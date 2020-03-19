В ночь с 18 на 19 марта компания Google выпустила вторую бета-версию Android 11, официально называющуюся Developer Preview 2. Как следует из названия, обновление находится на раннем этапе тестирования и отладки, а потому предназначается пока только для разработчиков. Данное ограничение является своего рода мерой предосторожности, которую предпринимает Google, чтобы уберечь рядовых пользователей от возможных багов, уязвимостей и других недоработок, которые могут вызвать зависание и даже превратить смартфон с установленной бетой в кирпич. Впрочем, это не помешало нам изучить апдейт, и теперь мы готовы поделиться подробностями о нём с вами.

Почему я обновлюсь на Android 11 и вам советую

Поскольку установить Android 11 Developer Preview 2 можно только на смартфоны Pixel, логично, что и большая часть нововведений ориентирована именно на них.

Требование держать глаза открытыми при распознавании лица на Pixel 4;

Изменение интерфейсного оформления в приложении Pixel Wallpaper;

Широкие возможности кастомизации экрана блокировки;

Возможность вызова Google Assistant по двойному нажатию на экран;

Частичная поддержка технологии Nearby Sharing (пока не работает).

Остальные нововведения, хоть их и немного, ориентированы на более широкий спектр устройств, а потому, скорее всего, доберутся до всех смартфонов и планшетов, которым светит Android 11, когда обновление поступит в релиз.

История уведомлений на Android

По-моему мнению, это вообще самая важная функция, которой Android не хватало все эти годы. Думаю, у всех бывало такое, что мы случайным свайпом закрывали поступившее уведомление, не успев даже разглядеть, какое приложение его отправило, не говоря уже о содержимом. В Google Play есть масса приложений, которые ведут учёт всех уведомлений, фиксируя их содержимое, но, полагаю, не все согласятся на то, чтобы «левые» программы читали их переписку. Поэтому Google решила реализовать такую возможность у себя.

Частично эта функция появилась ещё в первой бета-сборке Android 11, однако с выходом свежей Google расширила её возможности. Теперь пользователи смогут по своему желанию включать или отключать историю входящих уведомлений. Это очень полезно, учитывая, что не все могут захотеть, чтобы оповещения, которые им поступают, фиксировались где-то ещё. А для тех, кто хочет пользоваться историей, появились разделения на приложения. Если раньше все уведомления были свалены в кучу, сортируясь исключительно по времени поступления, то теперь появилась возможность создания разделов в зависимости от приложений, которые их отправили.

Запись экрана на Android

Возможность записи экрана появлялась ещё в одной из ранних бета-версий Android 10, однако тогда её можно было включить исключительно через меню разработчиков. Теперь же Google проработала интерфейс этого механизма, который позволяет одновременно фиксировать картинку и записывать внешние звуки, задействуя встроенный микрофон. То есть, по сути, пользователи смогут ещё и комментировать свои действия, записывая происходящее на экране, например, в качестве инструкции.

Кроме того, Google продумала сам процесс записи. Во-первых, теперь механизм отсчитывает три секунды до того как начать запись, чтобы дать пользователю подготовиться. Во-вторых, в строке состояния появляется специальный значок, свидетельствующий о том, что ведётся запись. Благодаря ему можно будет понять, что какое-то приложение задействует механизм и ведёт запись экрана. В-третьих, по слухам, в будущих бета-версиях появится возможность вручную регулировать разрешение, частоту смены кадров и другие показатели.

Второстепенные функции Android 11 Developer Preview 2

В Пункте уведомлений разделитель, отделяющий уведомления друг от друга, стал больше;

Появилась возможность выносить бесшумные уведомления в самый низ Пункта уведомлений;

Возможность блокировать eSIM;

Возможность запускать меню универсального доступа с рабочего стола;

Быстрые команды для управления умным домом;

Возможность отладки по Wi-Fi (функция для разработчиков);

Создание важных уведомлений с выносом их наверх Пункта уведомлений.

Где скачать Android 11 Developer Preview 2

Если вы хотите установить Android 11 Developer Preview 2, вам потребуется смартфон Google Pixel не старее второго поколения (оригинальные «пиксели» Android 11 уже не поддерживают.

Android 11 Developer Preview 2 для Pixel 2 (скачать) / Pixel 2 XL (скачать);

Android 11 Developer Preview 2 для Pixel 3 (скачать) / Pixel 3 XL (скачать);

Android 11 Developer Preview 2 для Pixel 3a (скачать) / Pixel 3a XL (скачать);

Android 11 Developer Preview 2 для Pixel 4 (скачать) / Pixel 4 XL (скачать).

Google позволит использовать распознавание лиц для входа в приложения и оплаты в Android 11

Правда, нужно понимать, что пока это не полноценная операционная система, а плохо отлаженная бета, которая только-только вышла из стадии альфа-тестирования. Несмотря на то что Developer Preview 2 всё-таки немного стабильнее, чем Developer Preview 1, это всё ещё тестовая версия, до релиза которой остаётся почти полгода. Поэтому помните, что, установив её, вы будете регулярно сталкиваться со всевозможными проблемами вроде зависаний, вылетов и, возможно, даже потерями накопленных данных. Поэтому настоятельно не рекомендуем скачивать Android 11 Developer Preview 2 на свой основной смартфон и без крайней на то нужды.