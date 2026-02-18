Готова глобальная версия HyperOS 3.1. Когда она выйдет, и кто ее получит

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

Xiaomi активно готовится к презентации своих новых флагманов на глобальном рынке. В ближайшие дни состоится релиз Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra, а помимо смартфонов китайская компания готовится представить глобальную версию HyperOS 3.1. Ранее свежую версию оболочки уже начали тестировать в Китае, но теперь она ждет обладателей устройств для международного рынка. Так что нового будет в HyperOS 3.1?

Готова глобальная версия HyperOS 3.1. Когда она выйдет, и кто ее получит. Глобальная версия HyperOS 3.1 уже на подходе. Изображение: hwp.com.tr. Фото.

Глобальная версия HyperOS 3.1 уже на подходе. Изображение: hwp.com.tr

Что нового в глобальной версии HyperOS 3.1

Глобальная версия HyperOS 3.1 сохранит многие нововведения китайского варианта, однако главным образом апдейт будет посвящен совместимости с устройствами Apple. В частности, оболочка позволит:

  • переадресовывать уведомления и звонки на iOS;
  • подключать AirPods с отображением заряда и дополнительными настройками;
  • передавать файлы по технологии, аналогичной AirDrop.

Кроме того, обновление HyperOS 3.1 будет включать в себя небольшие изменения дизайна системы, а также дополнительные функции и настройки. Многие из них будут позаимствованы из китайской версии.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Дата выхода HyperOS 3.1 Global

Презентация HyperOS 3.1 для глобального рынка ожидается одновременно с международным релизом Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Однако, как сообщают внутренние источники, новые смартфоны будут базироваться на HyperOS 3 — предыдущей версии оболочки. Мероприятие, напомним, состоится 28 февраля.

Выход глобальной версии HyperOS 3.1 ожидается в марте 2026 года. Список поддерживаемых устройств мы публиковали в рамках отдельного материала, где вы можете ознакомиться со всеми претендентами и попытаться отыскать свой смартфон.

Теги
Новости по теме
Сколько будут стоить Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Теперь мы знаем о ценах глобальной версии
Как обновить системные приложения на Xiaomi, и для чего это нужно
Xiaomi выпустила HyperOS 3 на 20 новых смартфонов, планшетов и телевизоров: полный список моделей
Лонгриды для вас
Почему я купил смартфон vivo X300 после 5 лет на Xiaomi

С 2020 года в качестве основного смартфона я использовал Xiaomi. В моих руках побывали как бюджетные модели компании, так и флагманы, которые однажды привлекли меня отличным соотношением цены и характеристик, но в конечном итоге разочаровали. Череда проблем Xiaomi и отсутствие хоть каких-то положительных изменений в политике бренда вынудили меня отказаться от устройств компании и сделать выбор в пользу другого бренда. Так я приобрел смартфон vivo X300.

Читать далее
Чем отличаются смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO

Компания Xiaomi не первый год является лидером на российском рынке смартфонов. Ее устройства продаются намного активнее конкурентов, однако не все осознают, что подобный успех обусловлен наличием в линейке производителя двух суббрендов (REDMI и POCO), на которые и приходится большая часть продаж. Но для чего это нужно? Существуют ли принципиальные отличия между Xiaomi, REDMI и POCO, или перед нами действительно абсолютно идентичные устройства?

Читать далее
7 функций Android-смартфонов, которые мы ждем в 2026 году

Текущий год стал переломным для флагманских Android устройств благодаря множеству инноваций. Snapdragon 8 Elite продемонстрировал впечатляющий прирост производительности процессора, кремниево-углеродные батареи продолжают набирать популярность, а производители совершенствуют камеры и прочность корпусов. Однако технологии не стоят на месте, и процессоры следующего поколения уже анонсированы. Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 обещают принести ряд значительных улучшений, которые определят облик флагманов 2026 года.

Читать далее
Новости партнеров
Сеть фастфуда нарастила продажи после принятия Биткоина. Как криптовалюта помогает бизнесу?
Сеть фастфуда нарастила продажи после принятия Биткоина. Как криптовалюта помогает бизнесу?
Почему одни косатки убивают дельфинов, а другие охотятся вместе с ними
Почему одни косатки убивают дельфинов, а другие охотятся вместе с ними
Apple назвала дату первой презентации 2026 года. Когда она пройдет и что на ней покажут
Apple назвала дату первой презентации 2026 года. Когда она пройдет и что на ней покажут