользователями, которые банально не имели возможности это предотвратить. Но ведь люди не дураки, не так ли? Кто-то бы наверняка догадался, как отключить службы геолокации.

Поэтому в Android было специально добавлено несколько параметров, влияющих на работу геолокационных сервисов. А чтобы совсем запутать пользователей, похожие параметры добавили ещё и в приложения Google вроде Google Maps. В результате это дало нужный эффект.

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Помимо того, что такое сочетание настроек запутало пользователей, оно запутало и многих разработчиков. Во всяком случае, один из инженеров-программистов Google, непосредственно вовлечённых в процесс разработки интерфейса взаимодействия со службами геолокации, не смог объяснить на суде, как разные параметры влияют друг на друга.

А, когда всё-таки удалось найти того, кто знает, выяснилось, что Google имела возможность собирать данные о местоположении пользователей даже при выключенных службах геолокации посредством Wi-Fi-подключения, Google Maps, а также поисковика Google. Так что, что бы ни сделал пользователь, за ним всё равно могли следить.

Как Google следит за пользователями Android

Но это ещё не всё. Стремление Google отслеживать пользователей не ограничивалось только её собственными сервисами и приложениями. Компания оказывала давление на производителей смартфонов, заставляя их скрывать настройки конфиденциальности таким образом, чтобы пользователи не смогли догадаться, как правильно отключать слежку.

Нет, вы не поняли. Это не просто вывод, который был сделан судьёй и экспертами, а признательные показания, которые дали сотрудники самой Google, причём дали их под присягой. Так что сомневаться в их искренности и правдивости совершенно не стоит. Ведь американский суд — не то место, где можно позволить себе умалчивать о значимых фактах. Можно и уголовное дело против себя схлопотать.

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Не нужно быть гением, чтобы понять, почему Google так себя вела. Ведь от наличия данных о пользователях напрямую зависел её успех и размеры заработков. Благодаря информации о перемещении своих клиентов она могла формировать их виртуальные портреты и демонстрировать им релевантную рекламу.

Правда, тем самым компания загнала себя в угол, потому что после принятия Apple новых правил конфиденциальности Google не осталось ничего другого, кроме как отказаться от слежки. Сначала она отказалась от слежки на iOS, потому что ей не оставили иного выхода, а теперь она должна сделать – ну, или хотя бы сымитировать – то же самое на Android.