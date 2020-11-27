Google упростит переход между смартфонами в Android 12

Думаю, практически все при покупке нового смартфона переносят на него резервную копию со старого. Каким бы сильным ни было желание ощутить новинку во всей её чистоте, страх потерять колоссальный массив данных оказывается сильнее. Ведь именно смартфоны хранят в себе сведения о большей части нашей жизни, и не забрать их с собой означало бы начать жизнь с чистого листа, а решиться на такое явно готовы немногие. Но если контакты, календари, заметки восстанавливаются практически мгновенно, а фотографии и видеозаписи, хранясь в облаке, не требуют восстановления вообще, то вот с приложениями этот номер так легко не проходит.

Лучшие приложения для хранения и просмотра фотографий на Android

В Android 12 появится функция умного восстановления данных, который позволит восстанавливать сначала именно те приложения, которые пользователю нужны больше всего. Откуда смартфон об этом узнает, спросите? В этом и заключается суть нововведения, которое станет составной частью Google Play. Ему предстоит проанализировать наиболее востребованные программы, к которым пользователь обращается чаще всего, запомнить эту информацию, а потом применить эти знания при восстановлении резервной копии.

Перенести данные на новый смартфон

Всего разработчики предусмотрели четыре уровня востребованности приложений. От них будет зависеть очерёдность их установки. То есть сначала будут загружаться только самые-самые, далее – просто самые, за ними не самые, а напоследок останутся те приложения, которые хранятся у нас на смартфонах просто на всякий случай. Как правило, для них мы выделяем даже отдельную папку, чтобы этот хлам не мозолил нам глаза, несмотря на то что удалить его всё равно жалко.

Google твёрдо намерена изменить принцип обновления Android

Может показаться, что механизм определения очерёдности загрузки не представляет из себя ничего сложного с точки зрения реализации, не говоря уже о том, что на практике он не очень-то и нужен, поскольку явно будет использоваться в лучшем случае раз в год, а то и реже. Но и та, и другая теория абсолютно несостоятельны.

Восстановление данных на новом смартфоне

Во-первых, чтобы обучить Google Play понимаю того, какие приложения нужно загружать в первую очередь, разработчикам Google пришлось разработать специальную систему отслеживания, близкую по своей сути к нейросети. Она, как и любая нейросеть, учится у пользователя, понимая его предпочтения и привычки. Но, в отличие от настоящей нейросети, предназначение этой системы состоит только в том, чтобы хранить эти данные, а не создавать на их основе что-то новое.

Во-вторых, с практической точки зрения механизм формирования очерёдности загрузок – это очень полезная штука. Не знаю, как вы, а я меняю смартфоны примерно раз в два года и буквально схожу с ума, когда жду переноса всех данных на новый аппарат. Если учесть, что у меня установлено порядка 100 приложений, думаю, масштаб трагедии будет примерно понятен. А, как вы понимаете, пользоваться устройством во время переноса ну практически невозможно, поскольку все приложения устанавливаются либо вразнобой, либо параллельно, что сильно замедляет их загрузку.

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Единственное, что вызывает у меня вопросы, — так это привязка нового механизма к Android 12. Раз уж нововведение является частью Google Play, разве не было бы логичнее начать распространять его именно в составе Google Play Services? Ведь пользователям устройств на Android 12, очевидно, меньше всего будет нужна функция распределения загрузок приложений по очерёдности, а вот владельцам смартфонов на более ранних версиях ОС она будет нужна ещё как.