Google выпустила бета-версию Android 11. Скачать можно уже сейчас

Компания Google, наконец, выпустила бета-версию Android 11 для разработчиков. Developer Preview, как правило, предназначены для тестирования и адаптации приложений разработчиками под новую версию операционной системы. На сайте обновления Google разделила нововведения на 3 раздела. В данном материале мы рассмотрим каждый из них подробнее, а также поделимся ссылкой для скачивания образов новой версии Android.

Поведенческие изменения

Речь идет о системных изменениях, которые могут повлиять на работу приложений. Начнем с изменений, связанных с разрешениями. В Android 11 пользователи могут более точечно настраивать разрешения местоположения, микрофона и камеры. Если быть точнее, теперь пользователь может лишь один раз разрешить доступ к выше перечисленным объектам. В настоящее время можно предоставить доступ приложению навсегда, что, конечно, не совсем хорошо в вопросе безопасности. Кроме того, если пользователь два раза отклонил запрос на разрешение, система отобразит кнопку «Не спрашивать снова», чтобы не спамить пользователю модальными окнами.

Разработчикам также необходимо изменить способ получения приложением доступа к местоположению в фоновом режиме. Теперь приложение не может получить доступ с помощью модального окна. Для этого на экране должно появиться сообщение, объясняющее необходимость в данном разрешении, и только после этого пользователь самостоятельно должен предоставить приложению права.

Теперь сложно получить права на файлы системы. Для этого приложение также должно будет предоставить ссылку на соответствующее внутреннее меню, в котором пользователь должен самостоятельно предоставить доступ к файлам.

Безопасность

В Android 11 по стандарту используется Scoped Storage. Мы уже писали о данном решении. Оно позволяет приложению запрашивать доступ лишь к конкретным файлам, а не ко всей файловой системе. Кроме того, каждое приложение имеет отдельную область памяти в системе, которая изолирована от остальных приложений. Таким образом, ни одно приложение не сможет получить доступ к файлам другого приложения. Одноразовые разрешение и доступ к местоположению в фоновом режиме также являются частью раздела с безопасностью. Выше мы уже описали суть этих изменений.

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API

Некоторые мониторы имеют встроенные средства по улучшению картинки, но при этом страдает скорость передачи данных — появляется заметная задержка. Новые дисплеи с поддержкой HDMI 2.1 имеют режим автоматической низкой задержки (ALLM), он минимизируют задержку, отключая постпроцессинг. Android 11 теперь может понимать, поддерживает ли TV данный режим, и будет предлагать активировать его при подключении. Это особенно полезно в случае с играми и видеоконференциями, где важна каждая миллисекунда.

В Android 11 улучшили еще и API для работы с нейросетями, улучшена также работа с биометрией. Приятным нововведением в обновлении станет новая файловая система:

Google работает над новой – инкрементной – файловой системой для Android, которая дебютирует в будущих обновлениях Android. Это продвинутый аналог виртуальной файловой системы Linux. Она позволит не только пользоваться приложениями во время установки обновлений, но и активировать их ещё в процессе первоначальной загрузки. То есть для того, чтобы запустить игру, будет достаточно просто нажать на кнопку скачивания в Google Play, а игровой мир начнёт прогружаться постепенно по мере прохождения.

Подробнее о ней мы рассказывали в отдельном материале.

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Уже сейчас обновление могут установить владельцы смартфонов Google Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL, Pixel 4/4 XL. По этой ссылке можно перейти к странице скачивания образов.