Google выпустила обновление для Android с системой отслеживания больных коронавирусом

Google никогда не была особенно расторопной в вопросах обновления своих приложений и сервисов. Как правило, в компании предпочитают распространять апдейты постепенно, чтобы, в случае обнаружения каких-либо проблем, иметь возможность отозвать их ещё на ранней стадии. Это давнишнее правило, которое поддерживает ощущение стабильности всех обновлений, которые выпускает поисковый гигант. Однако бывают такие обновления, которые просто нельзя распространять постепенно, а необходимо срочно выкатить для всех и сразу. Конечно же, это система отслеживания больных коронавирусом.

Все, что надо знать о приложении Apple и Google для отслеживания коронавируса

Признаюсь честно, я не думал, что Google сработает настолько оперативно в этом вопросе. Конечно, вчера вечером, когда Apple выпустила iOS 13.5 с системой отслеживания контактов, на Android ничего такого не появилось. Однако сегодня утром я ещё раз наудачу зашёл в настройки и обнаружил совершенно новый для себя и для своего смартфона пункт меню под названием «COVID-19: отслеживание контактов». Видимо, он появился ночью в результате обновления сервисов Google Play, о чём меня Google, в отличие от Apple, конечно же, не спросила, решив, что может принимать такие решения за меня. Ну да ладно. Давайте разбираться, что этот зверь умеет.

Как включить и отключить слежку на Android

Начнём с того, что механизм отслеживания контактов на разных смартфонах располагается совершенно в разных местах, а значит, писать точный путь, по которому следует искать нововведение, смысла нет. Поэтому я рекомендую воспользоваться поиском. Такой, мне кажется, есть в каждой прошивке. Просто откройте «Настройки» и в поисковой строке пропишите “COVID”. Мой Honor View 20 нашёл его мгновенно по первым двум буквам аббревиатуры, и, думаю, ваш аппарат окажется не тупее.

Почему приложение Apple и Google для борьбы с коронавирусом не будет работать

Как видите, Apple и Google сделали так, что система отслеживания контактов не будет работать, если не установить специальное приложение для ведения отчётности. Его разработка поручена местным органам здравоохранения. Но, поскольку российский Минздрав не подотчётен ни Apple, ни Google, есть вероятность, что от него утилиты для активации системы трекинга можно и не дождаться. Впрочем, это не делает само нововведение менее интересным.

Как Android следит за больными коронавирусом

В описании системы говорится, что она не будет работать, если Bluetooth не включен. То есть вам, чтобы постоянно обмениваться сигналом с другими устройствами, придётся постоянно поддерживать активность беспроводного протокола связи. Информация о ваших контактах будет сохраняться у вас в смартфоне в виде случайных идентификаторов без указания на номер модели контактировавшего с вами человека, место встречи и другие данные, по которым можно провести деанонимизацию. Эти идентификаторы будут храниться в течение 14 дней, а потом удаляться, потому что именно этот период считается периодом инкубации коронавируса.

А вы считаете, что система трекинга будет эффективной? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате.

Система определяет не только факт встречи, но и ряд других факторов, которые могут повышать или понижать вероятность заражения:

Дата контакта (если с её момента прошло больше двух недель, а вам так и не сообщили о необходимости сдать анализ, скорее всего, вы не заражены);

Длительность контакта (контакты меньше 5 минут не засчитываются, поскольку считается, что в этом случае риск заражения минимален);

Сила сигнала Bluetooth (таким образом выявляется расстояние, на котором контактирующие находились друг с другом).

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После установки приложения (которое, возможно, в России и не выйдет вовсе) пользователи смогут сообщать туда, если вдруг выяснят, что заражены коронавирусом. Тогда приложение быстро сопоставит все ваши контакты и оповестит тех, с кем вы встречались. Оповещение будет примерно следующего вида: «Зафиксирован контакт с заражённым COVID-19. Сдайте анализ, чтобы удостовериться, что вы не заражены». Никакой конкретики относительного того, кто мог вас заразить, где и при каких обстоятельствах это случилось. В общем, всё для того, чтобы обеспечить конфиденциальность.