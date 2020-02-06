У Google есть много проектов, о которых не знают пользователи. Часть из них просто не пользуется популярностью, а часть держится в секрете самой компанией. Однако тут дело не в том, что поисковый гигант хочет сделать из этого тайну, а в банальном нежелании распространяться о ещё неготовом продукте раньше времени. Ведь, в конце концов, он может и не получиться, и тогда пришлось бы объясняться, почему анонсированная новинка оказалась заморожена или отменена вообще, как было в случае с беспроводной зарядной станцией AirPower от Apple. Другое дело, что иногда даже Google оказывается не в силах скрыть существование нового проекта, который тут же становится достоянием общественности.

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Google подала заявку на регистрацию товарного знака Pigweed. Согласно информации из базы данных Ведомства по патентам и товарным знакам США, действие нового бренда поискового гиганта распространяется на операционные системы и компьютерное ПО. Казалось бы, что тут такого? Ведь технологические компании довольно часто регистрируют новые торговые марки и патенты просто про запас, даже не имея на них каких-либо планов. Однако в случае с Pigweed всё оказалось несколько по-другому.

Новая операционка от Google

Несмотря на то что первое публичное упоминание Pigweed произошло именно с подачи Ведомства по патентам и товарным знакам США, более детальный анализ показал, что это не совсем так. Как выяснилось, отсылки к новому проекту содержатся и в операционной системе Fuchsia, которую Google из-за её универсальности использует для тестирования и отладки нововведений для уже существующих платформ. К примеру, на базе Fuchsia разработчики компании испытывали многие функции Android, прежде чем воплотить их жизнь в релизной версии.

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Кроме того, у Pigweed уже есть собственная команда разработчиков, которые не входят в штат компании. Они занимаются её тестированием, используя такие системы отслеживания багов, как Gerrit и Monorail. Из этого можно сделать вывод, что если новая операционка ещё не готова к релизу, то как минимум имеет физическое воплощение, в котором есть баги и собственный набор функций. Ведь, согласитесь, если бы это был проект, описанный только на бумаге, то и править, и тестировать, очевидно, было бы нечего.

Зачем нужна Pigweed

Пока не очень ясно, что именно из себя представляет Pigweed. С одной стороны, уже известно, что это именно операционная система, но, с другой, нет никакого понимания, какой цели она будет служить, каким набором функций будет обладать и, самое главное, когда она выйдет и выйдет ли вообще. Ведь, как мы помним, у Google уже есть проект Fuchsia, который оказался не преемником Android и Chrome OS, а всего лишь тестовым полигоном для испытания новых функций. Поэтому нет никаких гарантий, что Pigweed – это не следующая итерация Fuchsia, а коммерческая платформа.

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Однако, если пораскинуть мозгами, то предназначение Pigweed можно придумать довольно быстро. Несмотря на то что прямо сейчас у Google есть операционные системы и для смартфонов, и для часов, и для компьютеров, Pigweed вполне может объединить их в одно целое. Нужно ли это с практической точки зрения? На мой взгляд, да. В конце концов, не даром Huawei сделала свою HarmonyOS универсальной, ведь таким образом её будет банально проще развивать и поддерживать, не распыляясь сразу на несколько независимых друг от друга проектов.