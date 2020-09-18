Готовы ли читатели AndroidInsider.ru пересесть на Harmony OS с Android

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Иван Кузнецов 1

Harmony OS, о которой не было ничего слышно с конца прошлого года, за последние пару недель стала одним из главных трендов мобильного рынка. Причиной возрождения интереса к операционной системе Huawei стал запуск версии для смартфонов. Несмотря на то, что сейчас на рынке нет ни одного аппарата, который бы позволил установить Harmony OS 2.0, это не помешало компании объявить о запуске программы бета-тестирования и пообещать, что все устройства с поддержкой EMUI 11 обновятся до Harmony OS. Но захотят ли этого пользователи?

Harmony OS

На Harmony OS будут работать самые разные устройства

Huawei представила Harmony OS 2.0 для смартфонов

Чтобы выяснить предпочтения пользователей, мы обратились к нашим читателям. Ведь кому, как не им, решать судьбу Harmony OS? Поэтому мы организовали опрос в нашем Telegram-чате, члены которого приняли в нём самое активное участие. Вопрос, который фигурировал в опросе, был только один и звучал так: согласитесь ли вы пересесть с Android на Harmony OS? Мы понимали, что пользователи смогут ответить только очень предварительно, потому как новая операционка Huawei ещё даже не вышла. Но интерес взял своё и мы рискнули.

Переход с Android на Harmony OS

Презентация HarmonyOS

Huawei представила Harmony OS год назад, а этой весной проапгрейдила её до поддержки смартфонов

Для трети опрошенных Harmony OS выглядит как нечто далёкое и не очень понятное. Они честно признались, что плохо понимают, чем новая операционка Huawei будет лучше Android, а потому пока не видят для себя причин участвовать в этом трансфере. Более того, большая часть респондентов оказалась даже не в курсе, что Huawei планирует лицензировать Harmony OS для сторонних производителей, чтобы те устанавливали её платформу на свои смартфоны, облачая в фирменные оболочки или используя в чистом виде. Поэтому участники опроса из этой категории. ответили, что не знают, пересядут они на неё или нет.

Huawei: Harmony OS уже готова на 70-80% от уровня Android

Я слышал о том, что Harmony OS будет быстрее и легче Android, а также будет более безопасной. Но противоречивые заявления самой Huawei о своей собственной платформе сильно меня смущают. Руководство компании то хвалит Harmony OS и говорит, что возлагает на неё большие надежды, то признаётся, что не видит для неё никаких перспектив на рынке мобильных операционных систем. Это сильно сбивает с толку. К тому же, нам пока не показали Harmony OS в живую, а потому сложно говорить о том, хочу я на неё пересесть или нет, — объяснил один из пользователей.

Чем Harmony OS лучше Android?

40% вообще не рассматривают Harmony OS в качестве замены Android. Их позиция оказалась на удивление совпадающей и состоит в том, что новая операционная система практически наверняка будет хуже старой. Ведь если Android уже хорошо адаптирована, имеет обширный набор софта и заинтересованных в его развитии разработчиков, Harmony OS ничем этим похвастать не может. По мнению «отказников», должно пройти много времени, прежде чем Harmony OS возмужает, ведь создавать оболочки на базе готовой ОС и создавать свою собственную ОС – это далеко не то же самое.

Huawei P30

Пока Huawei и правда не представила причин для перехода с Android на Harmony OS, но желающих уже предостаточно

Я не вижу смысла менять шило на мыло. У меня, в отличие от Huawei, нет претензий к Google, поэтому отказываться от Android я не собираюсь. Ведь что, по сути, предлагает Huawei? Она предлагает своим пользователям отказаться от насиженного места и уйти фактически в никуда под её обещание, что там, куда она всех зовёт, будет не хуже. Кого-то это, безусловно, убедит, но не меня. Google никак меня не обидела, чтобы я просто так взял и отказался от операционной системы, которой пользуюсь много лет и имел массу возможностей пересесть на iOS, — заявил другой пользователь.

Huawei выпустит смартфоны на Harmony OS, только если попросят пользователи

Согласных пересесть на Harmony OS с Android оказалось не так уж и мало – целых 26%. Это довольно много, если учесть, что Huawei ещё даже не показала свою операционную систему и не разъяснила пользователям её основные преимущества. Ведь сейчас, когда Huawei спрашивают: «Чем Harmony OS лучше?», она на голубом глазу отвечает: «Чем Android». Конечно, при такой модели взаимодействия выстроить нормальную коммуникацию довольно сложно. Но, практика показывает, что даже у Huawei и Honor есть фанаты, которые готовы безоговорочно отказаться от Android в пользу Harmony OS. Я же при всей заинтересованности этой темой пока не могу однозначно сказать, что выберу сам.

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1 комментарий Оставить свой

  1. alex86m6

    Перейдя на HarmonyOS получим «почти кирпич». Нет, смартфон будет работать. Но с софтом, а особенно обновлением софта будет гимор, который никому не интересен. Искать .apk вручную? Ставить сам остоятельно? И это при еще если они будут совместимы с новой ОС.
    Даже Huawei не станет «таскать каштаны из огня» и самостоятельно добавлять софт в свой AppGallery. Да это и нарушение авторских прав, накогец.

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