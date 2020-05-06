Google устыдилась Android. Что происходит?

Давайте будем честны. Android сегодня – это один из самых узнаваемых брендов, который уже успел стать именем нарицательным как джип, ксерокс и сланцы, послужив обозначением вообще для всех смартфонов не от Apple. Плохо ли это? Конечно же нет, скажут многие. В конце концов, положительная узнаваемость – это всегда хорошо. Однако, как и актёры, которые становятся заложниками одного образа и потом годами не могут от него отделаться, бренды тоже подвержены негативным проявлениям такого явления, как ассоциативность. И их владельцам приходится с этим что-то делать.

Знаете ли вы, для чего изначально был нужен Android?

Google готовится переименовать операционную систему для телевизоров Android TV в Google TV и прямо сейчас проводит необходимую подготовку. Пока неизвестно, когда именно это случится, но, судя по всему, компания настроена решительно и проведёт ребрендинг уже в обозримом будущем. Во всяком случае, насколько это возможно, учитывая сложность запланированного мероприятия. Ведь для того, чтобы переименовать уже существующий продукт, мало просто перерисовать его логотип. Необходимо оформить это юридически, закрепив за собой торговую марку, заменить все корпоративные документы и провести повторную взаимоинтеграцию этого продукта с другими, чтобы не возникало путаницы в рамках одной экосистемы.

Операционная система Android TV

Но если всё так сложно, зачем вообще Google взялась за это? Всё-таки Android TV – это вполне себе успешный и узнаваемый бренд, который пользуется популярностью у потребителей со всего мира. Ведь для очень и очень многих сегодня основным критерием при выборе нового телевизора является даже не диагональ, марка или частота обновления, а именно его платформа. Из-за этого те, кто пользуется Android, с большой долей вероятности выберут и Android TV. Но, по мнению Google, именно это ей и мешает.

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Очевидно, что бренд Android создаёт ассоциации с мобильной операционной системой, хотя Android TV имеет совершенно другую природу. Нет, основа-то у них и правда общая, но телевизионная платформа сильно отличается от мобильной и, к примеру, сильно ограничивает пользователей в кастомизации, установке стороннего софта и других фишках, которые являются совершенно обыденными для смартфонов. Поэтому смартфоны сами по себе, а телевизоры – сами по себе. Тем более, что опыт проведения ребрендинга у Google уже есть.

Зачем Google меняет названия сервисов

За последние годы Google несколько раз меняла наименования своих сервисов и служб, старательно вымарывая из них торговую марку Android. В результате Android Market превратился в Google Play, Android Pay в Google Play, Android Wear в Wear OS, а Android Messages просто в Messages. В каждом отдельном случае ребрендинг либо не менял ничего, либо шёл переименованному сервису на пользу. Но ни разу не было такого, чтобы смена названий как-то навредила продукту и снизила его популярность относительно показателей доребрендинговых времён.

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Зачем это нужно, спросите? Ведь по большому счёту замена Android на Google ничего принципиально не меняет. Лично мне кажется, что здесь играет роль фактор глобальности. Использование бренда Android повязывает сервис на мобильности и, пусть даже подсознательно, как бы ограничивает его возможности. В конце концов, как можно использовать Android Pay на Windows или macOS? А вот Google Pay – вполне себе. То же самое и с Android TV. Присутствие в названии платформы слова Android ограничивает её маркетинговый потенциал, а Google его, напротив, расширяет.