Готова глобальная версия HyperOS 3.1. Когда она выйдет, и кто ее получит

Xiaomi активно готовится к презентации своих новых флагманов на глобальном рынке. В ближайшие дни состоится релиз Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra, а помимо смартфонов китайская компания готовится представить глобальную версию HyperOS 3.1. Ранее свежую версию оболочки уже начали тестировать в Китае, но теперь она ждет обладателей устройств для международного рынка. Так что нового будет в HyperOS 3.1?

Что нового в глобальной версии HyperOS 3.1

Глобальная версия HyperOS 3.1 сохранит многие нововведения китайского варианта, однако главным образом апдейт будет посвящен совместимости с устройствами Apple. В частности, оболочка позволит:

переадресовывать уведомления и звонки на iOS;

подключать AirPods с отображением заряда и дополнительными настройками;

передавать файлы по технологии, аналогичной AirDrop.

Кроме того, обновление HyperOS 3.1 будет включать в себя небольшие изменения дизайна системы, а также дополнительные функции и настройки. Многие из них будут позаимствованы из китайской версии.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Дата выхода HyperOS 3.1 Global

Презентация HyperOS 3.1 для глобального рынка ожидается одновременно с международным релизом Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Однако, как сообщают внутренние источники, новые смартфоны будут базироваться на HyperOS 3 — предыдущей версии оболочки. Мероприятие, напомним, состоится 28 февраля.

Выход глобальной версии HyperOS 3.1 ожидается в марте 2026 года. Список поддерживаемых устройств мы публиковали в рамках отдельного материала, где вы можете ознакомиться со всеми претендентами и попытаться отыскать свой смартфон.