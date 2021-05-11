Google, у нас проблемы: Harmony OS установили на смартфон Xiaomi

Несмотря на то что Huawei утверждает, что Harmony OS – это совершенно самостоятельная операционка, в её основе лежит Android Open Source Platform. Именно благодаря ей на смартфонах под управлением Harmony OS можно запускать не только приложения для Android, но и сервисы Google, которые, как показывают первые тесты, работают вполне себе исправно. Получается, что, как бы Huawei ни стремилась обрести независимость от Android, у неё это не очень получается. Но тем лучше для неё. Потому что благодаря универсальности Harmony OS её установили на смартфон Xiaomi.

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Ютубер, скрывающийся под ником ATNARR, опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал смартфон Xiaomi, предположительно на базе Harmony OS. Предположительно, потому что работу операционной системы нам так и не показали, ограничившись только экраном включения. Но особенно интересно, что в данном случае Harmony OS установлена на устройство не в чистом виде, а будучи облачённоё в MIUI. Как такое вообще возможно? Попробуем разобраться.

Работает ли Harmony OS на Xiaomi

Ну, начнём с того, что Harmony OS изначально планировалась как открытая платформа. Несмотря на то что сегодня на её базе работают только собственные телевизоры и смартфоны Huawei, в компании рассчитывают, что в будущем её начнут задействовать и другие производители. Поэтому ничего странного, что какой-то энтузиаст перевёл MIUI с Android на Harmony OS, в общем-то, нет. Более того, я даже вполне допускаю, что он слишком торопился, что даже не стал переводить всю оболочку, а завершил работу лишь над небольшой её частью.

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Сейчас выполнить такую работу хоть и сложно, но в принципе возможно. Всё-таки MIUI изначально была построена на Android, а Harmony OS – это тоже наполовину Android со всеми вытекающими в виде поддержки AOSP, Google Mobile Services и других фирменных служб поискового гиганта. Так что я вполне допускаю, что переход между платформами, пусть и частичный, действительно состоялся. Другое дело, что это значит, для Google? Если посудить, то ничего хорошего.

Смартфоны на Harmony OS

Мы уже знаем, что Meizu ведёт переговоры с Huawei об использовании Huawei Mobile Services в своих смартфонах. Неизвестно, планирует ли китайская компания установить их во все свои аппараты или приберечь только для китайского рынка. Но, как бы там ни было, интерес к HMS – налицо. То есть компании – пусть пока это только одна – испытывают интерес к сервисам Huawei, которые, возможно, не так совершенны как сервисы Google, но, учитывая влиятельность корпорации, явно будут развиваться и дальше.

А теперь представьте, что кто-то из производителей вдруг решит рискнуть и попытается заменить Android на своих смартфонах на Harmony OS? В теории такое возможно. Сначала наверняка это будет сделано только для пользователей из Китая, чтобы не пугать аудиторию из остальных стран. Но, если испытания пройдут штатно и местные пользователи одобрят переход, вполне возможно, что вендоры постепенно начнут переходить на Harmony OS, отказываясь от Android?

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Ведь зачем им Android? Harmony OS поддерживает все необходимые приложения, HMS – развиваются и уже действительно могут многое, да и на авторские права Google ссылаться тоже не сможет. Ведь, как известно, Android Open Platform – это открытая платформа, которая доступна для бесплатного использования всем без исключения. А зарабатывает Google на продаже доступа к Google Mobile Services. Но поскольку в Китае они всё равно не работают, стало быть, оттуда и начнётся экспансия Harmony OS.