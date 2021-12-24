Google засветила Android 13 за год до выхода. Что изменилось

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Иван Кузнецов 0

Наверное, все знают, что Android 12 уже вышла. Google выпустила её ещё в первых числах октября, однако до настоящего момента не наберётся и двадцати моделей смартфонов, владельцы которых смогут заявить, что они уже получили апдейт. Это связано с тем, что поисковый гигант снимает с себя какие-либо полномочия относительно всего, что касается распространения обновления. На ней лежит обязанность разработать его и предоставить исходники производителям. Немудрено, что с такой нагрузкой она уже почти завершила работу над Android 13.

Android 13

Android 12 ещё не успела толком выйти, а на подходе уже Android 13

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Коллеги из издания XDA умудрились раздобыть раннюю сборку Android 13, которая носит кодовое название Tiramisu, и установить её на свои устройства, чтобы протестировать. Несмотря на то что скорее всего перед нами ранняя альфа-версия, в которой ещё многое может измениться, уже сейчас можно составить вполне объективное впечатление о том, каким именно будет предстоящее обновление.

Что нового в Android 13

Экран блокировки

Экран блокировки в Android 13 немного изменится и вы сможете влиять на это

С дизайнерской точки зрения изменений в Android 13 почти нет, да, скорее всего, и не будет. Не каждый же год менять интерфейсное оформление. Пусть пользователи хотя бы к Material You привыкнут, а там будет видно. Впрочем, кое-что всё-таки есть. Например, в Android 13 уведомления стали одним из системных разрешений. То есть до тех пор, пока пользователь не даст приложению доступ к оповещениям, оно не сможет даже обратиться к шторке уведомлений.

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Кроме того, в Android 13 пользователям будет разрешено настраивать экран блокировки, выбирая формат отображения часов и даты. При желании можно разместить информационный блок посередине, сбоку, внизу или вверху, а также запретить ему смещаться, как это происходит сейчас, если, например, пользователь получает уведомления.

SplitView

Режим SplitView будет вмещать больше данных. Правда, возможно, только на складных смартфонах

Из функциональных нововведений — пусть они и не выглядят пока слишком масштабными — можно отметить следующие:

  • Повышена эффективность режима энергосбережения. Теперь он грамотнее перераспределяет ресурсы и глушит активность наиболее тяжеловесных приложений, которые тратят больше всего энергии.
  • Появилась возможность выбирать язык для каждого приложения в отдельности. Если раньше софт мимикрировал под систему, устанавливая язык смартфона, то в Android 13 можно будет настроить его индивидуально.
  • Режим SplitView станет тройным. В Android 13 пользователи смогут размещать на одном экране окна сразу трёх приложений одновременно, тогда как раньше их количество не могло превышать двух.

Новая версия Android 2022

Разрешения

Уведомления стали системным разрешением в Android 13

Да, изменений и правда не так много, как хотелось бы, но нужно учитывать, что это только ранняя альфа. Конечно, Google её так не называет, но поскольку бета-тестирование ещё не запущено, любые испытания, которые ему предшествуют, можно называть альфа-тестированием. Несмотря на это значимость некоторых нововведений действительно находится на довольно высоком уровне. А к релизу, который состоится не раньше октября 2022 года, явно новых фишек наберётся побольше.

Во-первых, очень круто, что Google заботится о безопасности пользователей и наконец включила уведомления в систему разрешений. Дело в том, что раньше, если вы устанавливали вредоносное ПО и не давали ему никаких привилегий, оно могло присылать вам команды через уведомления, призывая, например, перейти по тем или иным ссылкам или скачать те или иные компоненты из интернета. Больше такого не будет.

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Во-вторых, режим энергосбережения, который изменился в Android 13, хоть и не является чем-то новым, фактически призван увеличить время автономной работы совместимых смартфонов. Он будет более бережно относиться к запущенным процессам, блокируя только те, которые потребляют откровенно много энергии и могут спровоцировать преждевременную разрядку аппарата. Раньше режим мог выгрузить из фона вообще весь софт и не поморщиться.

Ну, и, в-третьих, выбор языка — это реально полезная штука, о которой раньше Google почему-то не задумывалась. Как ни странно, но существуют некоторые приложения, в которых лично мне бы хотелось изменить язык. Иногда это делается для того, чтобы запутать посторонних, которые получат доступ к вашему смартфону, а иногда в образовательных целях, если вы учите иностранный язык и не хотите взаимодействовать с родным во время обучения.

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