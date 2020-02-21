Я терпеть не могу Google Play. Когда я пытаюсь анализировать его свойства, у меня создаётся стойкое впечатление, что Google специально делала его так, чтобы он получился максимально непохожим на Apple Pay. В результате появился не просто противоречивый продукт, а одно сплошное противоречие, работающее под девизом «назло бабушке отморожу уши». Мало того, что Google Pay не требует подтверждения отпечатком для первых трёх покупок, что ещё можно как-то увязать с удобством, так он ещё и не позволяет выбирать карту непосредственно перед оплатой, заставляя краснеть вас в очереди, если у вас по умолчанию установлен не тот «пластик». Но, кажется, до Google стало постепенно доходить, что это не дело.

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На самом деле возможность выбора карты оплаты на экране блокировки как в Apple Pay и Samsung Pay, должна была появиться ещё год назад, в Android 10. Однако с релизом обновления всё осталось по-прежнему, а через какое-то время Google и вовсе удалила упоминание этой функции со своего сайта, очевидно, сочтя её неготовой к запуску. Тем не менее, идею сделать Google Play лучше в компании не оставили, а потому вновь добавили горячую смену платёжных карт на экране блокировки в Android 11.

Как сменить карту в Google Pay

В первой бета-версии Android 11, которая уже доступна для загрузки владельцам всех смартфонов линейки Pixel, начиная со второго поколения, выбор платёжных карт на экране блокировки пока не работает. Несмотря на это в системе уже есть несколько механизмов вроде QuickAccessWalletService, которые позволят делать это в будущем, а также анимация, изображающая вызов виджета Google Play для быстрого доступа к привязанным платёжным средствам. Всего-то и нужно будет, что дважды нажать на клавишу питания и вызвать соответствующий интерфейс, а затем выбрать нужную карту.

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Помимо возможности горячей смены платёжных карт, интерфейс Google Pay на экран блокировки позволит выбирать ещё и дисконтные карты, билеты, посадочные талоны и пропуска. То есть, по сути, Google планирует превратить сервис в бесконтактный инструмент, который может пригодиться в довольно широком спектре сценариев использования от оплаты проезда в общественном транспорте и покупок в офлайновых магазинах до подтверждения своей личности как члена программы лояльности и прохода в театры, кино и другие заведения, куда вход осуществляется по билетам или пропускам.

Чем заменить Google Pay

Впрочем, на этом Google решила не останавливаться, а открыть доступ к интерфейсу ещё и для сторонних сервисов. То есть если пользователь предпочитает оплачивать покупки не с помощью Google Pay, а конкурирующих инструментов он сможет так же быстро выбирать банковские карты, билеты и другие документы и средства оплаты. Правда, тут требуется непосредственное желание независимых разработчиков, которые должны будут адаптировать свои сервисы под новый интерфейс. Но, учитывая удобство нововведения, долго ждать оптимизации, скорее всего, не придётся. Во всяком случае, если Google снова не откажется от него и не заморозит проект на неопределённый срок.

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Если Google и правда реализует задуманное, Google Pay может стать вполне реальным конкурентом Apple Pay, каковым сейчас, к сожалению, не является. Если вы спросите меня, какой бы платёжный сервис я предпочёл, я бы однозначно сделал выбор в пользу решения Apple или Samsung. Тут дело, как ни странно, не в фанбойстве, а исключительно в удобной реализации, которая этим компаниям удалась лучше, чем поисковому гиганту. Ведь выбрать карту перед оплатой – это так логично и естественно. Но Google почему-то потребовалось почти 4 года, чтобы наконец это осознать.