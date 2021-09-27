Google выпустила пакет обновлений для Android. Что нового

Как часто Google выпускает обновления Android? Ну, считается, что один раз в год, когда выходит новая версия ОС. Формально всё так и есть, потому что ежемесячные патчи безопасности, во-первых, не содержат каких-то нововведений, а потому называть их полноценными обновлениями язык не повернётся, а, во-вторых, добираются они далеко не до всех. Но ведь есть ещё обновления сервисов Google, которые мы по какой-то причине отделяем от Android, хотя по факту одно без другого попросту не может существовать.

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Google объявила о запуске очередного пакета обновлений Android, который компания уже начала распространять среди пользователей. Пакетным апдейт называется потому, что содержит в себе сразу несколько нововведений для разных сегментов операционной системы. А от обычных он отличается тем, что выходит не в составе новой сборки ОС, а в составе приложений и сервисов Google.

Как управлять телевизором со смартфона

В Android появился специальный раздел для управления внешними гаджетами, относящимися к экосистеме Google. Благодаря ей пользователи смогут взаимодействовать с устройствами на Android TV и Google TV. Таким образом, например, использовать клавиатуру смартфона для ввода текстовой информации, перемещаться по меню, с удобством находить контент без использования пульта и т.д.

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Странно, что то же самое не работает с остальными платформами Google. Было бы удобно управлять хромбуками со смартфона или, скажем, Chromecast, который подключён к телевизору. Впрочем, есть шанс, что такая функция будет добавлена в следующих обновлениях, и Google просто не успела сделать это сейчас. Так что не будем ставить её это в вину. Просто посмотрим.

Разделённый буфер обмена

Клавиатура Gboard получила обновлённый дизайн в стилистике Material You. Подробнее о самой концепции вы можете почитать в этой статье. После обновления фирменная клавиатура Google стала выглядеть более свежо и современно за счёт перерисованного оформления, а также получила ряд важных нововведений. Например, разделённый буфер обмена.

Теперь, когда вы будете копировать несколько видов данных, клавиатура будет автоматически разносить из в разные разделы, чтобы потом вставить их туда, куда нужно. Адреса будут копироваться в адреса, телефоны в телефоны, ссылки на сайты — в ссылки, электронная почта в электронную почту и т.д. Таких вариантов может быть очень много. Клавиатура сама распознает, куда вы вставляете скопированные данные и подставит нужный тип.

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Для пользователей Android 11 и новее в Gboard появится поддержка функции Smart Compose. Она уже была доступна в некоторых сервисах Google, однако теперь появится и на клавиатуре. Она будет автоматически подбирать продолжения для ваших сообщений, заканчивая их самостоятельно на основе ваших предпочтений. Очевидно, для этого ей придётся проанализировать всё то, что вы пишете. Не очень конфиденциально, но очень удобно.

Как управлять телефоном бесконтактно

В Android появился специальный системный раздел, который называется Camera Switches. Он является составной частью универсального доступа. Благодаря этому нововведению можно будет настроить на Android бесконтактное управление системой. Подробнее о том, как это работает, мы уже рассказывали в отдельной статье — обязательно почитайте, это очень интересно.

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Предполагалось, что Camera Switches пригодится пользователям с ограниченными возможностями и нарушениями опорно-двигательного аппарата, но практика показала, что очень многие оценили возможность управлять телефоном улыбками, поднятием бровей, открыванием рта и другими мимическими жестами. Достаточно просто настроить распознавание и пользоваться как ни в чём не бывало.

Что такое Project Activate

Project Activate — это отдельное приложение, которое вышло в Google Play. Оно дополняет Camera Switches с той лишь разницей, что служит не для управления смартфоном, а для выполнения быстрых команд. Например, вы можете настроить экстренный звонок на вскидывание бровей или открывание рта. Если смартфон распознает квалифицирующий жест, он попросит вас подтвердить действие и выполнит заданную команду.

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Учитывайте, что по умолчанию Project Activate доступно в Google Play далеко не всем пользователям. Например, на мой Honor View 20 скачать его из каталога не удалось. Но я воспользовался APK-файлом, который загрузил с APKMirror, и всё установилось в лучшем виде. Я настроил несколько быстрых команд, основанных на мимических жестах, и опробовал их в действии. Получилось довольно интересно. Но вряд ли я буду пользоваться такой возможностью постоянно.