Google, у нас проблемы: Harmony OS установили на смартфон Xiaomi

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Huawei утверждает, что Harmony OS – это совершенно самостоятельная операционка, в её основе лежит Android Open Source Platform. Именно благодаря ей на смартфонах под управлением Harmony OS можно запускать не только приложения для Android, но и сервисы Google, которые, как показывают первые тесты, работают вполне себе исправно. Получается, что, как бы Huawei ни стремилась обрести независимость от Android, у неё это не очень получается. Но тем лучше для неё. Потому что благодаря универсальности Harmony OS её установили на смартфон Xiaomi.

Harmony OS

Harmony OS можно устанавливать не только на смартфоны Huawei

Что быстрее: iOS сравнили с Harmony OS

Ютубер, скрывающийся под ником ATNARR, опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал смартфон Xiaomi, предположительно на базе Harmony OS. Предположительно, потому что работу операционной системы нам так и не показали, ограничившись только экраном включения. Но особенно интересно, что в данном случае Harmony OS установлена на устройство не в чистом виде, а будучи облачённоё в MIUI. Как такое вообще возможно? Попробуем разобраться.

Работает ли Harmony OS на Xiaomi


Ну, начнём с того, что Harmony OS изначально планировалась как открытая платформа. Несмотря на то что сегодня на её базе работают только собственные телевизоры и смартфоны Huawei, в компании рассчитывают, что в будущем её начнут задействовать и другие производители. Поэтому ничего странного, что какой-то энтузиаст перевёл MIUI с Android на Harmony OS, в общем-то, нет. Более того, я даже вполне допускаю, что он слишком торопился, что даже не стал переводить всю оболочку, а завершил работу лишь над небольшой её частью.

Harmony OS 2.0 оказалась быстрее и экономичнее, чем Android

Сейчас выполнить такую работу хоть и сложно, но в принципе возможно. Всё-таки MIUI изначально была построена на Android, а Harmony OS – это тоже наполовину Android со всеми вытекающими в виде поддержки AOSP, Google Mobile Services и других фирменных служб поискового гиганта. Так что я вполне допускаю, что переход между платформами, пусть и частичный, действительно состоялся. Другое дело, что это значит, для Google? Если посудить, то ничего хорошего.

Смартфоны на Harmony OS

Мы уже знаем, что Meizu ведёт переговоры с Huawei об использовании Huawei Mobile Services в своих смартфонах. Неизвестно, планирует ли китайская компания установить их во все свои аппараты или приберечь только для китайского рынка. Но, как бы там ни было, интерес к HMS – налицо. То есть компании – пусть пока это только одна – испытывают интерес к сервисам Huawei, которые, возможно, не так совершенны как сервисы Google, но, учитывая влиятельность корпорации, явно будут развиваться и дальше.

MIUI

Оказывается, MIUI вполне можно перевести с Android на Harmony OS

А теперь представьте, что кто-то из производителей вдруг решит рискнуть и попытается заменить Android на своих смартфонах на Harmony OS? В теории такое возможно. Сначала наверняка это будет сделано только для пользователей из Китая, чтобы не пугать аудиторию из остальных стран. Но, если испытания пройдут штатно и местные пользователи одобрят переход, вполне возможно, что вендоры постепенно начнут переходить на Harmony OS, отказываясь от Android?

Honor не будет устанавливать Harmony OS на свои смартфоны

Ведь зачем им Android? Harmony OS поддерживает все необходимые приложения, HMS – развиваются и уже действительно могут многое, да и на авторские права Google ссылаться тоже не сможет. Ведь, как известно, Android Open Platform – это открытая платформа, которая доступна для бесплатного использования всем без исключения. А зарабатывает Google на продаже доступа к Google Mobile Services. Но поскольку в Китае они всё равно не работают, стало быть, оттуда и начнётся экспансия Harmony OS.

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