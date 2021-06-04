Google запретит слежку на Android как iOS

Наверное, вы знаете, что большинство приложений для Android полностью бесплатны. Разработчики не берут за них ни копейки, но ведь разработка, тестирование и обслуживание софта требует больших денег, которые студии не могут просто так выкладывать из своего кармана. Поэтому они выстроили такую бизнес-модель, при которой предоставляют пользователям доступ к своим приложениям бесплатно, но взамен следят за ними и показывают им рекламу. Правда, в современном мире такой подход начал терять актуальность, и Google, которая несёт ответственность за Android, пришлось перестраиваться.

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Google объявила об изменении принципов, касающихся отслеживания пользователей Android. Компания пересмотрит работу рекламных идентификаторов, которые использовались в ОС для демонстрации релевантной рекламы на основе собранной информации. Об этом говорится в документации, опубликованной на сайте поддержки Google. В соответствии с её положениями, пользователи смогут отключать не только таргетированные объявления, но и вообще запрещать сбор данных о своих действиях в Сети.

Запретить отслеживание на Android

На самом деле отказаться от персонализированной рекламы, которая формируется на основе множества факторов, можно и сейчас. Достаточно зайти в настройки и отключить соответствующий параметр. Другое дело, что разработчиков приложений это в принципе не смущало, потому что они находили способ, как отследить пользователей и без рекламного ID. Они могли обращаться к MAC-адресам, IMEI и т.д. Несмотря на то что из-за этого их приложения могли удалить из Google Play, они шли на этот риск совершенно осознанно.

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Теперь всё будет иначе. Google позволит не просто очистить рекламный идентификатор, а просто отключить его. Правда, не очень понятно, будет ли работать всё так, как на iOS. Google не торопится объяснять, что к чему, нормальным языком. Вместо этого компания утверждает, что при отключении ID всё, что увидят разработчики, будет строка нулей, по которой практически невозможно что-либо определить. Так пользователи получат больше контроля над своими данными и больше возможностей по защите своей приватности.

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Google внесла эти изменения спустя несколько месяцев после того, как это сделала Apple. Руководство поискового гиганта осознало, что, если не поступить аналогичным образом, можно, во-первых, навлечь на себя ненужную критику, а, во-вторых, упустить часть аудитории. Ведь кампания Apple по популяризации iOS как наиболее приватной и защищённой ОС оказалась очень действенной, и пользователи начали обращать внимание на это. Соответственно, стал расти риск того, что часть из них может отказаться от Android и уйти на iOS.

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Но насколько эффективна защита, которую предлагает Google? Пока говорить о чём-либо рано. Новые правила взаимодействия разработчиков с данными пользователями частично вступят в силу только этой осенью. Частично – потому что в первую очередь их действие будет распространяться на пользователей устройств на базе Android 12. Для всех остальных впоследствии Google выпустит обновление сервисов Google Play. Но это произойдёт позже – не раньше чем в 2022 году. Так что время собраться с мыслями и выяснить, что к чему, ещё есть.