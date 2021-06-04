Google запретит слежку на Android как iOS

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Иван Кузнецов 0

Наверное, вы знаете, что большинство приложений для Android полностью бесплатны. Разработчики не берут за них ни копейки, но ведь разработка, тестирование и обслуживание софта требует больших денег, которые студии не могут просто так выкладывать из своего кармана. Поэтому они выстроили такую бизнес-модель, при которой предоставляют пользователям доступ к своим приложениям бесплатно, но взамен следят за ними и показывают им рекламу. Правда, в современном мире такой подход начал терять актуальность, и Google, которая несёт ответственность за Android, пришлось перестраиваться.

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Google объявила об изменении принципов, касающихся отслеживания пользователей Android. Компания пересмотрит работу рекламных идентификаторов, которые использовались в ОС для демонстрации релевантной рекламы на основе собранной информации. Об этом говорится в документации, опубликованной на сайте поддержки Google. В соответствии с её положениями, пользователи смогут отключать не только таргетированные объявления, но и вообще запрещать сбор данных о своих действиях в Сети.

Запретить отслеживание на Android

Ad ID

Сейчас можно просто отключить персонализированную рекламу, но разработчики всё равно будут за вами следить

На самом деле отказаться от персонализированной рекламы, которая формируется на основе множества факторов, можно и сейчас. Достаточно зайти в настройки и отключить соответствующий параметр. Другое дело, что разработчиков приложений это в принципе не смущало, потому что они находили способ, как отследить пользователей и без рекламного ID. Они могли обращаться к MAC-адресам, IMEI и т.д. Несмотря на то что из-за этого их приложения могли удалить из Google Play, они шли на этот риск совершенно осознанно.

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Теперь всё будет иначе. Google позволит не просто очистить рекламный идентификатор, а просто отключить его. Правда, не очень понятно, будет ли работать всё так, как на iOS. Google не торопится объяснять, что к чему, нормальным языком. Вместо этого компания утверждает, что при отключении ID всё, что увидят разработчики, будет строка нулей, по которой практически невозможно что-либо определить. Так пользователи получат больше контроля над своими данными и больше возможностей по защите своей приватности.

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Google внесла эти изменения спустя несколько месяцев после того, как это сделала Apple. Руководство поискового гиганта осознало, что, если не поступить аналогичным образом, можно, во-первых, навлечь на себя ненужную критику, а, во-вторых, упустить часть аудитории. Ведь кампания Apple по популяризации iOS как наиболее приватной и защищённой ОС оказалась очень действенной, и пользователи начали обращать внимание на это. Соответственно, стал расти риск того, что часть из них может отказаться от Android и уйти на iOS.

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Но насколько эффективна защита, которую предлагает Google? Пока говорить о чём-либо рано. Новые правила взаимодействия разработчиков с данными пользователями частично вступят в силу только этой осенью. Частично – потому что в первую очередь их действие будет распространяться на пользователей устройств на базе Android 12. Для всех остальных впоследствии Google выпустит обновление сервисов Google Play. Но это произойдёт позже – не раньше чем в 2022 году. Так что время собраться с мыслями и выяснить, что к чему, ещё есть.

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