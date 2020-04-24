Google выпустила Android 11 Developer Preview 3. Что изменилось

Сегодня ночью Google выпустила Android 11 Developer Preview 3. Это третье тестовое обновление из пяти, которые предназначаются исключительно для разработчиков и предшествуют запуску программы публичного бета-тестирования. На данном этапе Google всё ещё ведёт работу над новыми функциями и интерфейсами операционной системы и пока не перешла к отладке и «полировке», которая состоит в проведении работ по оптимизации и повышении производительности. Поэтому каждая очередная сборка Android Developer Preview интересна тем, что неизменно содержит массу нововведений. Третья версия не стала исключением.

Почему не работает Google Pay

В Google Pay появилась поддержка инструментария безопасности SafetyNet, который занимается сканированием устройства на предмет всевозможных угроз или опасных изменений. Он проверяет, не вносил ли пользователь каких-либо изменений в операционную систему, которые подрывают работу защитных механизмов.

В случае, если SafetyNet найдёт какие-то несовпадения с программным обеспечением по умолчанию, работа Google Pay будет заблокирована, и вы не сможете оплачивать покупки ни офлайн, ни онлайн. Возможно, это временная функция, которая исчезнет в релизной сборке Android 11, но, если Google решит её оставить, все кастомные прошивки могут оказаться под ударом.

Обратная зарядка в Android 11

Несмотря на то что Pixel 4 и Pixel 4 XL не поддерживают реверсивную зарядку, в Pixel 5, скорее всего, она будет. На это указывает анимация-инструкция по использованию этой функции, которая появилась в Android 11 Developer Preview 3. Очевидно, что Google давно хотела интегрировать этот механизм зарядки в свои смартфоны, но по какой-то причине была вынуждена этого не делать.

Скорее всего, при разработке Pixel 4, который вышел в прошлом году, компания не смогла справиться со слишком большими сопутствующими потерями энергии, как и Apple. Однако ближе к концу года разработчики поискового гиганта должны завершить необходимые работы и выпустить Pixel 5 с обратной зарядкой. Впрочем, не исключено, что это просто системная анимация, которая будет доступна всем смартфонам с этой функцией.

Почему не закрываются уведомления

Наверное, многие пользователи Android хотя бы раз сталкивались с работой антивируса «Сбербанка». Он может несколько минут анализировать устройство на предмет всевозможных угроз или программ-шпионов, и всё это время в шторке уведомлений будет висеть соответствующее оповещение, которое нельзя закрыть.

Очевидно, что «Сбербанк» — не единственное приложение, раздражающее пользователей неудаляемыми уведомлениями, а потому в Android 11 разработчики Google решили изменить механизм рассылки оповещений, позволив закрывать все без исключения, не нарушая при этом фоновых процессов вроде сканирования на вирусы.

Как вернуть закрытое приложение

В Android 10 уже есть функция отмены удаления приложений, которая очень выручала многих из нас. Ну, знаете, бывает такое, что психанёшь, удалишь программу, а потом жалеешь. Так вот для меня всегда было странным, что Android не позволяет отменить выгрузку приложения из многозадачности.

Видимо, разработчики Google меня услышали и, наконец, добавили в Android 11 кнопку Undo для случайно закрытых программ. Если выгрузка производилась свайпом снизу вверх, то возврат приложения в меню многозадачности производится по свайпу сверху вниз. Правда, как это будет реализовано в сторонних оболочках, пока не очень понятно.

Как изменятся жесты в Android 11

В прошлом году жестовая система управления в Android претерпела большие изменения, став существенно удобнее, чем раньше. Однако я всё равно не мог ей пользоваться из-за того, что ОС зачастую неверно интерпретировала свайпы, путая жесты возврата назад и вызова бокового меню в фирменных приложениях Google.

Однако в Android 11 появилась возможность настройки чувствительности для каждого жеста в отдельности. То есть теперь я смогу сконфигурировать силу свайпа так, чтобы система больше не принимала один за другой. Это, бесспорно, сделает управление Android удобнее.

Как изменились скриншоты в Android 11

В Android 11 появился новый интерфейс редактирования скриншотов. Теперь при создании снимка экрана его миниатюра будет появляться в левом нижнем углу, а рядом с ним – клавиши перехода к нужным опциям. В результате вы сможете либо быстро закрыть этот скриншот, либо сразу же открыть нужные параметры редактирования, либо поделиться им.

По сути, тем самым Google сохранила пользователям как минимум одно действие независимо от того, что они хотят сделать. Ведь если раньше требовалось сначала открыть сам скриншот, а уже потом выбирать нужные инструменты редактирования или получателя при отправке, то теперь это можно сделать сразу. То, что решила сделать Google, — это реально удобно и экономит время, пусть и не очень много.