Google впервые показала свой аналог AirDrop для Android 11

Несмотря на то что Google уже запустила официальную программу бета-тестирования Android 11, далеко не все нововведения обновления стали доступны пользователям сразу. Как минимум одна функция под названием Nearby Sharing, которая должна была дебютировать в этом году, почему-то продолжает оставаться в тайне. Поэтому в какой-то момент многие даже решили, что Google в свойственной ей манере решила отложить её запуск, как это уже неоднократно случалась с другими нововведениями в прошлом. Но, судя по всему, поисковый гигант просто ждёт подходящего момента.

Каких функций мне не хватает в Android

Nearby Sharing – это технология беспроводного обмена данными между устройствами, которая должна дебютировать с выходом Android 11. В отличие от Android Beam, работавшей на базе NFC, её основу составляют Wi-Fi и Bluetooth, поэтому расстояние, на которое может передаваться информация, ограничено. Однако благодаря этому удаётся развить высокую скорость передачи, в результате чего фотографии, короткие видеоролики и аудиозаписи передаются мгновенно, крупные файлы весом около 1 ГБ – меньше чем за минуту.

Как работает Nearby Sharing

Сегодня ночью Google опубликовала видеоролик, посвящённый уведомлениям в Android 11. Его цель состояла в том, чтобы рассказать об изменениях, которые ждут их в следующем обновлении. Однако – неизвестно, нарочно или нет – в ролике несколько раз засветилась функция Nearby Sharing. Причём с того момента, когда мы видели её последний раз в утечке, Google более глубоко интегрировала нововведение с системными функциями, добавив его в меню «Поделиться» по аналогии с AirDrop на iOS – для более удобного обмена файлами.

Интересный факт: Nearby Sharing первоначально назывался Fast Sharing. Однако в какой-то момент, ещё до релиза бета-версии Android 11, разработчики Google решили изменить название. Непонятно, с чем именно это связано: то ли с тем, что Samsung уже планировала назвать Fast Sharing собственную технологию, то ли с изменением принципа её работы. Причём второе объяснение в большей степени похоже на правду, поскольку Google сократила расстояние, на которое пользователи могут передавать данные с устройства на устройство, ограничив его полуметром.

К сожалению, Google не показала особенностей работы Nearby Sharing, ограничившись только несколькими кадрами с упоминанием функции. Однако это уже само по себе является подтверждением того, что компания, во-первых, работает над нововведением, а, во-вторых, планирует его к релизу с выходом Android 11. В противном случае, его упоминание вряд ли появилось бы в промо-ролике, посвящённом обновлению. Поэтому скорее всего мы увидим Nearby Sharing уже этой осенью, а, может быть, даже раньше – в одной из следующих бета-версий Android 11.

Как отправить файлы на Android

Впрочем, уже сейчас понятно, как передавать файлы на Android через Nearby Sharing:

Выберите файл, который хотите отправить;

Нажмите на кнопку меню «Поделиться»;

В открывшемся окне выберите Nearby (Поблизости);

Выберите устройство, на которое хотите отправить файл, и подтвердите передачу.

#Видео: Как работает Nearby Sharing — аналог AirDrop для Android

Лично мне всегда казалось странным, почему Google даже не пытается сделать что-то похожее на AirDrop. Ведь с принципиальной точки зрения нет ничего сложного в том, чтобы объединить Wi-Fi и Bluetooth и отправлять с их помощью данные по беспроводному соединению. Однако поисковый гигант тянул несколько лет, прежде чем решился на этот шаг. В результате это сильно отбросило Android в развитии, лишив его пользователей возможности обмениваться данными здесь и сейчас без необходимости подключаться к интернету. Ведь даже сейчас Nearby Sharing будет доступна только на устройствах с Android 11, а все остальные останутся не у дел, что в свою очередь ограничит потенциал и сферу применения технологии.