Google стало стыдно за Android, и я её понимаю

Много лет подряд Google на ежеквартальной основе публиковала в интернете статистику распространения разных версий Android. Несмотря на то что она предназначалась для разработчиков и давала им понять, под какие сборки ОС стоит оптимизировать приложения, пользователи тоже с нетерпением ждали публикации нового отчёта. Таким образом они узнавали, с какой скоростью распространяется последнее обновление Android. Однако в прошлом году Google остановила эту практику, перестав публиковать информацию о процентном соотношении устройств и разных версий операционной системы, заменив её на нечто невообразимое.

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С этого момента Google публикует так называемый кумулятивный, или совокупный график распространения ОС. Если раньше это была реальная разбивка на версии Android, популярность каждой из которых измерялась в процентах от общей массы, то теперь это график с указанием того, сколько устройств работает на базе ОС версии ниже выбранной. То есть, если попытаться расшифровать опубликованную Google статистику, то мы можем увидеть только, что сейчас в мире 99,8% устройств с Android 4.1 или новее, 84,9% устройств с Android 6.0 и новее и только 8,2% устройств с Android 10.

Самая популярная версия Android

Казалось бы, ну и к чему вообще было менять формат подачи статистических данных, тем более что они предназначаются не для праздного изучения, а имеют вполне конкретную аудиторию потребителей в виде разработчиков? Сначала я тоже так думал, ведь, по сути, Google так и не смогла скрыть степень распространения Android 10. Однако при детальном изучении графика, понимаешь, что компания фактически зашифровала все сведения из отчёта, кроме данных о самой новой сборке. Ведь сейчас невозможно точно определить, сколько именно устройств работают на Android KitKat, Android Nougat или Android Oreo, потому что все они поглощают друг друга. Поэтому определить самую популярную версию Android уже невозможно.

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На мой взгляд, цель этой рокировки вполне очевидна и состоит в желании Google скрыть реальное положение вещей от пользователей и своего основного конкурента. Ведь если Apple в статистике по распространению iOS указывает, что на базе iOS 8 и ниже работает менее 10% всех устройств, то поисковый гигант идёт от обратного и указывает, что почти 100% устройств работают на базе Android новее, чем Android 4.1. Вроде бы суть практически та же, но посмотрите, как меняются цифры от смены логичного ударения в отчётах. Просто Google банально стыдно публиковать такие данные, но поделать ничего с этим она не может.

Главная проблема Android

Как так получилось, что на рынке скопилось такое количество старых устройств? Всё очень просто. Дело в том, что большинство пользователей не меняют смартфоны каждый год, делая это раз в 2, а чаще всего в 3 года. Но даже после этого эти аппараты не выходят из обихода. Их жизнь продолжается, потому что они переходят ещё в чьи-то руки: родных, близких или совершенно посторонних людей, которые хотели сэкономить на покупке смартфона и пошли на вторичный рынок. Но поскольку Google сама установила правило, по которому производители вообще не обязаны обновлять свои устройства, то сегодня на рынке великое множество гаджетов, работающих на базе прямо-таки древних версий ОС.

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Google сама виновата в произошедшем и теперь пожинает свои плоды. Установи она более строгие правила для производителей и заставь их обновлять свои смартфоны на протяжении хотя бы 3-4 лет, ситуация была бы сильно лучше. В этом случае большая часть тех аппаратов, которые остались на Android 6.0, сегодня вполне могли бы обновиться до Android 10, и Google не пришлось бы переворачивать методику подсчёта разных версий ОС с ног на голову, лишь бы не испытывать стыда перед окружающими.