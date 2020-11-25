Google твёрдо намерена изменить принцип обновления Android

Нет явления более непостоянного и необязательного, чем обновления Android. Несмотря на то что в последнее время некоторые производители начали серьёзнее относиться к поддержке своих смартфонов и даже усмотрели в этом соревновательный момент, в целом ситуация от этого практически не поменялась. Большинство вендоров как не обновляли фирменные аппараты, так и не стали этого делать даже после того, как Samsung задала новый тренд на трёхлетнюю поддержку. Поэтому Google не осталось ничего другого, кроме как изменить сложившиеся устои самой.

Можно ли купить нестыдный Android-смартфон за 10 тысяч рублей

Год назад, с выходом Android 10 компания Google впервые дала намёк на то, что хотела бы, чтобы поддержка Android-смартфонов зависела не от желания производителей, а от неё. В этом случае она могла бы самостоятельно решать, можно обновлять конкретный аппарат или ему уже пора на покой. Так появилась инициатива Project Mainline, предполагающая доставку обновлений Android напрямую от Google до пользователей.

Что такое Project Mainline

Ясное дело, что речь идёт вовсе не об обновлении функциональной части, поскольку с этим как раз производители справляются и сами. Речь идёт об обновлении самой основы, которая включает в себя защитные механизмы и другие инструменты, обеспечивающие функционирование ОС.

В компании решили сделать это, поделив Android на несколько составных частей, называемых модулями. Они бы позволили разработчикам Google вносить изменения в платформу, не затрагивая функциональной составляющей оболочки, которую использует производитель. Но проект оказался сложнее, чем можно было себе представить, а потому компания продолжает заниматься его реализацией до сих пор.

Что происходит? Пользователи iOS решили, что у них Android

В Android 12 планируется добавить в число модулей, обновляемых независимо от остальных, среду Android Runtime. Она представляет собой область операционной системы, которая отвечает за запуск приложений. Благодаря этому Google сможет следить за тем, как будут работать приложения, установленные пользователями, и при необходимости вносить те или иные изменения в процесс.

Проблемы Android-смартфонов

Это позволит Google устранить конфликт штатных механизмов энергосбережения, встроенных в Android по умолчанию, и тех механизмов, которые предлагают оболочки производителей. Может показаться, что проблема высосана из пальца, но это не так.

Мой личный опыт показывает, что из-за такого конфликта, который неизменно возникает практически во всех оболочках, приложения не задерживаются в фоновом режиме надолго, а вылетают оттуда по прошествии нескольких часов, по сути, надламывая саму суть многозадачности.

Почему вылетают приложения на Android

Если помните, некоторое время назад я рассказывал, что провёл один простой эксперимент со своим Honor View 20. Его суть состояла в том, чтобы запустить последовательно несколько десятков приложений, убедиться в том, что все они исправно удерживаются в оперативной памяти, позволяя получить к ним быстрый доступ, и оставить их на несколько часов. По их прошествии выяснилось, что подавляющее большинство программ просто исчезли, а в горячем доступе осталось только 3 или 4.

Производители начали сокращать поддержку Android-смартфонов до одного года

Если Google удастся реализовать Project Mainline именно так, как задумывалось первоначально, Android имеет шансы стать по-настоящему классной платформой, многократной превосходящей iOS. Ведь в этом случае её функциональную часть будут развивать независимые производители, заинтересованные в расширении возможностей платформы, а системную – сама Google, которая будет устранять все уязвимости, баги и недостатки именно тогда, когда это нужно, не вынуждая пользователей ждать исправлений по несколько месяцев.