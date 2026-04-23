Неделю назад вышло обновление Android 17 Beta 4 — последняя плановая бета перед стабильным релизом. Казалось бы, можно выдохнуть и подождать финала. Но Google не дала скучать: уже сегодня компания выпустила Android 17 QPR1 Beta 1 для устройств Pixel. Это уже другой цикл обновлений. Чтобы не запутаться, что именно вышло и зачем, давайте разбираться во всех фишках апдейта и особенностях его установки.

Что такое Android 17 QPR1

QPR расшифровывается как Quarterly Platform Release — квартальный платформенный релиз. Это промежуточное обновление, которое Google выпускает после основного релиза Android и которое добавляет новые функции, а также исправляет накопившиеся ошибки. Традиционно QPR1 выходит примерно через три месяца после стабильного Android.

Android 17 QPR1 официально называется «September Feature Drop» — сентябрьский пакет улучшений. Это не Android 18 и не просто патч безопасности, а нечто среднее: полноценное обновление с новыми возможностями, которое получают все совместимые устройства. Все новые функции Android 17 собраны в отдельном материале, а QPR1 добавит к ним еще один слой улучшений уже осенью.

Что нового в Android 17 QPR1 Beta 1

Честно говоря, изменения Android 17 QPR1 Beta 1 — это пока не список захватывающих нововведений, а перечень исправленных багов. Первая бета квартального обновления традиционно сосредоточена именно на починке того, что сломалось или работало нестабильно. Google устранила четыре проблемы:

краш в службе печати по умолчанию, который возникал при низком уровне чернил и не давал завершить задание печати;

ошибку ANR в приложении Terminal, из-за которой приложение и само устройство переставали отвечать;

искажения и фазовую отмену звука в VoIP-приложениях, вызванные неконтролируемой аппаратной обработкой аудио на пути голосовой связи;

сбой прямого аудиовывода на устройствах с AIDL audio HAL при воспроизведении аудиопотоков длиннее пяти секунд.

По меркам первой беты квартального обновления это стандартная картина. Новые функции в QPR1 появятся в следующих бетах по мере приближения к финальному сентябрьскому релизу. Пока это сугубо техническая сборка для тех, кто хочет помочь Google найти оставшиеся проблемы.

Кто получит Android 17 QPR1 Beta 1

Список смартфонов Android 17 QPR1 Beta 1 ожидаемо ограничен устройствами Google Pixel. Бета-версия Android 17 в рамках QPR1 доступна для широкого диапазона моделей (от относительно старых до самых свежих). Поддерживаемые устройства:

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a;

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a;

Pixel Tablet, Pixel Fold;

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a;

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a;

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold.

Устройства других производителей (Samsung, Xiaomi, OPPO и прочие) в программу бета-тестирования QPR1 не входят. Они получат финальное обновление позже, когда производители адаптируют его под свои оболочки.

Как установить Android 17 QPR1 Beta 1

Прежде чем приступать, стоит понимать: это бета-сборка. Она предназначена для тех, кто готов сталкиваться с нестабильностью в обмен на доступ к новым версиям раньше остальных. На основном смартфоне устанавливать ее не рекомендуется. Чтобы установить Android 17 QPR1 Beta 1, нужно вступить в программу бета-тестирования:

Перейдите на сайт google.com/android/beta с того аккаунта Google, который привязан к вашему Pixel. Найдите своё устройство в списке и нажмите «Присоединиться к программе бета-тестирования». Подтвердите участие и дождитесь активации (обычно это занимает несколько минут). На устройстве откройте «Настройки — Система — Обновление системы» и проверьте наличие обновления. Скачайте и установите обновление стандартным способом.

Если хотите скачать Android 17 QPR1 Beta 1 вручную, образы системы доступны на сайте разработчиков Android по адресу developer.android.com. Там же можно найти OTA-пакет для ручной установки. Сборка имеет номер CP31.260403.005.A1.

Когда Android 17 QPR1 выйдет для всех

Дата выхода Android 17 QPR1 в финальной версии — сентябрь 2026 года. До этого момента Google будет выпускать промежуточные беты, добавляя новые функции и исправляя ошибки. Для участников программы бета-тестирования Android 17 каждая версия будет приходить автоматически через OTA.

Что касается выхода Android 17 в стабильной версии, то он ожидается в июне 2026 года. То есть сначала выйдет стабильный Android 17, а потом в сентябре к нему добавится QPR1 с дополнительными функциями. Если коротко: Pixel получат ее первыми, остальные — по мере готовности производителей, обычно с задержкой от одного до нескольких месяцев.