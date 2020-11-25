Google твёрдо намерена изменить принцип обновления Android

  2. Темы
  3. OS
Иван Кузнецов 0

Нет явления более непостоянного и необязательного, чем обновления Android. Несмотря на то что в последнее время некоторые производители начали серьёзнее относиться к поддержке своих смартфонов и даже усмотрели в этом соревновательный момент, в целом ситуация от этого практически не поменялась. Большинство вендоров как не обновляли фирменные аппараты, так и не стали этого делать даже после того, как Samsung задала новый тренд на трёхлетнюю поддержку. Поэтому Google не осталось ничего другого, кроме как изменить сложившиеся устои самой.

Android 12

В Android 12 компания Google планирует продолжить развитие Project Mainline

Можно ли купить нестыдный Android-смартфон за 10 тысяч рублей

Год назад, с выходом Android 10 компания Google впервые дала намёк на то, что хотела бы, чтобы поддержка Android-смартфонов зависела не от желания производителей, а от неё. В этом случае она могла бы самостоятельно решать, можно обновлять конкретный аппарат или ему уже пора на покой. Так появилась инициатива Project Mainline, предполагающая доставку обновлений Android напрямую от Google до пользователей.

Что такое Project Mainline

Project Mainline

Project Mainline — это инициатива по делению Android на независимые модули

Ясное дело, что речь идёт вовсе не об обновлении функциональной части, поскольку с этим как раз производители справляются и сами. Речь идёт об обновлении самой основы, которая включает в себя защитные механизмы и другие инструменты, обеспечивающие функционирование ОС.

В компании решили сделать это, поделив Android на несколько составных частей, называемых модулями. Они бы позволили разработчикам Google вносить изменения в платформу, не затрагивая функциональной составляющей оболочки, которую использует производитель. Но проект оказался сложнее, чем можно было себе представить, а потому компания продолжает заниматься его реализацией до сих пор.

Что происходит? Пользователи iOS решили, что у них Android

В Android 12 планируется добавить в число модулей, обновляемых независимо от остальных, среду Android Runtime. Она представляет собой область операционной системы, которая отвечает за запуск приложений. Благодаря этому Google сможет следить за тем, как будут работать приложения, установленные пользователями, и при необходимости вносить те или иные изменения в процесс.

Проблемы Android-смартфонов

Обновление Android

Обновление Android независимо о производителей позволит ОС чувствовать себя лучше

Это позволит Google устранить конфликт штатных механизмов энергосбережения, встроенных в Android по умолчанию, и тех механизмов, которые предлагают оболочки производителей. Может показаться, что проблема высосана из пальца, но это не так.

Мой личный опыт показывает, что из-за такого конфликта, который неизменно возникает практически во всех оболочках, приложения не задерживаются в фоновом режиме надолго, а вылетают оттуда по прошествии нескольких часов, по сути, надламывая саму суть многозадачности.

Почему вылетают приложения на Android

Многозадачность на Android

Вылетают приложения на Android? Вы такой не один

Если помните, некоторое время назад я рассказывал, что провёл один простой эксперимент со своим Honor View 20. Его суть состояла в том, чтобы запустить последовательно несколько десятков приложений, убедиться в том, что все они исправно удерживаются в оперативной памяти, позволяя получить к ним быстрый доступ, и оставить их на несколько часов. По их прошествии выяснилось, что подавляющее большинство программ просто исчезли, а в горячем доступе осталось только 3 или 4.

Производители начали сокращать поддержку Android-смартфонов до одного года

Если Google удастся реализовать Project Mainline именно так, как задумывалось первоначально, Android имеет шансы стать по-настоящему классной платформой, многократной превосходящей iOS. Ведь в этом случае её функциональную часть будут развивать независимые производители, заинтересованные в расширении возможностей платформы, а системную – сама Google, которая будет устранять все уязвимости, баги и недостатки именно тогда, когда это нужно, не вынуждая пользователей ждать исправлений по несколько месяцев.

Теги
Новости по теме
Huawei начала обновлять смартфоны до EMUI 10 в России
Лонгриды для вас
Chrome и батарея
Посчитайте, сколько раз Google обещала снизить прожорливость Chrome

Думаю, не ошибусь, если предположу, что вы, как и я, пользуетесь Google Chrome. Этот браузер отличается высоким уровнем удобства, логичной компоновкой интерфейса и поддержкой расширений, которые позволяют добавить ему недостающих функций. Впрочем, это не значит, что Chrome идеален. Напротив, он гипер-расточителен и может выжрать всю оперативку в считанные минуты, нагрузить процессор похлеще любого фотошопа и разрядить ваш ноутбук раньше, чем это сделает любой другой браузер. Поэтому логично, что в какой-то момент Google начала обещать всё исправить. Но ведь обещать - не значит сделать.

Читать далее
Почему Samsung не должна соглашаться на большую зависимость от Google

Google является настоящим гигантом индустрии, который предлагает всему миру не только свой поисковик или смартфон, продажи которого едва входят в мировую десятку, но и Android. Естественно, имея такой мощный инструмент, как самая популярная операционная система в мире, компания может диктоваться свои условия производителям. Примерно 88 смартфонов из 100 в мире работают на этой операционной системе, что делает компанию чуть ли не монополистом. Я сам считаю, что в стандартизации, если она сделана с умом, нет ничего плохого. Вот только излишнее влияние на производителей это уже не благо, а скорее зло.

Читать далее
Apple, подвинься: Google смогла сильно улучшить дополненную реальность

Одно время в мире была очень популярна виртуальная реальность. Люди буквально грезили ей, находя решения всех проблем. В итоге выяснилось, что технология не может заменить все без исключения, а ее заменителем ”на каждый день” является дополненная реальность. Многие компании бьются за реализацию этой идеи, но больше всего успехов добилась Apple. В какой-то момент казалось, что другие недооценили перспективность этой технологии и не тратили такого большого количества сил и средств на развитие AR, как купертиновцы. Сейчас Google доказала обратное и показала, что она тоже может сделать хороший AR. Да еще как может!

Читать далее

Новый комментарий